В Латвийскую Республику прибывает все больше иностранцев из «третьих государств» (не ЕС), желающих обосноваться в Европе — по причинам, что у них на родине все плохо. Стоит ли помогать таким пришельцам, решали на днях депутаты Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

В нашем доме поселился...

Тенденция, обозначившаяся с прошлого года — все больше малолетних иммигрантов. В ЛР прибыло 35 семей с детьми, у коих было их в общей сложности — 130, то есть почти по 4 в каждой. Еще 13 несовершеннолетних сумели преодолеть границу самостоятельно. В 2025 году, который еще не закончился, последних стало уже 63!

По данным на 1 сентября, в нашу республику прибыли представители 47 государств. Несомненным лидером является Таджикистан (17%), затем следуют Сомали (16%), Афганистан (12%), Судан (8%), Алжир (5%). Разумеется, во всех этих государствах со свободой и безопасностью дела обстоят печально — но все же квалифицироваться как беженцам, скорее всего, удастся в первую очередь африканцам. У них ведь еще и война!

«Они помещаются в центры содержания, долго или коротко там находятся, и самоуправлениям надо ими заняться», – констатировал председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян). Муниципалитеты должны предоставлять менторов, сопровождающих детей, например, в школу. Свою роль должен играть также Сиротский суд. По закону, на каждого ребенка-иммигранта, обучающегося в школе, начисляется 257 евро.

В правильную среду надо помещать

Впрочем, на заседании говорилось, что направлять деток сразу же в муниципальные учебные заведения — неразумно, пусть сначала выучат основы латышского в центрах содержания иммигрантов. Но и тут будет непросто:

– Учителю надо работать с детьми, которые не говорят даже по-английски, – констатировал Г.Кутрис.

В видении национальных политиков, главным вопросом для приезжих является лингвистика.

– Мы когда-то бывали в Муцениеки, там взрослых учили латышскому языку, – вспомнил депутат Ингмарс Лидака («Объединенный список»). – Опыт есть, вопрос – есть ли у самоуправлений соответственные помещения, столь большие.

Депутат считает, что молодых иммигрантов нужно поскорей помещать в латышскую языковую среду.

Между тем, в нашей стране все больше политических сил стремятся актуализировать проблему иммигрантов. В той же Рижской Думе себя ярко позиционировали на эту тему как коалиционный вице-мэр Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), так и оппозиционер Рудолфс Бреманис («Суверенная власть/Новолатыши»). Станет ли данная тема в Латвии на выборах 2026 года значимой — зависит во многом от внешних факторов. Станет где-то в мире, а особенно в Восточной Европе, погорячее — и сразу же это отразится, как сказал Фридрих Мерц, на облике наших городов...

Наш порядок

Ищущим убежища лицом в Латвийской Республике считается лицо, подавшее заявление о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса. Если статус не присваивается, проситель убежища должен покинуть страну. Статус беженца может быть присвоен, если лицо обоснованно опасается преследования в государстве своего гражданства или стране предварительного проживания вследствие расы, религии, национальности, социальной принадлежности или политических убеждений.

Альтернативный статус присваивается лицу, если имеется основание полагать, что этому лицу в государстве его гражданства или прежней стране проживания (если лицо является лицом без гражданства) грозит смертная казнь или телесное наказание, пытки, бесчеловечное или унижающее его обращение с ним, или же вследствие внешних или внутренних вооруженных конфликтов этому лицу необходима защита и оно не может вернуться в государство своего гражданства или прежнюю страну проживания.

Гражданским лицам Украины, в свою очередь, установлена временная защита — чрезвычайная мера, которой группе лиц в установленном законом порядке предоставляется право на определенное время пребывание в Латвийской Республике. Беженцами в юридическом смысле украинские граждане не являются, ибо на родине их — не преследуют. Ну, разве что пресловутые ТЦК, однако, как говорится, это другое...