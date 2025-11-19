Baltijas balss logotype
Ничего хорошего: выяснилось, как простые граждане России относятся к Латвии 36 5687

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Ничего хорошего: выяснилось, как простые граждане России относятся к Латвии

На данный момент россияне не собираются «надевать сапоги и идти войной» на Балтийские страны или на кого-то ещё. Об этом в интервью общественному литовскому изданию lrt.lt рассказал социолог российского «Левада-центра» Алексей Левинсон.

– Какие данные по странам Балтии?

– Отношение к ним очень плохое. Если Германия или Великобритания — это большие страны и просто прямые враги, то к маленьким странам, незначительным с точки зрения россиян, отношение сочетает враждебность с большим презрением и, что важно, с ощущением, что они «предатели», потому что были в составе СССР и ушли.

Понятие предателя в российской, особенно мужской культуре, крайне негативное. И когда Путин использует подобные слова, он опирается именно на эту традицию — военную, мужскую, иногда криминальную. Предательство — то, что карается смертью. Воровство, издевательство — плохо, но предательство — самое страшное. И к этим странам отношение — смесь презрения и чувства предательства.

– А как россияне относятся к Финляндии?

– Вот с Финляндией, как ни странно, получается тройной переплёт. Финляндия тоже была «наша», входила в Российскую империю — это не забывают. Затем была война — Зимняя война — о которой россиянам говорить не очень хочется, потому что СССР воевал там неуспешно - одним ударом накрыть не получилось, присоединить полностью не удалось.

И в этом смысле сохраняется уважение к сильному военному сопернику — в рамках мужской культуры это важная вещь. Дальше Финляндия стала объектом приятного туризма, особенно близкого для жителей северо-западной России. Были и такие детали, ставившиеся финнам «в плюс»: что они приезжали в Петербург «пьянствовать» и так далее — такие полу-ироничные позитивные моменты.

То, что Финляндия ушла в НАТО, воспринималось как шок — в отличие от Швеции. Швеция — ладно, но Финляндия — «как же так?» Но, как ни странно, в последнее время отношение к Финляндии снова стало лучше, чем к трём Балтийским странам.

– К Украине в последнее время менялось отношение?

– Вот что интересно: передо мной данные об отношении к Польше, к Германии, к Великобритании и к Украине. И, хотя Россия ведёт с Украиной полномасштабную войну, отношение к Украине несколько более положительное, чем к Польше и Великобритании, с которыми не воюют. Вот почему: россияне полагают, что война идёт с НАТО и с Западом в целом. Поэтому конкретно Украина воспринимается не как прямой враг, а как страна, которая «по несчастью» оказалась в руках врагов — инструмент или марионетка в руках Европы.

Сейчас самое плохое отношение — к Великобритании: 62% относятся плохо. То есть примерно две трети. К Евросоюзу также относятся плохо — 58%

– В своем последнем опросе, проведенном в октябре 2025 года, вы как раз спрашивали о мирных переговорах — что люди думают о них, и 61% относятся к этому положительно.

– Вы знаете, мы задаём вопрос «продолжать военные действия или начать мирные переговоры» уже не меньше года. И на наших глазах доля сторонников переговоров выросла: была велика, но ниже, чем у сторонников продолжения боевых действий, а потом стала их превышать. Сейчас она фактически в два раза выше: 61% за переговоры, 30% — за продолжение войны.

И тут я хочу подвести итог, чтобы правильно была понята мера агрессивности. Это всё — внутри общественного мнения. Это не сама агрессия, а переживание агрессивных чувств. Если человек сильно злится — это еще не значит, что он собирается драться. Это разные вещи. То есть пока это — агрессия эмоциональная.

Её можно направить в действенную агрессию, но на данный момент россияне не собираются «надевать сапоги и идти войной» на Балтийские страны или на кого-то ещё. Желание, чтобы в Украине закончились военные действия, очень велико.

Оставить комментарий

(36)
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Сарказм- маразм, я уже два раза выспаться успел, пока ты- сыкулявый потомок своих предков, с мультяшной историей и мнимыми достижениями, в очередной раз надрывался и захлёбывался. Ты , со своей выдуманной историей, как Американцы, со своими фантастическими фильмами, где они с инопланетянами воюют и мир спасают... Вернулись к тому, С чего всё и началось, - ты жертва нового образования. Цель достигнута. Болваны множатся и ты тому лучший пример. Удачи- обоссыш.

    4
    2
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    20-го ноября

    Ну что и требовалось доказать, осмысленного кудахтанья от тебя уже не дождаться, только наброс дерьма на вентилятор. В принципе годная стратегия, по крайней мере больше не опозоришься (хотя казалось бы куда уж больше-то) и на вранье тебя не поймать. Так что обтекай, обтекай, тщательнее и вдумчивее:)

    1
    1
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    20-го ноября

    Навеяла коммуникация с тобой: Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них, механик, рассказал, сбежав от нянек, Что Бермудский многогранник - незакрытый пуп Земли.

    "Что там было, как ты спасся?"- Каждый лез и приставал.
Но механик только трясся и чинарики стрелял.
Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж.
Он над нами издевался. Ну сумасшедший, что возьмешь!
    0
    0
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    20-го ноября

    по Германии

    СССР создал(учредил) ГДР как единственное Государство на Немецкой земле с правами, титулами, полномочиями.

    ФРГ это торг компания(Западная часть Германии), сейчас это образование в стадии ликвидации. Фактически, ГДР поглотило юридически ФРГ. Канцлер Германии еще и Председатель Правительства ГДР.

    например ситуация с Тайванем и КНР. Тайвань это Государство и Хранитель территории Китая, учркдитель. на территории Китая сразу 2 торг компании-одна учреждена СССР при Сталине, вторая США в начале 1970х. Наша торг компания в стадии ликвидации, а США на подходе.

    2
    2
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Сарказм- маразм, ты тут выкладываешь свои скудные мыслишки, относительно когда была первая бомбардировка и в котом году отсоиденилась Германия. Да вообще пофиг на даты, которые ты зазубрил. Ты постоянно теряешь мысль. Факт остаётся фактом и относительно Финляндии- проигравший войну в 1940 году и относительно Германии, которая тоже проиграла войну, но не смотря на это не потеряла своей независимости и смены политического режима ( ФРГ- специально для тебя , дурень) - и это факт. Зайди в гугл и посмотри, на каком месте, экономика ФРГ была в 60- е годы. Сэкономлю твоё время- на лидирующем. А ты уже 35 лет ноешь, что тебе 70 лет оккупации жить нормально мешает... Соберись- тряпка!

    3
    3
  • Л
    Латтоптун
    20-го ноября

    Сарказм, ещё раз для тупых и убогих- то есть для тебя, дебилушка. СССР несли потери 5:1 убитыми и ранеными. И только благодаря авиации, которая была у СССР, а у Финнов были только ружья, лыжи и палки, была одержала победа. После начала бомбардировки Хельсинки, в 1940 году, Финляндия капитулировала. Потому что стало ясно, что город сотрут. Сталину не нужна была Финляндия целиком, ему нужно было отодвинуть границы вглубь Финляндии. Что и было достигнуто. Напряги жопу- мозгов у тебя всё равно нет, каким образом в состав СССР перешли города: Выборг и Сортавала, часть Карельского перешейка и Северного Приладожья? Которые и сейчас принадлежат России. И про Германию, ты мне не надрывайся. Естественно речь шла про западную Германию, которая отсединилась, сама всем управляла и через 5- 10 лет стала одной из лидирующих стран в мире, несмотря на послевоенную разруху. Историк ты- горемыка. Продолжая читать макулатуру, выданную тебе в хуторской школе, так ты и останешься на уровне пенька.

