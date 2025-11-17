Каждый год в Латвии в больницы попадает в среднем 7000 пациентов с инсультом, из которых в среднем умирает каждый пятый, подсчитали в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В случае инсульта важна каждая минута — чем быстрее оказывается помощь, тем выше шансы спасти человеку жизнь, сохранить его здоровье и качество жизни в целом.

Около двух третей жителей Латвии в возрасте от 45 до 65 лет смогли бы распознать признаки инсульта, показал опрос, проведённый в рамках кампании.

Чтобы своевременно распознать инсульт, нужно попросить человека улыбнуться и оценить, не заметна ли асимметрия лица, то есть не опущен ли уголок глаза или губ с одной стороны.

Затем попросить поднять и держать перед собой обе руки, наблюдая, может ли человек это сделать, а также попросить произнести или повторить простое предложение, чтобы удостовериться, что речь не нарушена.

Если человек не может выполнить какое-то из этих действий, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь, позвонив по телефону 112 или 113. Отметим, что нередко жители Латвии не звонят в скорую, поскольку бояться крупного денежного счета за "неоправданный вызов".