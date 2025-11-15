Baltijas balss logotype
Страна полна кретинов. Оказывается, латыши боятся вывешивать в авто государственный флаг 9 8736

Наша Латвия
Дата публикации: 15.11.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Страна полна кретинов. Оказывается, латыши боятся вывешивать в авто государственный флаг
ФОТО: Виталий Вавилкин

Страна полна кретинов!» Патриотически настроенные латыши вынуждены бороться с вандалами

Видеть развевающийся флаг Латвии действительно трогательно, особенно во время государственных праздников, когда вся страна оживает в патриотических настроениях, пишет портал La.lv. Ее красно-бело-красная символика всегда вызывает чувство гордости за нашу страну. Многие водители предпочитают делиться этой радостью с другими, прикрепляя флажки страны к своим автомобилям, создавая таким образом приятную и сердечную праздничную атмосферу на улицах.

Однако у всего прекрасного есть и обратная сторона, которая раскрывается в одной из дискуссий на cоциальной платформе «X».

Иева не скрывает своего раздражения и пишет: «За 4 дня сломали уже второй флажок. Вся страна завалена кретинами».

Пользователь с псевдонимом @mazais_mego задает автору дискуссии уточняющий вопрос и высказывает свое мнение: «Кретины? Такие здесь всегда были по определению. Не фанаты латвийского флага когда-то собирались в Пярдаугаве у какого-то бетонного столба, чтобы пить и ху*** делать... И когда его снесли, эти люди внезапно не исчезли — большая часть, очевидно, осталась здесь».

Оказывается, некоторые люди предпочитают не проявлять свой патриотизм в общественных местах, потому что боятся проявления неуважения. Мартиньш рассказывает, что когда-то он не ставил флажок в салоне автомобиля, потому что хорошо понимал, что во дворе девятиэтажного дома это может закончиться разбитым стеклом.

Гатис тоже соглашается, отмечая, что вокруг есть люди, которые не признают ценности латвийского государства. Он рассказывает, что однажды флаг был сорван с его автомобиля в одном из спальных районов Риги. Он также добавляет, что ситуация в Украине хорошо иллюстрирует, что часть захватчиков способна только разрушать, а не созидать.

#Латвия #флаг #безопасность #общество #патриотизм #вандализм
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(9)
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го ноября

    Доклад АН СССР специальный выпуск ГосАкт СССР за октябрь 2025 года No 002.810.643.80 от 15 ноября 2025 года bastyon.com/greatussr

    5
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го ноября

    за 30 лет 2й Буржуазной Латвии (1990-2026) , процент больных на голову вырос до 98 %

    18
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    16-го ноября

    2/3 кретинов и умалишенных по межд праву,появились еще в 1989-1990 годах

    7
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Латвия, учись у молдаван! "Депутат парламента Молдавии от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Михай Друцэ связал появление людей нетрадиционных сек.суальных взглядов в Бессарабии с визитом в страну русского поэта Александра Пушкина. «Геи в Бессарабии появились вместе с Российской империей — и лично с приездом Пушкина», — отметил парламентарий.

    Он сделал это заявление во время обсуждения в парламенте Молдавии законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры.

    5
    34
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    15-го ноября

    Действительно! Видеть валяющиеся флаги Латвии в грязи по обочинам дорог и под колесами транспортных средств на проезжей части -- это "очень патриотично". "Истинные" латыши! Продолжайте в том же духе. Глядишь так им начнут и подтираться, и вместо ковров перед дверьми стелить чтобы грязную обувь вытирать. Браво!

    35
    4
  • A
    Aleks
    15-го ноября

    После того,как дело по ЛГБТ отложили,латвийский флаг стал у меня ассоциироваться с флагом пидорасов . Думаю,что с ним как раз они и ездят в машине,потому что нормальные латыши флаг Латвии уже перестали воспринимать как гордость,видя как он соседствует почему то с флагом Украины,кабмин в свое время был украшен теми же лентами и даже на месте бывшего памятника Ленина стояли флагштоки с украинскими флагами ... А сейчас ещё на многих домах даже в праздники висит украинский флаг. Обесценили флаг и ищут теперь кретинов .Кретины те,кто этому потворствовать.Есть флаг страны и точка.Хочешь поддержать Украину -хоть весь залепись украинским флагом,можешь обмотаться и спать с ним-личное дело...И в Сейме должен быть один флаг.Завтра израильский третьим приспособят.👽😈

    63
    1
  • П
    Процион
    15-го ноября

    Нечему удивляться. Патыши и русские в душе был готовы объединиться и создать. гармоничное общество. Одним из бессомненных способов был ТЮЗ. Что сделал Паулс своей министерско-культурной подписью? Он уничтожил этот великолепный театр и источник доброжелательных отношений латышей и иноязычны граждан. В результате мы имеем таких «правителей», как Янис Домбрава и уж откровенно дебильный персонаж в Рижской думе — Лангу.

    139
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    15-го ноября

    Флагом Латвии можно было гордиться до определенного периода. После сноса советских памятников за него стало стыдно. А после таких "цидулек" от "Мауку Авизе" - совсем стыдно. Так же стыдно, как за народ, который позволил сесть себе на шею кучке прохиндеев-воров-русофобов и искренне верит, что из 4 букв "ж", "о", "п" и "а" он вот-вот сложит слово "счастье"...

    117
    4
  • lo gos
    lo gos
    15-го ноября

    Страна полна кретинов.Всё верно, медицины нет, социалка в жопе, образование нулевое - но писец, как нужна Стамбульская конвенция для пидорасов, просто жизненно необходимо.

    153
    2
Читать все комментарии

