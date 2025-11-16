Baltijas balss logotype
«Можно ли носить купальник в цветах флага?» Юрист объяснил, как не нарваться на неприятности в праздник 2 1200

Наша Латвия
Дата публикации: 16.11.2025
mixnews.lv
Изображение к статье: «Можно ли носить купальник в цветах флага?» Юрист объяснил, как не нарваться на неприятности в праздник
ФОТО: LETA

Как пишет la.lv, ссылаясь на разъяснения адвоката Яниса Дзанушканса в материале латвийского TV24, сезон государственных праздников снова поднимает вечный вопрос: как правильно обращаться с государственными символами, чтобы случайно не нарушить закон?

В эти дни Латвия утопает в красно-белом: флаги на домах, маленькие значки на одежде, ленточки на сумках, мини-флажки на автомобилях. Люди украшают и себя, и город - и именно в такие моменты возникает вопрос: а где граница между уважением и нарушением?

«Это не просто ткань - это символ самоуважения страны»

Адвокат напоминает: государственный флаг, герб и гимн в Латвии находятся под особой правовой защитой. За умышленное публичное оскорбление флага или герба по Криминальному закону может грозить до трёх лет тюрьмы, принудительные работы или штраф.

Есть и административные наказания - например, за то, что кто-то вывесил выцветший, грязный или сильно помятый флаг.

Но самое главное - понять, что именно считается неуважением.

По словам адвоката, правоохранители смотрят на три фактора:

Был ли умысел - хотел ли человек оскорбить символ.

Происходило ли это публично - то есть на виду у общества.

Использовался ли символ неподобающим образом - как провокация, реклама, костюм, пародия. Самые известные случаи

la.lv напомнило громкую историю десятилетней давности, когда мужчина поджёг флаг и выложил видео с оскорблениями - он получил условный срок.

Бывает и иначе. Так, использование купальника в цветах латвийского флага признали неэтичным, но не преступлением, поскольку не было намерения кого-то оскорбить.

То же касается значков, ленточек или маленьких флажков, прикреплённых к одежде или машине. Выбросить испачканный или порванный значок в мусор не является преступлением - если человек не делает из этого публичной демонстрации неуважения.

Главный критерий - умысел и публичность.

А что, если флаг оскорбят за границей?

Адвокат поясняет: если это делает иностранец - Латвия ничего не может предъявить, ведь действие происходит под юрисдикцией другой страны.

Но если то же совершает гражданин Латвии, даже за рубежом, он может быть привлечён к ответственности, потому что оскорбление направлено против государства.

Что пишут читатели

Комментариев под статьёй на la.lv было много - и они довольно эмоциональные.

Одни поддерживают строгие правила: «Флаг - это символ, к нему нужно относиться серьёзно». Другие считают, что латвийское общество иногда перегибает палку: «Пусть лучше люди носят символику, чем забывают о праздниках».

Третьи шутят, что скоро придётся спрашивать разрешение, прежде чем приколоть ленточку к пальто. Есть и те, кто призывает к здравому смыслу: «Важно уважение, а не охота на ведьм».

Как подчёркивает адвокат, государственные символы - это не аксессуар, а часть национального самоуважения.

Но закон наказывает не за случайные ошибки, а за демонстративное пренебрежение.

И главное - помнить меру, здравый смысл и уважение, чтобы праздники действительно объединяли людей, а не превращались в источник конфликтов.

#Латвия #флаг #преступления
Оставить комментарий

(2)
  • Л
    Латтоптун
    16-го ноября

    Вообще пофигу....

    16
    2
  • JB
    Janis Berzin
    16-го ноября

    "чтобы праздники действительно объединяли людей" - даже против нового года у радикальных у иудеев и прочих религиозных фанатиков могут возникнуть возражения. Госпраздники это в первую очередь госпропаганда, которая не всех объединяет.

    24
    3

