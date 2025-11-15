С сегодняшнего дня и до 18 ноября в Риге будет идти фестиваль света Staro Rīga, в рамках которого можно будет увидеть более 40 световых объектов.

С 15 по 18 ноября в Риге идет фестиваль Staro Rīga, в рамках которого можно увидеть более 40 световых объектов, сообщило Управление внешних коммуникаций Рижской думы. Фестиваль будет проходить четыре вечера — ежедневно с 17:00 до 23:00. В это время улицы и парки Риги засияют световыми инсталляциями, а в городской среде появятся оригинальные объекты светового искусства.

Тема фестиваля в этом году — «Вестники рассвета». Как поясняют организаторы, рассвет — это время после темной ночи, когда первые лучи солнца прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню. Staro Rīga приглашает увидеть свет как символ нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы. Каждый человек может стать вестником рассвета, совершенствуя и изменяя себя, вдохновляя других и делая наше общее пространство лучше, отмечают организаторы фестиваля.

Маршрут фестиваля Staro Rīga будет состоять из шести «Кругов света», проходящих через разные части города. Первый начинается у Латвийской национальной библиотеки, затем последуют: Круг света Старой Риги, Круг света у памятника Свободы, Круг света парков центра Риги — в Верманском саду и на Эспланаде, Круг света улицы Бривибас и заключительный — Круг света улицы Миера.

Посетителей ждут более 40 световых объектов, рассказывающих о рассвете, надежде и новом дне. Маршрут фестиваля рассчитан как на короткую, так и на длинную прогулку, его общая протяженность — около 6 километров. Он создан так, чтобы его можно было пройти за один вечер или разделить посещение на несколько дней, исследуя отдельные «круги света».

В этом году гостей порадуют не только работы латвийских художников света, но и инсталляции авторов из-за рубежа. В фестивале примут участие художники из Португалии, Северной Македонии, Нидерландов, Франции, Канады, Германии, Швеции, Великобритании, Румынии и Италии, которые создадут примерно треть всех объектов фестиваля.

Подробнее о фестивальных проектах и площадках можно узнать на сайте: staroriga.lv.