Латвийское общество не только "стареет", но и склонно откладывать создание семей. А рождаемость - все хуже. Кто виноват и что делать?

В последние 40 лет в Латвии растет тенденция к созданию семей в более позднем возрасте, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2024 году средний возраст матери составлял 30,4 года. Первый ребенок у женщин рождался в среднем в 28,1 года, тогда как в 1980-е годы это происходило в среднем в 23 года. Средний же возраст матери при рождении второго ребенка в 2024 году составил 31,1 года.

Показатели рождаемости в среде молодых людей снижаются: сейчас женщины в возрасте от 18 до 29 лет рожают менее 40% от общего числа новорожденных, а четыре десятилетия назад эта пропорция была почти в два раза выше.

Большинство детей в Латвии по-прежнему рождаются в браке - более 62%, однако среди более молодых родителей половина детей рождается вне брака. В 1980-е годы доля детей, родившихся вне брака, составляла всего примерно 12%.