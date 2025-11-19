Всего 10 дней назад Grani.lv рассказывали о том, что в Даугавпилсе открылась новая кебабная. А пару дней назад известный даугавпилсский блогер принёс плохие вести. Он рассказал, что кебабную навестила языковая инспекция, индусы оштрафованы. Кебабной велено изъять меню на русском языке.

Если честно, то я – автор материала «Аншлаг в кебабной! Индусы сбежали от Ланги в Даугавпилс» – очень расстроилась. А вдруг из-за меня пострадал бизнес и работники? Поехала специально туда после праздников, чтобы дать телефончик своего очень хорошего юриста. - Пишет корреспондент портала Grani.lv.

В кебабной поговорила с владельцем, который заверил меня, что никакой языковой комиссии у них не было. И все сотрудники кебабной говорят на латышском. Поэтому никакая Ланга им не страшна. Пока мы беседовали на английском, к разговору присоединился обедавший в кебабной клиент. Латыш по национальности. Он извинился, сказал, что внимательно слушал нашу беседу, и не мог промолчать. Он как раз делал заказ на латышском и его прекрасно обслужили.