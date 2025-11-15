В конце рабочей недели среди балтийских столиц самая высокая цена на бензин была в Риге. После Риги по дороговизне бензина следовали Таллинн и Вильнюс.

Так, в Риге на автозаправке на ул. Краста в пятницу цена бензина 95-й марки по сравнению с предыдущей пятницей выросла на 6,1% - до 1,574 евро за литр. Литр дизельного топлива тоже стоил на 6,1% больше - 1,554 евро.

В Вильнюсе на автозаправке на проспекте Саванорю бензин 95-й марки стоил 1,489 евро за литр, что на 0,7% больше, чем неделю назад, а цена дизельного топлива поднялась на 2,6% и в пятницу составила 1,589 евро за литр.

В Таллинне на заправках стоимость бензина 95-й марки за неделю увеличилась на 0,7% - до 1,529 евро за литр, а дизельное топливо в пятницу стоило 1,459 евро за литр, что на 2,8% больше, чем неделю назад.

Стоимость автогаза в Риге по сравнению с концом предыдущей рабочей недели выросла на 2,4% - до 0,845 евро за литр, в Вильнюсе цена увеличилась на 2,8% - до 0,729 евро за литр, а в Таллинне стоимость автогаза осталась неизменной - 0,894 евро за литр.