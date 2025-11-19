Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сенсация! Индийцы из кебабной в Даугавпилсе заговорили на латышском 4 1820

Наша Латвия
Дата публикации: 19.11.2025
grani.lv
Изображение к статье: Сенсация! Индийцы из кебабной в Даугавпилсе заговорили на латышском

Всего 10 дней назад Grani.lv рассказывали о том, что в Даугавпилсе открылась новая кебабная. А пару дней назад известный даугавпилсский блогер принёс плохие вести. Он рассказал, что кебабную навестила языковая инспекция, индусы оштрафованы. Кебабной велено изъять меню на русском языке.

Если честно, то я – автор материала «Аншлаг в кебабной! Индусы сбежали от Ланги в Даугавпилс» – очень расстроилась. А вдруг из-за меня пострадал бизнес и работники? Поехала специально туда после праздников, чтобы дать телефончик своего очень хорошего юриста. - Пишет корреспондент портала Grani.lv.

В кебабной поговорила с владельцем, который заверил меня, что никакой языковой комиссии у них не было. И все сотрудники кебабной говорят на латышском. Поэтому никакая Ланга им не страшна. Пока мы беседовали на английском, к разговору присоединился обедавший в кебабной клиент. Латыш по национальности. Он извинился, сказал, что внимательно слушал нашу беседу, и не мог промолчать. Он как раз делал заказ на латышском и его прекрасно обслужили.

Читайте нас также:
#интервью #рестораны #новости #малый бизнес #Даугавпилс
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Ну вот ,даже индусы смагли.Если захатет.

    0
    13
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    Я думаю что для продвижения бизнеса в латгальском регионе индусам следует учить латгальский язык. И первое предложение, которое надо выучить звучит так: - "Izej nu itenis, te runoj latgaliski".

    17
    1
  • Л
    Латтоптун
    Vairis Arlauskas
    19-го ноября

    А я и не скрываю, что не хочу.

    7
    1
  • Л
    Латтоптун
    19-го ноября

    Я принципиально не хожу в рестораны, где нет меню на русском языке. Знаю, что ещё многие так же делают. Слава Богу, ещё хватает хороших ресторанов, где русское меню есть. Ну а руссофобским рыгаловкам, желаю скорейшего закрытия.

    28
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео