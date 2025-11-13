На начало текущего года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% от общего числа населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ), пишет ЛЕТА.

Более половины молодых людей — 51,3% — были мужчины, а 48,7% — женщины. При этом в общей структуре населения ситуация противоположная: мужчин — 46,4%, женщин — 53,6%.

На начало 2025 года больше всего молодежи было в Курземе (11,7%) и Земгале (11,3%), а меньше всего — в Латгале (10,7%) и Видземе (10,9%). В Рижском регионе доля молодых людей соответствовала среднему показателю по стране — 11,2%.

Наибольшая доля молодежи зафиксирована в Салдусском и Кулдигском краях — 12,1% и 12% соответственно. Самая низкая — в Адажском и Саулкрастском краях — 9,2% и 9,6%. Среди крупных городов самая высокая доля молодежи была в Лиепае — 12,3%, а самая низкая — в Даугавпилсе — 10,2%.

ЦСУ отмечает, что после достижения совершеннолетия молодые люди не спешат покидать родительский дом и создавать семью.

Данные показывают, что 73,3% мужчин в возрасте 18–24 лет и 49,8% мужчин в возрасте 25–29 лет проживают с родителями без супруги, партнёрши по сожительству или детей. Среди женщин таких несколько меньше — 67,2% в возрасте 18–24 лет и 33,1% в возрасте 25–29 лет.

Часть молодых людей уже создали свою семью и живут с супругом/супругой или партнёром и/или детьми — таких 6,2% среди 18–24-летних и 29,3% среди 25–29-летних.

ЦСУ также указывает, что с каждым годом всё больше жителей до 29 лет получают высшее образование, и снижается доля молодежи, получившей к этому возрасту только основное или более низкое образование. Более высокий уровень образования характерен для смены поколений.

С 1980-х годов доля молодых людей с высшим образованием утроилась. Среди молодежи в возрасте 20–24 лет этот показатель вырос с 4,6% в 1979 году до 12,1% в 2024 году, а среди 25–29-летних — с 13,5% до 37,1% соответственно.

По данным учебных заведений, в октябре 2024 года 40,3% молодых людей в возрасте 18–29 лет являлись учащимися или студентами: 7,6% обучались в общеобразовательных школах, 6,6% — в профессиональных учебных заведениях, а 26,1% — в колледжах и вузах. Женщины в этой возрастной группе составляли 53,3% всех обучающихся, при этом их доля была выше как в общем образовании (54%), так и в высшем (55,7%). Мужчины чаще выбирали профессиональное образование — их доля достигала 57%.

В 2024 году 55,3% молодежи сразу после окончания средней школы начали обучение в вузах, 2,3% продолжили обучение в профессиональных учреждениях, а 42,4% не продолжили обучение. Однако у ЦСУ нет данных о молодых людях, обучающихся за рубежом.

В 2023 году в Латвии 32,1% 24-летних продолжали обучение, и в последние годы этот показатель растёт. Это больше, чем в среднем по Европейскому союзу (29,4%) и больше, чем в других странах Балтии: в Эстонии и Литве соответствующие показатели составляют 25,4% и 24,6%. Самые высокие показатели были в Дании (53,3%), Финляндии (49%) и Греции (42,2%), а самые низкие — на Мальте (14,6%) и в Люксембурге (12%).

Данные также показывают, что 34,7% молодежи в возрасте 18–29 лет в течение года ни разу не посещали или не консультировались с семейным (врачом общей практики) врачом, а 68% — с врачом-специалистом.

По данным обследования домохозяйств, проведенного ЦСУ (EU-SILC), в 2022 году избыточный вес (индекс массы тела выше 25) имели 28,1% молодежи. Из них 19,4% — женщины в возрасте 18–29 лет и 35,6% — мужчины этого же возраста. Ожирение (ИМТ выше 30) было зафиксировано у 4,7% молодых людей (7% мужчин и 2,1% женщин).

В 2022 году 41,3% молодежи в возрасте 18–29 лет хотя бы раз в день употребляли фрукты, а 47,5% — овощи. Это больше, чем в среднем среди всех жителей Латвии в возрасте от 16 лет (соответственно 35,9% и 43,2%). Фрукты ежедневно употребляли 46,7% девушек и 36,6% юношей, а овощи — 52,5% и 43,3% соответственно.

За последние 10 лет доля курящих электронные сигареты среди молодежи удвоилась. Среди женщин 15–24 лет доля курящих электронные сигареты выросла с 22,5% в 2016 году до 44,2% в 2022 году, а среди мужчин этого возраста — с 30,2% до 65%.

В пересчёте на 100 000 жителей, наибольшая доля пациентов с диагностированными психическими или поведенческими расстройствами наблюдается среди молодежи в возрасте 18–19 лет. Во время пандемии Covid-19 этот показатель особенно вырос, но в последние годы снова снижается, отмечает ЦСУ.