    4
    3
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    20-го ноября

    Так, одноклеточное, ты меня утомило, ты из той редкой породы туповатников, которые даже после того, как их оросили желтой ж и дкостью и уличили во вранье, будут называть это росой и бездоказательно нести свою пургу, оторванную от реальности и сохранять при этом глупо-самодовольный вид. Так что для ясности давай зафиксируем твое вранье по пунктам и закончим на этом: 1. Не знаю, что за сакральное значение имеют "потери 5:1", но в целом удивительно, что она примерно соответствует реальности (25 904 у финнов - есть поименные списки и от 125 до 150 тыс советский, по обыкновению, считают округленно в тысячах, с братскими могилами и "неизвестными солдатами") - чуть ли не единственное место, где ты не соврал, браво. 2. Победа (но не полная) была одержана благодаря прорыву хиленькой линии Маннергейма, никакой не авиации, которая у СССР, несмотря на огромный численный состав, была крайне убогой, особенно ее бомбардировочная часть, что и доказала советско-германская часть войны (вранье номер раз) 3. Бомбардировки Хельсинки во время Зимней войны происходили 8 раз: в день начала Зимней войны — 30 ноября 1939 года, а затем 1, 19, 21, 22 и 25 декабря 1939 года, а также 13 и 14 января 1940 года. В них участвовало 70 самолётов, сброшено 350 бомб. Погибло 97 человек. Они ни в малейшей степени не повлияли на собственно боевые действия и их исход. (вранье номер два) 4. Намного более массированными бомбардировки Хельсинки были в 1944 году, СССР пытался повторить опыт союзников с действительно разрушительными бомбардировками Германии. Однако из-за намного более примитивных самолетов и намного менее квалифицированных летчиков никаких особо разрушительных последствий не приключилось, несмотря на ужасающий тоннаж сброшенных бомб, они просто никуда не попали, а большинство из бомбардировщиков вообще не прорвались в Хельсинки и сбрасывали бомбы абы куда. Но в отчетах все летчики разумеется писали "все цели поражены" (никто ж не хотел быть расстрелянным за трусость), поэтому на савецкой бумаге в 1944 году Хельсинки были полностью уничтожены, и налеты прекратились. 5. Ни про какое "отодвигание границ" в изначальных целях войны не было. В СССР было создано т.н. "терийокское правительство" во главе с тов. Куусиненом, которые было признано СССР как единственное законное правительство Финляндии (при этом Молотов публично врал про то, что настоящее правительство Финляндии "сбежало и более не управляет Финляндией"), с ним был заключен "договор о взаимопомощи и дружбе", была образована "Финская народная армия", куда согнали всех этнических финнов и карелов из РККА. Короче, все по образцу и подобию захватов и присоединения республик Закавказья и Прибалтики, только вот с финнами не фартануло, они стали сопротивляться (вранье номер 3). 6. Про "отсоединение Германии" - это апофеоз дебильных фантазий. Идиот, в 1945 году после капитуляции немецкое государство как юридическое понятие перестало существовать, оно было аннулировано и отменено, территории управлялись оккупационными властями при помощи военных администраций. И так продолжалось 4 года, после чего на территории бывшей Германии было создано 2 новых (!) государства, ФРГ и ГДР, юридически не имевших ничего общего с предыдущим. С Японией была похожая история за исключением того, что японцы выторговали сохранение императора, так что формально там прослеживается преемственность, но с 1945 по 1952 Япония НЕ обладала государственным суверенитетом, правительство и император подчинялись Верховному Командующему Союзными войсками. В течение этого периода был проведен Токийский судебный процесс, принята новая Конституция страны. Оккупация закончилась после вступления в силу Сан-Францисского мирного договора. Именно это и означает "безоговорочная капитуляция", которой в Финляндии никогда не было (хотя это и было целью Сталина) (вранье номер 4 и 5). 7. Лидирующее положение экономики ФРГ в Европе вообще ни разу не свидетельствует ни о каком суверенитете, а только лишь о том, что внедрённая американцами после войны экономическая модель в ФРГ была куда успешнее савецкого коммунизма, но это понятно и без всякого ФРГ, так что тут ты попутал теплое со сладким. Вероятно, это можно квалифицировать как вранье номер 6. Есть что возразить, по существу, инфузория? Нет? Обтекай с соседом по палате смершем, тот вон вообще какую-то муйню фантазийную несет

    1
    2
  • VS
    Vilis Skuja
    19-го ноября

    Вообще наплевать

    9
    6
  • AZe
    Aleksandrs Zinčenko
    19-го ноября

    Какое нам вообще дело до того, что там "в россии" думают?

    3
    8
  • Л
    Латтоптун
    19-го ноября

    Сарказм- маразм,- вот твоё настоящее имя. Я ж говорю, что ты- жертва новой истории...Бумажками, которыми ты жанглируешь- книжный червь, можешь подтереться. СССР несла потери 5: 1 и только начав бомбить Хельсинки, правительство Финляндии, подписало капитуляцию. Начни учить историю, а не свои хуторские легенды про Лачплесиса и другие мифы- дремучий ты Янка. И отвечая на твоё прошлое сообщение, добавлю, что капитуляция, не означает "оккупацию страны и смену политического режима". Если ты вынемешь, свою голову из штанов и обратишься к истории, а не к легендам хуторским, то прочитаешь, что Германия, которая капитулировала, сохранила свой политический строй и независимость. Другими словами, - глупый ты и амбициозный неудачник. Чмыришь, тебя чмыришь....а ты как бумеранг возвращаешься. Наверное это у тебя в генах. Теперь ясно, страдать, это у вас в крови.

