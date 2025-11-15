Видеть развевающийся флаг Латвии действительно трогательно, особенно во время государственных праздников, когда вся страна оживает в патриотических настроениях, пишет портал La.lv. Ее красно-бело-красная символика всегда вызывает чувство гордости за нашу страну. Многие водители предпочитают делиться этой радостью с другими, прикрепляя флажки страны к своим автомобилям, создавая таким образом приятную и сердечную праздничную атмосферу на улицах.

Однако у всего прекрасного есть и обратная сторона, которая раскрывается в одной из дискуссий на cоциальной платформе «X».

Иева не скрывает своего раздражения и пишет: «За 4 дня сломали уже второй флажок. Вся страна завалена кретинами».

Пользователь с псевдонимом @mazais_mego задает автору дискуссии уточняющий вопрос и высказывает свое мнение: «Кретины? Такие здесь всегда были по определению. Не фанаты латвийского флага когда-то собирались в Пярдаугаве у какого-то бетонного столба, чтобы пить и ху*** делать... И когда его снесли, эти люди внезапно не исчезли — большая часть, очевидно, осталась здесь».

Оказывается, некоторые люди предпочитают не проявлять свой патриотизм в общественных местах, потому что боятся проявления неуважения. Мартиньш рассказывает, что когда-то он не ставил флажок в салоне автомобиля, потому что хорошо понимал, что во дворе девятиэтажного дома это может закончиться разбитым стеклом.

Гатис тоже соглашается, отмечая, что вокруг есть люди, которые не признают ценности латвийского государства. Он рассказывает, что однажды флаг был сорван с его автомобиля в одном из спальных районов Риги. Он также добавляет, что ситуация в Украине хорошо иллюстрирует, что часть захватчиков способна только разрушать, а не созидать.