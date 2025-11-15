Автоводителей следует подготовиться к серьезным изменениям, которые были приняты в последнее время.

1. Владельцев машин "на приколе" впредь НЕ будут штрафовать, если у них нет обязательной страховки ОСТА

Это положение утвердил сейм 6 ноября в окончательном чтении поправки к Закону "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". Но – с рядом условий.

Ранее считалось, что полис должны приобретать все автовладельцы, не зависимости от того, ездит машина по дорогам, или тихо "спит" в гараже. И госполицию наделили правом проверять те машины, которые месяцами стоят на стоянке, в гараже или на обочине, никуда не выезжая, и штрафовать их владельцев за отсутствие страховки на 85-120 евро плюс 2 штрафных пункта. Понятное дело, это вызывало у латвийцев, использующих транспорт, к примеру, только летом, понятное недовольство.

Отныне от ОСТА будут освобождены транспортные средства, припаркованные в местах, "недоступных для общественности", и в отношении которых приняты меры, "исключающие их случайное перемещение или использование без ведома владельца или владельца".

Если же такое авто все же причинит ущерб другому лицу, то он будет покрыт Гарантийным фондом страховщиков, и иск о возмещении ущерба можно подать любому страховщику.

2. OCTA будет нужна велосипедам

Самоходные велосипеды должны регистрироваться в Управлении безопасности дорожного движения (CSDD) и для них потребуется OCTA. Это требование вступит в силу с 1 мая 2026 года. За поездку на самодвижущемся велосипеде без OCTA с 1 мая штраф от 125 до 200 евро. При отсутствии регистрации штраф от 30 до 70 евро.

3. Строгости при аренде электросамокатов

Ужесточены требования к поставщикам услуги совместного использования транспортных средств и к владельцам самодвижущихся велосипедов – электровелосипедов или электросамокатов.

Поставщик услуги совместного использования транспортных средств (от автомобилей до электросамокатов) ДО предоставления услуги через мобильное приложение или веб-сайт обязан:

проверить возраст пользователя;

убедиться в наличии водительских прав соответствующей категории;

провести тест на реакцию, чтобы убедиться, что пользователь не находится под воздействием алкоголя или других опьяняющих веществ.

Если поставщики услуг не будут осуществлять проверку возраста и водительских прав через приложение или сайт – штраф от 70 до 350 евро.

В случае отсутствия теста на реакцию коммерсантам также может быть назначен штраф от 70 до 350 евро.

Предполагается, что требование о проведении теста на реакцию для поставщиков услуг совместного пользования транспортом вступит в силу 1 апреля 2026 года.

4. Больше не будет пожизненных прав в ЕС

21 октября в Страсбурге состоялось важное голосование в Европейском парламенте, которое коснется не только нынешних, но и будущих водителей.

В 2022 году на дорогах ЕС погибло более 20 000 человек (в среднем 54 человека в день). Большинство жертв – пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты и водители скутеров. После этого Европейская комиссия представила ряд предложений по модернизации правил дорожного движения в странах ЕС.

Новые правила вступят в силу через 20 дней после их публикации в "Официальном журнале Европейского союза". Страны ЕС должны включить эти правила в свое национальное законодательство в течение 3 лет. Еще год отводится, чтобы подготовиться к их внедрению.

5. Получил права – через 15 лет на обследование

То есть водительские права будут действительны в течение 15 лет, а перед их продлением потребуется обязательное медицинское обследование.

Однако, как отмечают представители Евросоюза, окончательное решение о том, сделать ли медицинское обследование обязательным условием для продления прав, будет принимать каждое государство ЕС. Например, страны могут заменить медицинское обследование заполнением форм самооценки или другими системами оценки, действующими на национальном уровне в каждой стране.

Также не исключено, что для водителей старше 65 лет срок действия прав может быть сокращен, что вынудит их чаще проходить тесты и курсы восстановления навыков. Однако это также будет зависеть от каждого государства ЕС.

6. Вождение авто – с 17 лет; грузовика – с 18-ти

До сих пор в Латвии учиться управлять автомобилем можно было с 16 лет, предварительно получив разрешение на обучение вождению (так называемые "белые права"). Новые правила предусматривают, что полноценные водительские права можно будет получить в 17 лет, но до совершеннолетия водителю придется управлять автомобилем под руководством опытного водителя.

Все новоиспеченные водители (независимо от возраста) будут проходить 2-летний испытательный срок: в первые два года после получения прав будут действовать более строгие правила, чем для опытных водителей.

Минимальный возраст для получения прав на управление грузовиком будет снижен с 21 до 18 лет, а на управление автобусом с 24 до 21 года.

7. Права тоже уходят в "цифру"

Новые правила предусматривают, что в течение следующих пяти лет цифровые водительские права, доступные на смартфоне, постепенно станут основным форматом водительских прав в Евросоюзе.

8. Лишать прав будут на всей территории ЕС

Действующие правила Евросоюза в отношении нарушителей формально предусматривали наказание за нарушения, совершенные гражданином другого государства-члена ЕС в данной стране. Однако на практике в 2019 году более 40% нарушений правил дорожного движения в других странах фактически остались безнаказанными – нарушители либо не были установлены, либо не были осуждены.

Система предусматривала, что если водителю запретили управлять машиной в одной стране (включая страну, где были выданы водительские права), ему зачастую разрешалось управлять транспортным средством в остальном ЕС.

Новые правила устранят этот пробел. Нарушители теперь должны быть готовы к тому, что за серьезные нарушения, совершенные за пределами своей страны, можно будет лишиться водительских прав и этот запрет будет действовать во всех государствах Евросоюза.

Ожидается, что как только власти конкретной страны решат аннулировать водительские права нарушителя, они должны немедленно уведомить об этом страну, выдавшую водительские права, и в течение 15 дней водительские права должны быть аннулированы, что лишит нарушителя возможности участвовать в дорожном движении в любой из стран ЕС.