Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хирург призывает радикально изменить подход к тому, как заставить русских любить Латвию 16 15243

Наша Латвия
Дата публикации: 17.11.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Хирург призывает радикально изменить подход к тому, как заставить русских любить Латвию

«Когда мы начнем наказывать тех, кто говорит по-русски, они начнут любить нашу страну?»- задаетяся вопросом Янис Заржецкис, пластический хирург, в эфире TV24 в программе «Пресс-клуб». И подчеркивает, что русскоязычных в Латвии нужно интегрировать с помощью образования и понимания, а не наказаний – только так можно способствовать изучению языка и лояльности к стране.

«В значительной степени я могу согласиться, что обучение важно. Мы как-то поздно начали этим заниматься. Это упущено, это сильно задержано. Школа – это место, где закладывается фундамент», – говорит хирург. Он риторически спрашивает, если мы начнем наказывать тех, кто говорит по-русски, то начнут ли они любить страну. Сам Заржецкий отвечает, что этого не произойдет.

«Скорее будет обратный эффект, будет какая-то злоба, будет какая-то ненависть. Я убежден, что язык не так важен, важно, чтобы люди были лояльны к стране. Сейчас у нашей страны день рождения – пусть они хотят отпраздновать этот день рождения», – говорит хирург.

По его мнению, нужно идти с любовью, а не с текстом: «Мы вас накажем».

Ведущий программы Айвис Церниш отмечает, что мы дали русскоязычным 30 лет дружбы, чтобы они сами могли выучить наш язык, но они этого не сделали.

Заржецкий отмечает, что он видит, как это меняется. «Те русские, для которых русский язык является родным, приходят и пытаются говорить со мной на латышском. Раньше этого не было. Сейчас им трудно, они стараются, и я это ценю», — рассказывает хирург.

У молодежи вообще нет проблем – очень многие из русскоязычных лучше говорят по-латышски. По его мнению, мотивацию нужно искать и поощрять через образование. Тогда русскоязычные будут говорить по-латышски и будут лояльны к государству.

Читайте нас также:
#образование #молодежь #язык #общество #культура #интеграция #лояльность #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
43
9
1
2
0
0

Оставить комментарий

(16)
  • А
    Андрей
    18-го ноября

    "Те русские, для которых русский язык является родным, приходят и пытаются говорить со мной на латышском. Раньше этого не было..." Вероятно раньше пытались те русские, для которых русский был не родным. Говорят, даже есть латыши, которые говорят, что они русские. Вот, Каспарс Димитерс (Kaspars Dimiters), например. У него даже песня такая есть с текстом "я лытыш, но я - русский".

    Вроде мысль правильная, что через просто штрафы и наказания ничего не добиться. Но... моя натуральная нейросетка мне почему-то подсказывает, что этот текст снова про "правильных русских", которых надо подбодрить. Могу ошибаться. Хирург, правда, ничего не говорит о том, что и латышам хорошо бы освоить русский для полноты интеграции. А так, получается, всё равно - латышский как будто превосходнее.

    8
    1
  • AE
    Alex Evi
    17-го ноября

    Тоже самое как заставить латышей любить Латвию , что то великие патриоты не очень то защищали милду когда её обгадила толпа ИНОСТРАННЫХ дибилойдов , у всех котях в штанах был !!

    15
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    17-го ноября

    Как любит,когда тебя ненавидят?Са злобай.

    9
    4
  • ТТ
    Тим Тим
    17-го ноября

    Доброму.Какое твое собачье дело,до того,что написано в этой статье,тебе не нравяться русские,которые живут в Латвии,так поднимай свой ухилянский зад и е..б..и в окопы или в Польшу,где из Вас уже животных делают.

    37
    1
  • З
    Злой
    17-го ноября

    Я бы посоветовал смотреть на фамилии врачей, а то кто знает, что у него на уме по отношению к тому, кто не так говорит на языке

    64
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Латвия прекрасная земля и на теле этой прекрасной страны-раковая опухоль с местостазами. на теле Латвии присосались выро дки, нац ики, фаш ики и прочий сброд, который учит как нужно любит свою Родину и хороших людей

    156
    5
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Ты,малость ,ошибся.Нацизм буйным цветом расцвела в раше,благодаря,кгбэшнику путлеру.Нельзя не в одной стране мира допускать к власти бывших работников КГБ.Во всех Цивилизованных странах приняли закон.А в недоевропейской и недоазиатской недоразвитой раше не приняли.И вот результат:Фашист у власти,развязавший войну в Европе

    2
    58
  • Д
    Добрый
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    В чём я согласен,что сброд,поддерживающий нацистскую рашу,должен покинуть Латвию и отправиться в Псковскую область,а лучше в Карелию. Чтобы почувствовал всю прелесть проживания в мухосрансках..

    2
    51
  • Мп
    Мимо проходил
    СМЕРШ СМЕРШ
    17-го ноября

    Добрый, и снова напоминаю поговорку: "Не учите нас, что нам делать - не услышите, куда вам идти". К тебе относится, болезный.

    30
    2
  • полосатый конь
    полосатый конь
    17-го ноября

    В попытке перенести народный гнев от вороватых и откровенно глупых хозяев-правителей в национальное русло, идеологи действуют строго, как учил их доктор Геббельс ! "Виноваты не мы ! Виноватые они ! - (здесь нужно вставить подходящую к с периоду национальность)"

    118
    3
  • JB
    Janis Berzin
    17-го ноября

    Сунгс херург путает страну с государством. Можно любить страну и ненавидеть государство, ибо это разные понятия. Чтобы "радикально изменить подход" нужно уничтожить старое государство и построить новое, а это уже "экстремизм, подрыв устоев, покушение на конституционный строй и т.д.". Правящий класс и государство этого никогда не допустят.

    94
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го ноября

    Может начинать бить? Есть же поговорка: - "Если бьёт значит - любит!" А если бы не любил, то забил бы на смерть?

    43
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    17-го ноября

    30 лет старательно делать всё, чтобы русские в Латвии выросли леттофобами, а потом удивляться "за что нас не любят, анастозашо" - это, безусловно, достижение гигантского напора ума.

    173
    8
  • Д
    Дед
    17-го ноября

    Мысль мудрая, но запоздалая! Опять же правителям , та мысль не подходит- потому как, кроме русофобии и лживого патриотизма латышам предложить нечего, страна, разрушаясь, летит в пропасть.

    210
    3
  • A
    Aleks
    17-го ноября

    Позабыл Зарецкий,что это наша страна,а вот стоило бы напомнить чужим ,которые служат чужому государству ,которое считают почему то своей Родиной,что им надо хорошо подумать:А может вернёмся,как вернулся бывший мэр Нью Йорке и первое ,что сдел,это сходил к Стене плача и признался в любви к Израилю,сказав,что как мэр он всегда работал на Израиль 😈👽🔯

    22
    42
  • A
    Aleks
    Aleks
    17-го ноября

    Семьи посланников Ребе из США в Москве Клейнберги и Вайсберги породнились. Был ли приглашен мэр Риги латыш Клейнберг😀история умалчивает😋

    17
    5
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео