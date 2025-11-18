Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Они не говорят даже по-английски»: власти Латвии размышляют, что делать иностранными беженцами 6 3245

Наша Латвия
Дата публикации: 18.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Они не говорят даже по-английски»: власти Латвии размышляют, что делать иностранными беженцами
ФОТО: LETA

В Латвийскую Республику прибывает все больше иностранцев из «третьих государств» (не ЕС), желающих обосноваться в Европе — по причинам, что у них на родине все плохо. Стоит ли помогать таким пришельцам, решали на днях депутаты Комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества.

В нашем доме поселился...

Тенденция, обозначившаяся с прошлого года — все больше малолетних иммигрантов. В ЛР прибыло 35 семей с детьми, у коих было их в общей сложности — 130, то есть почти по 4 в каждой. Еще 13 несовершеннолетних сумели преодолеть границу самостоятельно. В 2025 году, который еще не закончился, последних стало уже 63!

По данным на 1 сентября, в нашу республику прибыли представители 47 государств. Несомненным лидером является Таджикистан (17%), затем следуют Сомали (16%), Афганистан (12%), Судан (8%), Алжир (5%). Разумеется, во всех этих государствах со свободой и безопасностью дела обстоят печально — но все же квалифицироваться как беженцам, скорее всего, удастся в первую очередь африканцам. У них ведь еще и война!

«Они помещаются в центры содержания, долго или коротко там находятся, и самоуправлениям надо ими заняться», – констатировал председатель парламентской комиссии Гунарс Кутрис (Союз «зеленых» и крестьян). Муниципалитеты должны предоставлять менторов, сопровождающих детей, например, в школу. Свою роль должен играть также Сиротский суд. По закону, на каждого ребенка-иммигранта, обучающегося в школе, начисляется 257 евро.

В правильную среду надо помещать

Впрочем, на заседании говорилось, что направлять деток сразу же в муниципальные учебные заведения — неразумно, пусть сначала выучат основы латышского в центрах содержания иммигрантов. Но и тут будет непросто:

– Учителю надо работать с детьми, которые не говорят даже по-английски, – констатировал Г.Кутрис.

В видении национальных политиков, главным вопросом для приезжих является лингвистика.

– Мы когда-то бывали в Муцениеки, там взрослых учили латышскому языку, – вспомнил депутат Ингмарс Лидака («Объединенный список»). – Опыт есть, вопрос – есть ли у самоуправлений соответственные помещения, столь большие.

Депутат считает, что молодых иммигрантов нужно поскорей помещать в латышскую языковую среду.

Между тем, в нашей стране все больше политических сил стремятся актуализировать проблему иммигрантов. В той же Рижской Думе себя ярко позиционировали на эту тему как коалиционный вице-мэр Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), так и оппозиционер Рудолфс Бреманис («Суверенная власть/Новолатыши»). Станет ли данная тема в Латвии на выборах 2026 года значимой — зависит во многом от внешних факторов. Станет где-то в мире, а особенно в Восточной Европе, погорячее — и сразу же это отразится, как сказал Фридрих Мерц, на облике наших городов...

Наш порядок

Ищущим убежища лицом в Латвийской Республике считается лицо, подавшее заявление о присвоении статуса беженца или альтернативного статуса. Если статус не присваивается, проситель убежища должен покинуть страну. Статус беженца может быть присвоен, если лицо обоснованно опасается преследования в государстве своего гражданства или стране предварительного проживания вследствие расы, религии, национальности, социальной принадлежности или политических убеждений.

Альтернативный статус присваивается лицу, если имеется основание полагать, что этому лицу в государстве его гражданства или прежней стране проживания (если лицо является лицом без гражданства) грозит смертная казнь или телесное наказание, пытки, бесчеловечное или унижающее его обращение с ним, или же вследствие внешних или внутренних вооруженных конфликтов этому лицу необходима защита и оно не может вернуться в государство своего гражданства или прежнюю страну проживания.

Гражданским лицам Украины, в свою очередь, установлена временная защита — чрезвычайная мера, которой группе лиц в установленном законом порядке предоставляется право на определенное время пребывание в Латвийской Республике. Беженцами в юридическом смысле украинские граждане не являются, ибо на родине их — не преследуют. Ну, разве что пресловутые ТЦК, однако, как говорится, это другое...

Читайте нас также:
#образование #Сейм #Латвия #миграция #язык #беженцы #мигранты #политика
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Все статьи
16
2
0
0
2
0

Оставить комментарий

(6)
  • Л
    Латтоптун
    18-го ноября

    Не знаю, кому как, а мне весело, за всем этим наблюдать. Скоро титульные по хуторам прятаться начнут, как в старые, добрые времена :) .

    25
    2
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    18-го ноября

    Вообщет эти граждане сомали, афганистана, таджикистана и прочих бибизистанов, пересекали страны где нет воин и им не угрожала опасность жизни, прежде чем перелезть в наш сиятельный этнорейх. Чего пограцы их поджопниками не вертают в зад, с пожеланиями счастья-не понимаю. Латвия ведь не граничит с сомали или таджикистаном.

    25
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    18-го ноября

    Русские строили и созидали и были плохими? Эти даже разговаривать с латышами не только не хотят, но и не будут - так пусть они теперь для латышей будут хорошими ничего не делая. А мы, русские со стороны на всё это посмотрим, с нас больше уже не убудет!

    69
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    18-го ноября

    Вы так не хотели русских. Получите же вместо них сомалийцев и таджиков!

    107
    1
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го ноября

    "Не говорят даже по английски." Ну и что? Тут у нас работали мигранты, брусчатку укладывали, прекрасно все говорили по русски и с прорабом латышом тоже. Никаких проблем.

    80
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    Бесс Толковый
    18-го ноября

    Тут беда в том, что латышу-прорабу приходилось говорить на русском. Он от этого морально страдал, потерял вес, сон и аппетит и теперь может претендовать на инвалидность. :)

    26
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео