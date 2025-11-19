В этом году в параде не участвовали итальянские солдаты, поскольку в состав участников были включены союзные подразделения, которые ранее не участвовали в параде.

В этом году на параде в Риге, посвященном 107-й годовщине провозглашения Латвии, не состоялся специальный забег итальянских солдат, или забег Bersaljeru, поскольку в параде участвовали союзные войска, которые в прошлом году не принимали участия в этом мероприятии.

С 2017 года в Латвии дислоцирована многонациональная бригада НАТО, в состав которой входят и солдаты итальянского контингента. Уже несколько лет участие итальянских военных в параде вызывает восторг зрителей благодаря старинной традиции, или «Берсальерскому забегу», когда в конце парада, под звуки специального марша, солдаты в головных уборах, украшенных перьями, совершают забег.

В этом году этого не произошло. Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили агентству LETA, что невозможно включить все подразделения союзных стран в парад 18 ноября, поэтому каждый год соблюдается принцип равного представительства союзников. То есть, в 2024 году участвовали подразделения других союзных стран, а в этом году возможность участвовать в параде была предоставлена тем союзникам, которые в прошлом году не участвовали в параде.