В больницах Латвии умирает каждый пятый пациент с инсультом

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В больницах Латвии умирает каждый пятый пациент с инсультом

Каждый год в Латвии в больницы попадает в среднем 7000 пациентов с инсультом, из которых в среднем умирает каждый пятый, подсчитали в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

В случае инсульта важна каждая минута — чем быстрее оказывается помощь, тем выше шансы спасти человеку жизнь, сохранить его здоровье и качество жизни в целом.

Около двух третей жителей Латвии в возрасте от 45 до 65 лет смогли бы распознать признаки инсульта, показал опрос, проведённый в рамках кампании.

Чтобы своевременно распознать инсульт, нужно попросить человека улыбнуться и оценить, не заметна ли асимметрия лица, то есть не опущен ли уголок глаза или губ с одной стороны.

Затем попросить поднять и держать перед собой обе руки, наблюдая, может ли человек это сделать, а также попросить произнести или повторить простое предложение, чтобы удостовериться, что речь не нарушена.

Если человек не может выполнить какое-то из этих действий, необходимо вызвать неотложную медицинскую помощь, позвонив по телефону 112 или 113. Отметим, что нередко жители Латвии не звонят в скорую, поскольку бояться крупного денежного счета за "неоправданный вызов".

#здравоохранение #медицина #Латвия #скорая помощь #профилактика #инсульт
Оставить комментарий

(2)
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Наверно не может сказать свою проблему на государственном, а врачи его не понимают, у меня отец сказал, я к нашим врачам только в безсознательным состоянии попаду, в сознательно окажу жёсткое сопротивление, поскольку мы не сможем договорится на едином языке.

    37
    3
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Геноцид населения необязательно должен быть прямым с помощью оружия-он может быть тихим и скрытым,что ещё опаснее ..Убийства по срокам дольше,но тоже наверняка...Эх,поменялись бы розы ветров-есть с кого спросить и кто ответит...Все,начиная с 90-х и кто ещё жив...😈👽🔯

    62
    4

