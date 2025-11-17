«Когда мы начнем наказывать тех, кто говорит по-русски, они начнут любить нашу страну?»- задаетяся вопросом Янис Заржецкис, пластический хирург, в эфире TV24 в программе «Пресс-клуб». И подчеркивает, что русскоязычных в Латвии нужно интегрировать с помощью образования и понимания, а не наказаний – только так можно способствовать изучению языка и лояльности к стране.

«В значительной степени я могу согласиться, что обучение важно. Мы как-то поздно начали этим заниматься. Это упущено, это сильно задержано. Школа – это место, где закладывается фундамент», – говорит хирург. Он риторически спрашивает, если мы начнем наказывать тех, кто говорит по-русски, то начнут ли они любить страну. Сам Заржецкий отвечает, что этого не произойдет.

«Скорее будет обратный эффект, будет какая-то злоба, будет какая-то ненависть. Я убежден, что язык не так важен, важно, чтобы люди были лояльны к стране. Сейчас у нашей страны день рождения – пусть они хотят отпраздновать этот день рождения», – говорит хирург.

По его мнению, нужно идти с любовью, а не с текстом: «Мы вас накажем».

Ведущий программы Айвис Церниш отмечает, что мы дали русскоязычным 30 лет дружбы, чтобы они сами могли выучить наш язык, но они этого не сделали.

Заржецкий отмечает, что он видит, как это меняется. «Те русские, для которых русский язык является родным, приходят и пытаются говорить со мной на латышском. Раньше этого не было. Сейчас им трудно, они стараются, и я это ценю», — рассказывает хирург.

У молодежи вообще нет проблем – очень многие из русскоязычных лучше говорят по-латышски. По его мнению, мотивацию нужно искать и поощрять через образование. Тогда русскоязычные будут говорить по-латышски и будут лояльны к государству.