    9
    4
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    20-го ноября

    Как не вскукарекнешь, все в лужу пукаешь:) Это ж надо уметь настолько нести околесицу. Первая бомбардировка Хельсинки произошла в первый же день развязанной СССР войны 30.11.1939. И разумеется никто ни тогда ни позднее никакой капитуляции не подписывал. Что примечательно, в ответ на протесты европейских дипломатов относительно бомбежек Молотов заявил, что советские самолёты сбрасывали на Хельсинки хлеб для голодающего населения (после чего советские бомбы стали называть в Финляндии «молотовскими хлебными корзинами»), по уровню подлости и цинизма нынешним путинятам у тех еще учиться и учиться. И нет дебилоид, Германия не сохраняла никакой независимости, а как раз наоборот была разделена на зоны оккупации и несколько лет управлялась напрямую союзниками (а ее восточная часть осталась под оккупацией и с марионеточным режимом на 50 лет). Собственно же немецкие послевоенные государства были образованы в 1949 году, тупица. Ну, чего еще соврешь?

    3
    6
  • Л
    Латтоптун
    19-го ноября

    Сарказм- туризм....к тебе обращаюсь. Война между СССР и Финляндией происходила в 1939- 1940 годах. Там то она- Финляндия и подписала капитуляцию, проиграв войну. Какой 1944 год? Что ты несёшь? Не пытайся быть умным- просто будь собой,- жертва новой истории...

    21
    4
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    19-го ноября

    Я ж говорю горе-исторег, даже по официальной советской истореографии (не говоря уже о мировой) советско-финнский конфликт происходил в рамках Второй Мировой Войны, которая, напомню, началась 01.09.1939, а закончилась 02.09.1945. Но даже военные действия 1939-1940 НЕ закончились безоговорочной капитуляцией Финляндии, а мирным договором, подписанным 12.03.1940, на достаточно умеренных условиях для Финляндии. Так что учи матчасть, ватанчик. Уморительно наблюдать как этих клоунов раз за разом макаешь в чан с дерьмом и показываешь всю глубину их невежества, а с них как с гусей вода. Еще что-то про ум кудахчут. Милай, рне рассуждай о понятиях, которые тебе недоступны.

    3
    12
  • Л
    Латтоптун
    19-го ноября

    Автор что то запутался...Как бы не защищалась Финляндия,- а защищалась очень хорошо, всё же войну проиграла. И правительством Финляндии, была подписана беззаговорочная капитуляции. И Финнов, с латышами нечего сравнивать. После войны, Финны, не хотят никак напоминать о своём прислуживании фашистам. Латыши- напротив- гордятся этим и 16 марта тому подтверждение. Отсюда и уважение Россиян к Финнам и ненависть к латышам. К тому же Финны современный народ Европы, - по- Европейских толерантны к другим национальностям. Латыши же- живут как в каменном веке,- толерантности в них нет, значит и к современной Европе отношения не имеют.

    33
    4
  • С
    Сарказм
    Латтоптун
    19-го ноября

    Очередной горе исторег нарисовался от Мединского. 4 сентября 1944 года было подписано соглашение между Хельсинки и Москвой о прекращении огня. 19 сентября 1944 года в Москве между Финляндией, СССР и Великобританией было подписано Московское перемирие, в соответствии с которым Финляндия выходила из войны и принимала на себя обязательства начать боевые действия против немецких войск на своей территории, выпустить из тюрем арестованных антифашистов, разрешить деятельность коммунистической партии Финляндии, распустить шюцкор и фашистские организации (в частности, «Патриотическое народное движение» и «Национал-социалистическую рабочую организацию»). Собственно все. Безоговорочная же капитуляция в ту эпоху означала оккупацию страны и смену политического режима. И финны разумеется не вспоминают о "прислуживании фашистам", ибо никакого прислуживания и не было, они просто использовали ситуацию для возврата ранее противоправно отторгнутых у них жестоким агрессором территорий (по предварительному сговору с теми же нацистами, кстати). Латыши делали примерно то же самое, только у них отторгли все государство целиком, а финнам удалось свое отстоять благодаря своему героизму и очень специфическим обстоятельствам. И вот своим сопротивлением они очень гордятся, а Маннергейма считают величайшим финном в истории (хотя вообще-то он этнический швед, до конца жизни писавший на финском с ошибками). А толерантность к кровавым и агрессивным варварам - это плохая идея, их развитие не позволяет им осознать и оценить подобное мировоззрение, они принимают его за сллабость и только больше наглеют. А вот дубиной промеж глаз, да так чтоб полчерепа снести - вот это они понимают отлично.

    3
    13
  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Россияне Латвию ненавидят,а первае места по туристам ранше были.Зачем ехали?Што мы им сделали плахова?

    6
    30
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Высказывание из анекдота "анастозашо?" уже стало мемом. Ты украинец, что ли?

    41
    6
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Нет.Вайра была на девятке,Затлерс ездил,а толка некакова.Проста пративно.

    2
    10
  • С
    Сарказм
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Вообще-то это мемчик из рассиянских пабликов и ютубов, которые искренне не понимают, почему их а) ненавидят украинцы б) запускают по ним ракеты с беспилотниками. "мы ж мирные люди, сидим, примус починяем, а они нас...".

    3
    17
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Это мемчик из старого, довоенного еще анекдота. Который включен издательством "Посев" (если ты знаешь, что это такое) в раздел "Анекдоты про национальность" самого антисоветского сборника анекдотов, который я когда-либо читал. ТщательнЕе надо готовиться к русофобской деятельности, первоисточники почитывать иногда, соросовские методички не дают ответа на все вопросы. :)

    13
    2
  • С
    Сарказм
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Скорее всего врешь как всегда. Издательство "Посев" было известно своей антисоветской и эмигрантской литературой, а не сборниками анекдотов на национальную тему. Но даже если и, то лично я никогда не был ценителем этого жанра, особенно на национальную тему, чаще всего это было не смешно, и в них очень плохо был скрыт шовинистический и ксенофобский душок, на который так падка "широкая русская душа" (возвращаясь, кстати. к теме статьи собсна). Я же многократно нечто похожее в исполнении быдлорабсиян откуда-нибудь из Курска, снимающего очередной прилет. Это настолько общее место, что обычно этот мемчик пускают в паре с распустившей сопли рашнбабой, которая бежит из Крыма на фоне взрывов и причитает о том, как там было "все уютно, по-домашнему".

    3
    14
  • Мп
    Мимо проходил
    Vairis Arlauskas
    20-го ноября

    Ты как обычно - "я этого не видел - значит, этого не существует". Линейная логика, прямая, как рельс в башке. ТщательнЕе готовиться надо, одних методичек Сороса маловато будет супротив нормального образования. Хотя да - смотришься ты забавно при этом. :)

    1
    0
  • полосатый конь
    полосатый конь
    19-го ноября

    Даже стало интересно, кто же из вас больше наберёт "минусов" ? Прям парад идиотов...

    24
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    полосатый конь
    19-го ноября

    Начиная с Левада-центра и заканчивая нашими Добрыми Сарказмами. :)

    14
    5
  • С
    Сарказм
    19-го ноября

    А к кому "простые" россияне хорошо относятся-то? В сети одно время была популярна карта мира в одной прямой извилине "простого россиянина", так там расеюшку по периметру окружали: чухня, лабсы, пшки, бульбаши, хохлы, чрки, чучеки, ха*ики, грызуны, узкоглазые обезьяны - и так далее. "Простые россияне" ненавидят всех: кого за то, что их недостаточно любят и почитают, кого - за то, что они позволяют себе жить не в дерьме и рабстве, всех, кто меньше себя - презирают, считают законной добычей и требуют от них послушания и покорности (а когда их не получают - ненавидят в 3 раза больше, чем всех остальных), всем, кто сильнее - завидуют и от души ненавидят. Так что никаких горизонтов Левада не открыла...

    15
    55
  • Л
    Латтоптун
    Сарказм
    19-го ноября

    А к кому латыши хорошо относятся, если даже бытует ,среди латышей поговорка: " Лучшая еда латыша- другой латыш"? Чёткая характеристика.

    21
    3
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    19-го ноября

    Ты непроходимо туп все-таки. Латышти просто не могут позволить себе ненавидеть всех вокруг, им нужны союзники, дя того, чтобы выжить. И уж точно они не страдают имперско-шовинистическими россиянскими комплексами и не стремяться никого себе подчинить. Так что тыукание кривым грязным пальчиком в стиле "я не один такой, все остальные - такие же" не зачтено, брысь в болото, из которого выполз

    4
    14
  • С
    Сарказм
    Сарказм
    19-го ноября

    И кстати самих себя рабсияне тоже ненавидят. Ненавидят кавказцев, издеваются над чукчами и прочими узкоглазыми, мааасквичи и питерцы презирают всех остальных колхозников, все остальные искренне ненавидят жирующих паразитов из столиц (прибалтов, кстати, тоже не любили и по жизни называли немцами), бедные ненавидят богатых и чиновников, те относятся к ним, как к рабам, все вместе ненавидят и боятся ментов и конторских, короче, террариум еще тот.

    5
    15
  • Д
    Добрый
    19-го ноября

    Никого не волнует,что думают граждане раши о странах Балтии.Во власти раши находятся нацисты,место геббельса занимает соловьиный помёт. Какая моча обнулёнышу путлеру в выжившую из ума башку стукнет,так и будет

    11
    61
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    На одном российском сайте в Телеграмме был ролик,озаглавленный,,Господи,прости их,ибо не ведают,что говорят,,где недоеврей Соловьев призывает снести с лица земли Киев,Харьков,Николаев,Одессу ... Разницу чувствуете?СССР спас Варшаву ,Краков,Прагу,спасал города ,а этот предлагает уничтожить под ноль ...Не кажется ли ,что это родственники Соловьева стирают Газу с лица земли?Ведь им ,похоже все равно кого уничтожать:украинцев,русских,палестинцев,латышей....И это человек несёт по Федеральному каналу!😈👽

    5
    27
  • AE
    Al Ekses
    19-го ноября

    Коротко о «Российском Левада-Центре», как его обзывают те, кому по должности так положенно обзывать, глупцы и ангажированные представители общественности:

    «5 сентября "Левада-центр" был включен в список НКО - иностранных агентов»

    Так что демо-ложь прёт со всех сторон.

    П.С. Решил посмотреть что это за «центр» после того, как резануло глаз о Зимне войне СССР и Финляндии, о «которой россияне не хотят вспоминать», а по факту где поставленная задача была целиком и полностью выполнена, а именно отодвинута граница. Короче этот «центр» такое же гуано, как и Ельцин-центр.

    55
    8
  • A
    Aleks
    Al Ekses
    19-го ноября

    Мне плевать,что кто несёт,а выступление Соловьева и его подпевал я сам лично видел,где он всех русских Балтии называл предателями и все с ним радостно соглашались и мнение давно им формируется.И если это не мнение властей России ,то тогда чье?Неужели самого Соловьева лично?Да быть того не может😋

    11
    21
  • A
    Aleks
    Al Ekses
    19-го ноября

    На одном российском сайте в Телеграмм видел ролик ,озаглавленный ,,Господи,прости их,ибо не ведают,что несут ,где Соловьев с одним военным экспертом призывал снести с лица земли Киев,Харьков,Николаев и Одессу.А Харьков с Николаевым и Одессой-это вообще русские города... 😈👽🔯

    7
    15
  • С
    Сарказм
    Al Ekses
    19-го ноября

    Врешь. По факту задача стояла нарисовать еще одну савецкую социалистическую республику по типу стран Балтии под рукоаодством товарища Кууусинена и ЦК финской компартии, которых везли в обозе "отодвигателей границы", но "финская козявка" что-то заартачилась и организовала отечественную войну против захватчиков. А далее героизм финнов+удачно сложившиеся исторические обстоятельства не позволил Сталину это сделать. Ну а потом плебсу вроде тебя навешали лапши на уши про, мол, "так и хотели", нельзя ж было признать что "хероическая краснаармия" отхватила люлей от вдесятеро меньшей страны, которой к тому же никто особо не помогал.

    9
    24
  • A
    Aleks
    19-го ноября

    Судя по тому,что нес пропагандой Соловьев по федеральному каналу,которого Кедми постоянно возвращал с ,,богоизбранности,,на землю -русские все в странах Балтии предатели,потому что они не выступают против власти и не меняют ее силовым путем...Тут можно только сделать круглые глаза и послать Шапиро на иврите на три буквы... Американцы защищают своих в любой точке мира,включая и дипломатические пути. Этот недоеврей(так он сам называет Зеленского),к чему вообще призывает,перекладывая с больной головы на здоровую и которому,как и властям,глубоко плевать на русских.. И такую повесточку не сам же он придумал,обвинив всех русских в предательстве.В каком таком предательстве?!В том ,что всех русских Россия бросила на произвол судьбы в 90-х на постсоветских странах? 😈👽

    14
    16
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Aleks
    20-го ноября

    Что является абсолютной и неопровержимой правдой! Но при бывших коммунистах - комсомольцах засевших в государственных структурах власти при алкаше Ельцине, они сделать другого и не могли - только предать.

    2
    1
Читать все комментарии

