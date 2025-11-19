Две главные рождественские елки Риги имеют возраст 35 лет и высоту до 21 метра, сообщили в Рижской думе. Выбранные ёлки украсят Домскую и Ратушную площади.

Сегодня руководство Рижской думы уехало из столицы, чтобы лично выбрать праздничные ёлки на территории Тирельского лесничества предприятия «Rīgas meži», недалеко от хутора Циелавас.

Как утверждают в думе, ёлки срублены красивые – кроны пышные и тёмно-зелёные, что означает, что деревья выросли в плодородной и влажной почве.

В ближайшее время ёлки доставят в город и украсят, а мероприятие по зажиганию огоньков запланировано на 29 ноября.

Всего в этом году столицу украсят около 20 рождественских ёлок. Их разместят как в местах проведения основных праздничных мероприятий и в районах города, так и у образовательных и культурных учреждений.

Каждый год в Ригу привозят всё меньше ёлок, поскольку этой весной Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления в сотрудничестве с «Rīgas meži» и районными обществами посадил семь ёлок, которые в дальнейшем будут украшать прямо там, где растут.

Новые праздничные деревья высажены в Ильгюциемсе, Торнякалнсе, Биšумуйже, Румбуле, Югле и Яунциемсе, а также в парке Нордекю.