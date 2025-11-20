В Латвии 608 человек приняли участие в международном опросе о сексуальном насилии, пережитом в детстве, и большинство из них рассказали о серьёзных долгосрочных последствиях. Исследование проводилось финской организацией Protect Children в сотрудничестве с центром Dardedze, сообщает LSM+.

Почти все респонденты (97%) — женщины; две трети впервые столкнулись с сексуальным насилием в возрасте до десяти лет. Около 40% пережили его в возрасте от трёх до шести лет, а 75% подвергались насилию неоднократно.

В 86% случаев пострадавшие знали преступника, 41% жили с ним в одном домохозяйстве. Нередко насильником оказывался родитель, отчим, брат или сводный брат. При этом 37% преступников были младше 18-ти лет.

Опрос также показывает, что 83% пострадавших сталкиваются с психологическими последствиями: паническими атаками, депрессией, трудностями в построении отношений, сексуальной дисфункцией.

В центре Dardedze подчеркивают: большинство жертв начинают говорить о случившемся лишь спустя годы, поэтому важно информировать общество о возможностях получения помощи. Пострадавшие могут обратиться, позвонив на телефон поддержки 116006 или на сайт cietusajiem.lv. Организаторы опроса надеются, что его результаты помогут усовершенствовать меры профилактики и системы поддержки в Латвии.