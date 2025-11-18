В среду местами в Латвии выпадет 2-4 см снега, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Предстоящей ночью будет облачно, во многих регионах пройдет мокрый снег и снег, в прибрежных районах - также дождь, а воздух остынет до -3...+2 градусов.

Днем на большей части территории страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Температура воздуха составит 0...+5 градусов, будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

В столице среда будет пасмурной, со снегом и мокрым снегом, а температура не превысит +2 градуса.