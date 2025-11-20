Утром в четверг снег и гололёд значительно осложняют движение на главных и региональных автодорогах страны, сообщили агентству ЛЕТА в ГП "Латвийские государственные дороги".

Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противоскользящими материалами. В работах по обслуживанию дорог задействованы 113 единиц зимней техники.

Затруднённые условия движения наблюдаются на Видземском шоссе от Риги до поворота на Рауну и от поворота на Алуксне до Вецлайцене, на Валмиерском шоссе от Мурьяни до Стренчи, на Рижской объездной дороге (Саласпилс-Бабите), на Даугавпилсском шоссе от моста через Айвиексте до Даугавпилса, на Бауском и Елгавском шоссе, а также на Лиепайском шоссе от Риги до перекрёстка Апшупе и от Циецере до Калвене.

Также затруднено движение на Вентспилсском шоссе от Риги до Кудры, на автодороге Лиепая – граница Литвы (Руцава), на Резекненском шоссе, на автодороге граница России (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (Медуми) от Гребнево до Рушеницы и от Шпоги до Модуми, а также на объездных дорогах Даугавпилса и Резекне.

На региональных автодорогах затруднённая проходимость отмечается по всей Латвии, за исключением окрестностей Риги, Гулбене, Лимбажи и Валки.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, закладывать дополнительное время в дорогу, выбирать соответствующую состоянию дорожного покрытия скорость и соблюдать безопасную дистанцию.

О затруднённых условиях движения и других наблюдениях, связанных с движением и состоянием дорог, жителей просят информировать "Латвийские государственные дороги", позвонив по круглосуточному бесплатному информационному телефону 80005555, а также через страницы предприятия в социальных сетях X и Facebook.