В Риге и окрестностях в День провозглашения Латвийской Республики пройдет ряд праздничных мероприятий.

На набережной пройдет военный парад

Во вторник в 13:30 на набережной 11 Ноября в Риге состоится парад, посвящённый 107-й годовщине провозглашения Латвийской Республики, в котором примут участие Национальные вооружённые силы, подразделения союзников и службы, задействованные в системе обороны государства, сообщили агентству ЛЕТА в Национальных вооружённых силах.

В этом году парад получил новое название, отражающее всеобъемлющую систему государственной обороны Латвии, а также значительный вклад союзных государств в обеспечение безопасности страны.

Парадом будет командовать командир Командования учебного управления, ректор Национальной академии обороны Латвии полковник Марис Утиньш, а принимать его будут Верховный главнокомандующий Национальными вооружёнными силами, президент страны Эдгар Ринкевич, министр обороны Андрис Спрудс и командующий Национальными вооружёнными силами генерал-майор Каспар Пуданс.

Национальные вооружённые силы на параде представят Национальная академия обороны Латвии, Штабной батальон, Военно-морские силы, Военно-воздушные силы, Командование обеспечения, а также 1-я Рижская, 2-я Видземская, 3-я Латгальская и 4-я Курземская бригады Земессардзе, а также Механизированная пехотная бригада Сухопутных войск. Военнослужащие Государственной службы обороны пройдут в составе своих подразделений, символизируя новое поколение в системе обороны Латвии.

После группы с латвийским флагом в параде пройдут флаги союзных стран — Албании, Канады, Чехии, Дании, Эстонии, Исландии, Италии, Литвы, Черногории, Северной Македонии, Польши, Словакии, Словении, Испании и Украины, подтверждая единство союзников и их поддержку Латвии.

В параде также примут участие представители Интеграционного подразделения сил НАТО в Латвии, Балтийского колледжа обороны, группы с флагами Литвы и Эстонии, а также группа с флагом Постоянной 1-й противоминной военно-морской группы НАТО, командование которой в этом году перешло к латвийским Военно-морским силам с флагманским кораблём «Virsaitis».

Впервые в параде примет участие флаговая группа Управления мест заключения Министерства юстиции, что подчеркивает её участие во всеобъемлющей обороне государства.

В параде также примут участие подразделения Государственной полиции, Государственной пограничной охраны (ГПО), Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), а также Службы неотложной медицинской помощи, которая впервые 18 ноября пройдет в строю с другими службами.

Символизируя патриотизм молодежи и продолжение военных традиций Латвии, в параде примут участие учащиеся Профессионального среднеобразовательного училища полковника Оскара Калпака и представители Центра яунсардзе.

Союзные вооружённые силы на параде представит Многонациональная бригада НАТО в Латвии под руководством Канады, входящая в состав Многонациональной дивизии НАТО «Север».

Музыкальное сопровождение парада обеспечат Штабной оркестр Национальных вооружённых сил, оркестр Военно-морских сил и оркестр Земессардзе.

Пешие колонны парада под сопровождение военных оркестров продолжат шествие по улицам Калькю, Бривибас, Бруниниеку до улицы Сканстес.

При благоприятных погодных условиях парад дополнит пролет авиации Военно-воздушных сил Латвии и союзников.

Над набережной 11 Ноября будут видны вертолёты UH-60 «Black Hawk» Военно-воздушных сил Латвии, вертолёты «Agusta AW109» и «AW119» Государственной пограничной охраны, а также вертолёты «CH-146 Griffon» вооружённых сил США и Канады.

В пролетной программе также примет участие самолет Airbus A220-300 национальной авиакомпании airBaltic со специальной раскраской в цвета латвийского флага.

Воздушный парад продолжат истребители F-16 Fighting Falcon Военно-воздушных сил Бельгии, а также самолёты миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии — «Gripen» из Венгрии и «Eurofighter Typhoon» из Испании.

На параде будет представлена широкая экспозиция военной техники Латвии и союзников, демонстрирующая оборонные возможности страны, её модернизацию и присутствие союзных сил. В начале колонны будет двигаться бронетранспортёр «Piranha» вооружённых сил Дании, в котором будет находиться командир Многонациональной дивизии НАТО «Север» генерал-майор Йете Албинус.

Зрители смогут увидеть бронетранспортёры «Patria» 6x6 Механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, гусеничные боевые разведывательные машины «Scimitar» («Зобенс»), «Spartan» («Перконс»), «Samson» («Вайрогс») и санитарную машину «Samaritan» («Глабейс»), а также самоходные гаубицы «M109», обеспечивающие точную огневую поддержку в боевых операциях.

На параде также будут представлены транспортные и обеспечивающие боевые действия машины, беспилотники и системы противотанкового вооружения дальнего действия, повышающие обороноспособность Латвии.

Присутствие союзников продемонстрирует бронетехника подразделений Многонациональной бригады НАТО в Латвии: танки «Ariete» и «Centauro» из Италии, боевые машины «Leopard» и «Pizarro» из Испании, танки «Leopard» из Польши, а также «CV90» и «Leopard 2A7» из Дании.

Также будут представлены бронетранспортёры «LAV 6.0» из Канады, «IVECO» из Словении, «Lince» из Албании и «Aligator» из Словакии, что символизирует единство союзников по НАТО и их сотрудничество в обороне Балтийского региона.

Государственная полиция примет участие в параде на мотоциклах BMW R1250 и оперативных автомобилях «Škoda Superb», оснащённых камерами с обзором 360°, системой автоматического распознавания номерных знаков и приборами контроля скорости.

Государственная пограничная охрана продемонстрирует внедорожники «Toyota Hilux», оперативные автомобили «Renault Trafic», а также квадроциклы «Polaris Ranger XP 1000» и «Polaris MV850», обеспечивающие мобильность в приграничной зоне.

В свою очередь, муниципальная полиция Риги впервые примет участие в параде со своей техникой, подчеркивая её важную роль в обеспечении общественного порядка и безопасности. Она представит оперативные автомобили и специализированную технику, включая квадроциклы «CFMoto CForce 1000», оперативные автомобили «Škoda Kodiaq», «Toyota RAV4», пикапы «Toyota Hilux», а также спасательные лодки «SEA-DOO Fish Pro 170» и «Grand G580», используемые для патрулирования и спасательных операций на городских водоёмах.

Государственная пожарно-спасательная служба примет участие в параде с внедорожниками «Toyota Hilux», пожарными цистернами «Scania», квадроциклом, а также спасательными лодками.

Служба неотложной медицинской помощи примет участие с автомобилями «Volkswagen Transporter» и «Volkswagen Crafter», которые ежедневно обеспечивают оперативное реагирование по всей Латвии.

Салют из 21 залпа в честь годовщины провозглашения независимости Латвии с дамбы АБ произведёт 17-й батальон боевой поддержки Земессардзе.

18 ноября с 11:00 до 16:00 в Рижском пассажирском порту посетители смогут вживую ознакомиться с выставкой военной техники.

Национальные вооружённые силы напоминают, что полёты военных воздушных судов в воздушном пространстве Латвии осуществляются только на высотах и со скоростью, определёнными нормативными актами.

Шум, создаваемый во время полётов, является кратковременным и не наносит вреда людям или имуществу.

В Риге отметят 90-летие Памятника Свободы

Сегодня в Риге, в день 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики, будет отмечаться 90-летие Памятника Свободы, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Памятник был открыт 18 ноября 1935 года, и на торжественном мероприятии этого года посетителей пригласили оценить дар, полученный Латвией, — свободное государство и его символ — Памятник Свободы.

Сегодня в 19:00 на Площади Свободы состоится праздничный концерт «Наследие», к участию в котором приглашены семьи, чтобы подчеркнуть самое важное — преемственность и передачу наследия следующим поколениям.

На праздничной сцене выступят семейные ансамбли: Анце Краузе с дочерьми Билле, Элзой и Кате, Марис Григалис с сыновьями Марцисом, Кристером и Ральфом, Юрис Каукулис с дочерью Рутой, Гинт Гравелис с сыном Кришсом, Каспар и Анда Земиши с сыновьями Карлисом, Мартиньшем и Екабсом.

В 20:00 запланировано выступление президента Латвии Эдгара Ринкевича и исполнение государственного гимна Латвии.

После этого последует лазерное, звуковое и световое шоу, которое будет повторяться каждый час до 23:00.

Праздничные концерты пройдут также в районах города. В культурном дворце VEF в 15:00 состоится концерт «Звуковая летопись Латвии», в котором выступят оркестр «Рига», солисты Марцис Аузиньш и Карлис Аузиньш, дирижёр Валдис Бутанс.

В культурном центре «Ильгюциемс» прозвучит праздничный концерт «Латвийская классика и современность» с участием солистов Латвийской Национальной оперы Инги Шлюбовски-Канцевичи и Рихарда Мачановскиса.

А в культурном дворце «Зиемельблазма» в 16:00 ожидается концерт «Рок-симфония Латвии» с участием музыкантов Эрика Упениекса, Гундара Линтиньша, Микелиса Витиса, певца Юриса Визбулиса и танцовщицы Анны Кейты Крейчштейне. Также запланирована световая партитура Эгила Купчса.

В Центре культуры и народного искусства «Малый гильдия» в 17:00 состоится концерт «Ты — моя земля. Ты — моя Латвия», в котором выступят смешанный хор «Sonore» и камерный хор Кулдигского культурного центра «Rāte». Ведущий концерта — актёр Латвийского Национального театра Эгил Мелбардис.

А в культурном центре «Иманта» в 19:00 на праздничный концерт «Вдохновлённые Латвией» пригласит «Mirage Jazz Orchestra», смешанный хор культурного центра «Ильгюциемс» объединения культуры Пардаугавы «Muklājs» и его художественный руководитель Янис Кокинс.

В «Зале вагонов» на улице Вагону 21 выступят Эрна Даугавайте, духовой оркестр клуба Страздумуйжи и Имант Даксис с группой «Pasaules gaisma».

Концерт «Музыка Латвии» в 13:00 и 15:00 можно будет послушать в Музее югендстиля Риги, где выступят студенты Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса.

В 17:00 в концертном зале «Ave Sol» ожидается концерт фольклорной и историко-реконструкторской группы «Vilkači» под названием «Закалённые в огне». В концерте прозвучат латышские народные песни, отражающие ритм жизни латышей, воинские добродетели, любовь к родине и самоотверженную борьбу за свободу.

В Юрмале зажгут самый длинный Путь света в Латвии

Сегодня, в День провозглашения Латвийской Республики, жители Юрмалы по традиции зажгут самый длинный Путь света в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА в Отделе общественных отношений Юрмальского самоуправления.

Планируется, что более 12 000 свечей осветят Юрмалу от моста через Лиелупе до Кемери, а также улицу Йомас.

Традиция, в рамках которой жители города зажигают свечи вдоль главной магистрали, была начата в Юрмале более 20 лет назад. И в этом году, создавая праздничную атмосферу в городе, начиная с 15:00 зажжённые жителями свечи будут освещать Юрмалу.

Путь света дополнит дорожка из свечей на улице Йомас, где из огоньков будут выложены световые узоры — Солнце, Аусеклис и Дерево Аустры.

В 16:00 у дома Аспазии на Пути света состоится общее пение «Латвия — жемчужина янтарного моря» вместе с этномузыкантом Лаумой Берзой.

К Пути света присоединится и городской стадион Юрмалы «Слока», где из зажжённых свечей будет выложен контур Латвии.

Свечи будут зажжены и у Дубултской церкви, где в 18:00 состоится праздничное богослужение, посвящённое дню провозглашения государства.

В создании Юрмальского Пути света примут участие ученики и педагоги учебных заведений Юрмалы, сотрудники предприятий и муниципальных учреждений.

Мероприятие, посвящённое годовщине провозглашения Латвийской Республики, пройдёт у Культурного центра Каугуру.

В 20:00 выступит объединённый хор Юрмалы под руководством главного дирижёра Инары Фреймане и солисты — Элза Розентале, Адриан Кукувас, Эдите Штрауса и Кристиан Карелин.

В 21:00 концерт даст музыкальная группа Credo.

Завершатся праздничные мероприятия в 22:00 фейерверком.

Завершается фестиваль «Staro Rīga»

Сегодня в Риге проходит последний день светового фестиваля «Staro Rīga», в рамках которого можно увидеть более 40 световых объектов, сообщили агентству ЛЕТА в Рижской думе.

Во время фестиваля на улицах и в парках Риги зажигаются световые инсталляции, а в городской среде можно увидеть объекты светового искусства.

Темой фестиваля в этом году стало «Вестники рассвета». Рассвет — это время после тёмной ночи, когда его вестники — первые солнечные лучи — прорываются сквозь тьму, освещая путь новому дню, поясняют организаторы мероприятия. «Staro Rīga» приглашает увидеть свет как вестника нового начала — как надежду, рождающуюся из тьмы.

Маршрут светового фестиваля «Staro Rīga 2025» включает шесть «Колец света», проходящих по городу: от объектов у Латвийской Национальной библиотеки через кольцо света в Старой Риге, кольцо у Памятника Свободы, световые инсталляции в парках центра Риги — в Верманском саду и на Эспланаде, кольцо света на улице Бривибас, и завершается маршрут кольцом на улице Миера.

На фестивале в этом году можно познакомиться не только с работами латвийских художников по свету, но и с инсталляциями и световыми объектами авторов из-за рубежа.

Во вторник в 21:21 у Латвийской Национальной библиотеки, в завершение светового фестиваля «Staro Rīga», будет реализована одна из последних задумок Иманта Зиедониса — виртуально наложить на Латвию и весь мир орнаментальный пояс народа «Сеть Мары», используя современные технологии кодов знаков, сообщили представители фонда «Māras tīkls».