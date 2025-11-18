Во вторник утром гололёд значительно осложнял движение на основных и региональных автодорогах страны, сообщили агентству LETA в ООО «Латвийские государственные дороги».

Для улучшения условий движения к работам по обслуживанию дорог были привлечены 56 единиц техники зимней службы.

Затруднённые условия движения наблюдались на участке Таллинского шоссе от Риги до Саулкрасты, на Видземском шоссе от Риги до Лигатне и от Виреши до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Лиелстраупе и от Сталбе до Валки, на Рижской окружной дороге (Саласпилс-Бабите), на Даугавпилсском шоссе от Саласпилса до Яунелгавы, а также на Бауском шоссе.

Также было осложнено движение на участке Елгавского шоссе от Риги до Далбе, на Лиепайском шоссе от Риги до Каģи и от перекрёстка Апшупе до Лиепаи, на Венспилсском шоссе и на автодороге Лиепая–граница Литвы (Рукава).

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Венспилса, Талси, Кулдиги, Тукумса, Салдуса, Добеле, Бауски, Риги, Огре, Лимбажи, Валмиеры, Гулбене, Балви, Алуксне, Валки и Краславы.

«Латвийские государственные дороги» напоминают, что с 1 декабря по 1 марта автомобили и автобусы с полной массой до 3,5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами, специально предназначенными для использования в условиях снега или льда и маркированными символом «гора и снежинка».

О затруднённых условиях движения и других наблюдениях, связанных с дорожным движением и состоянием дорог, жителей призывают информировать «Латвийские государственные дороги», позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также в аккаунтах предприятия в социальных сетях X и Facebook.