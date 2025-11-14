«Прочитал на портале bb.lv, что до 15 января 2026 года запланирован переходный период, в течение которого граждане России, имеющие долгосрочные визы и виды на жительство, выданные Латвией, смогут продолжать въезжать и проживать в Латвии.

Чтобы остаться в Латвии после этой даты, они должны заменить свой текущий паспорт на новый с биометрическими данными до 15 января 2026 года.

Если после окончания переходного периода у гражданина России, проживающего в Латвии, не будет действующего российского паспорта (биометрического), это будет названо нарушением Закона об иммиграции и может быть наложен административный штраф.

Не могли бы вы уточнить размер этого штрафа и какие другие последствия могут возникнуть в случае отсутствия действующего паспорта? Читатель bb.lv»

Отвечаем:

– Требование поменять паспорт на биометрический, относится ко всем лицам, имеющим гражданство России — в том числе к тем, которые живут в Латвии постоянно, без возрастных ограничений. После 15 января паспорта граждан Российской Федерации без биометрических данных не смогут использоваться как действительные документы для въезда и пребывания в Латвии, для подачи заявления на получение визы, для оформления вида на жительство и т. д.

Главными отличиями паспорта нового образца являются:

срок действия — 10 лет (паспорт старого образца — 5 лет)

обязательное снятие отпечатков пальцев (в паспорте старого образца их нет)

фото на документ делает сотрудник МВД (посольства)

количество страниц — 46 (в паспорте старого образца - 36)

нельзя внести информацию о детях (в паспорте старого образца можно было внести информацию о детях до 14 лет)

Согласно разъяснению Управления гражданства и миграции, граждане России с видами на жительство не имеющими биометрический паспорт, смогут находиться в Латвии до 15 января 2026 года. После этой даты продолжение пребывания будет возможно только при наличии паспорта с биометрическими данными.

После замены паспорта на биометрический менять вид на жительство не потребуется, если персональные данные (ФИО, дата рождения) остаются прежними. Повторная регистрация ВНЖ до 15 января 2026 года возможна и с паспортом без биометрии, однако после окончания переходного периода для продления понадобится паспорт с биометрическими данными.

Если после окончания переходного периода у гражданина России, находящегося в Латвии, не будет действующего паспорта РФ (биометрического), это будет считаться нарушением Закона об иммиграции, поскольку закон требует наличия не только визы или ВНЖ, но и действительного документа, удостоверяющего личность.

За пребывание в Латвийской Республике без действительного проездного документа, визы, вида на жительство, разрешения на поездку, свидетельства о регистрации гражданина Союза, удостоверения постоянного проживания, полиса медицинского страхования или за другое нарушение условий пребывания в Латвийской Республике применяется предупреждение или штраф до семидесяти штрафных единиц (до 350 евро).

Важно также понимать, что если у человека лица не будет действительного проездного документа, он не сможет подать документы ни на получение нового вида на жительство, ни на регистрацию уже имеющегося.