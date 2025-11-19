Психиатр Елена Врублевска в интервью ТВ-24 отметила, что, согласно международной статистики, если до пандемии ковида расстройством психики страдал каждый шестой человек на планете, то после пандемии, то есть и сейчас тоже, у каждого второго наблюдаются симптомы расстройства психики.

"Нет, это не значит, что у каждого второго уже психический диагноз, это всего лишь симптомы - чаще всего это тревожные расстройства, но такова реальность", - сообщила психиатр.