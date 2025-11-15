Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Кто виноват и что делать?» Жители Латвии откладывают создание семей - ЦСУ 1 1504

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Кто виноват и что делать?» Жители Латвии откладывают создание семей - ЦСУ
ФОТО: Unsplash

Латвийское общество не только "стареет", но и склонно откладывать создание семей. А рождаемость - все хуже. Кто виноват и что делать?

В последние 40 лет в Латвии растет тенденция к созданию семей в более позднем возрасте, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В 2024 году средний возраст матери составлял 30,4 года. Первый ребенок у женщин рождался в среднем в 28,1 года, тогда как в 1980-е годы это происходило в среднем в 23 года. Средний же возраст матери при рождении второго ребенка в 2024 году составил 31,1 года.

Показатели рождаемости в среде молодых людей снижаются: сейчас женщины в возрасте от 18 до 29 лет рожают менее 40% от общего числа новорожденных, а четыре десятилетия назад эта пропорция была почти в два раза выше.

Большинство детей в Латвии по-прежнему рождаются в браке - более 62%, однако среди более молодых родителей половина детей рождается вне брака. В 1980-е годы доля детей, родившихся вне брака, составляла всего примерно 12%.

Читайте нас также:
#рождаемость #Латвия #молодежь #демография #общество #брак #семья #возраст #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
7
3
0
0
0
2

Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    Они не откладывают-они просто не могут размножаться.Все. ,кто может,валят отсюда кто куда.В стране Пидоргов нет будущего...

    12
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео