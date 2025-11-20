Baltijas balss logotype
Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут. Надо радоваться? 3 1338

Наша Латвия
Дата публикации: 20.11.2025
tv24
Изображение к статье: Уникальный исторический момент: во всем мире цены падают, а у нас растут. Надо радоваться?

Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Руткасте объясняет, что когда произошло российское вторжение в Украину и цены на продовольствие резко поднялись, это было нормальным.

«Наши цены всегда следовали за мировыми, но когда в мире они скорректировались и начали снижаться, у нас они остались на высоком уровне. И это исторически уникальный момент, потому что раньше, когда мировые цены шли вниз, у нас они тоже снижались».

На вопрос, почему этого не произошло сейчас, Руткасте предполагает, что объяснение может быть в том, что рыночная ситуация позволяла удерживать высокие цены, а потребитель уже привык к их повышенному уровню. И это заставляет его думать о том, что конкуренция на рынке не такая сильная, какой должна быть.

Читайте нас также:
#цены #банк Латвии #рынок #инфляция #конкуренция #рост цен #продовольствие #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(3)
  • TL
    Terebilkin Lv
    21-го ноября

    Потомучто это резервации бесхребетных тут можно любые эксперименты проводить

    5
    0
  • Е
    Ехидный
    20-го ноября

    весь мир нам не указ !!! им никогда не понять вековую боль латышского народа !!!!

    33
    2
  • 20-го ноября

    всё обьясняется жадностью торговых сетей и непомерными налогами, и это действительно уникальный случай наглого грабежа народа

    63
    2
Читать все комментарии

Видео