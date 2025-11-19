На этой и следующей неделе температура воздуха в Латвии существенно не повысится, местами прогнозируются дожди и снег, сообщают синоптики.

Согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ), среднесуточная температура воздуха по стране пока держится выше нуля, однако на станциях наблюдений в Алуксне, Гулбене и Зосены с 15 ноября она остаётся отрицательной. Если и в среду — пятые сутки подряд — средняя температура будет ниже нуля, на этих станциях начнётся метеорологическая зима.

Во второй половине этой недели количество осадков уменьшится, местами будут дожди и снег, временами небо прояснится. В выходные, при слабом ветре и рассеивании облаков, температура воздуха ночью местами опустится ниже -5 градусов, а днём в большинстве регионов страны не превысит +4 градусов.

На следующей неделе температура воздуха существенно не изменится. Ожидаются периодические осадки, при этом, помимо дождя и снега, возможен и ледяной дождь.

Согласно текущим прогнозам, в начале декабря может установиться слабый или умеренный мороз.