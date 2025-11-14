Baltijas balss logotype
Самолет airBaltic примет участие в параде в государственный праздник 1 417

Наша Латвия
Дата публикации: 14.11.2025
LETA
Изображение к статье: Самолет airBaltic примет участие в параде в государственный праздник
ФОТО: Unsplash

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

"airBaltic" планирует пролететь над Даугавой около набережной 11 ноября на самолете "Airbus A220-300", раскрашенном в цветах латвийского флага.

На полет могут повлиять неблагоприятные погодные условия, такие как сильный ветер, низкая облачность, осадки или плохая видимость. Если погодные условия окажутся неподходящими, пролет может быть отменен по соображениям безопасности.

Это уже шестой раз, когда "airBaltic" принимает участие в параде в честь государственного праздника.

Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    14-го ноября

    По мощам и елей. Конечно, не b2 какой нить, но вполне хватит давануть от гордости в постолы скаля иблеты в небо отвесив челюсть.

    4
    2

Видео