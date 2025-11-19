Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Каждый второй страдает психическими нарушениями» 2 996

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Каждый второй страдает психическими нарушениями»

Психиатр о ситуации с ментальным здоровьем.

Психиатр Елена Врублевска в интервью ТВ-24 отметила, что, согласно международной статистики, если до пандемии ковида расстройством психики страдал каждый шестой человек на планете, то после пандемии, то есть и сейчас тоже, у каждого второго наблюдаются симптомы расстройства психики.

"Нет, это не значит, что у каждого второго уже психический диагноз, это всего лишь симптомы - чаще всего это тревожные расстройства, но такова реальность", - сообщила психиатр.

Читайте нас также:
#интервью #пандемия #диагноз #психика #симптомы #мнение эксперта #здоровье
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
3
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го ноября

    Если учесть, что в органах власти заседают лучшие - значит, психическими расстройствами там страдает не каждый второй, а каждый первый?

    6
    0
  • VS
    Vilis Skuja
    20-го ноября

    Прекрасная жизнь 35 лет независимости, дальше ждём увеличения психов

    27
    3

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео