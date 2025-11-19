На данный момент россияне не собираются «надевать сапоги и идти войной» на Балтийские страны или на кого-то ещё. Об этом в интервью общественному литовскому изданию lrt.lt рассказал социолог российского «Левада-центра» Алексей Левинсон.

– Какие данные по странам Балтии?

– Отношение к ним очень плохое. Если Германия или Великобритания — это большие страны и просто прямые враги, то к маленьким странам, незначительным с точки зрения россиян, отношение сочетает враждебность с большим презрением и, что важно, с ощущением, что они «предатели», потому что были в составе СССР и ушли.

Понятие предателя в российской, особенно мужской культуре, крайне негативное. И когда Путин использует подобные слова, он опирается именно на эту традицию — военную, мужскую, иногда криминальную. Предательство — то, что карается смертью. Воровство, издевательство — плохо, но предательство — самое страшное. И к этим странам отношение — смесь презрения и чувства предательства.

– А как россияне относятся к Финляндии?

– Вот с Финляндией, как ни странно, получается тройной переплёт. Финляндия тоже была «наша», входила в Российскую империю — это не забывают. Затем была война — Зимняя война — о которой россиянам говорить не очень хочется, потому что СССР воевал там неуспешно - одним ударом накрыть не получилось, присоединить полностью не удалось.

И в этом смысле сохраняется уважение к сильному военному сопернику — в рамках мужской культуры это важная вещь. Дальше Финляндия стала объектом приятного туризма, особенно близкого для жителей северо-западной России. Были и такие детали, ставившиеся финнам «в плюс»: что они приезжали в Петербург «пьянствовать» и так далее — такие полу-ироничные позитивные моменты.

То, что Финляндия ушла в НАТО, воспринималось как шок — в отличие от Швеции. Швеция — ладно, но Финляндия — «как же так?» Но, как ни странно, в последнее время отношение к Финляндии снова стало лучше, чем к трём Балтийским странам.

– К Украине в последнее время менялось отношение?

– Вот что интересно: передо мной данные об отношении к Польше, к Германии, к Великобритании и к Украине. И, хотя Россия ведёт с Украиной полномасштабную войну, отношение к Украине несколько более положительное, чем к Польше и Великобритании, с которыми не воюют. Вот почему: россияне полагают, что война идёт с НАТО и с Западом в целом. Поэтому конкретно Украина воспринимается не как прямой враг, а как страна, которая «по несчастью» оказалась в руках врагов — инструмент или марионетка в руках Европы.

Сейчас самое плохое отношение — к Великобритании: 62% относятся плохо. То есть примерно две трети. К Евросоюзу также относятся плохо — 58%

– В своем последнем опросе, проведенном в октябре 2025 года, вы как раз спрашивали о мирных переговорах — что люди думают о них, и 61% относятся к этому положительно.

– Вы знаете, мы задаём вопрос «продолжать военные действия или начать мирные переговоры» уже не меньше года. И на наших глазах доля сторонников переговоров выросла: была велика, но ниже, чем у сторонников продолжения боевых действий, а потом стала их превышать. Сейчас она фактически в два раза выше: 61% за переговоры, 30% — за продолжение войны.

И тут я хочу подвести итог, чтобы правильно была понята мера агрессивности. Это всё — внутри общественного мнения. Это не сама агрессия, а переживание агрессивных чувств. Если человек сильно злится — это еще не значит, что он собирается драться. Это разные вещи. То есть пока это — агрессия эмоциональная.

Её можно направить в действенную агрессию, но на данный момент россияне не собираются «надевать сапоги и идти войной» на Балтийские страны или на кого-то ещё. Желание, чтобы в Украине закончились военные действия, очень велико.