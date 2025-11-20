Говоря о стремительном росте цен на продукты питания, руководитель Управления монетарной политики Банка Латвии Улдис Руткасте в программе TV24 «Цена денег» признаёт: «Это нечто необычное для нашего рынка Балтии, потому что цены на продукты у нас выросли быстрее, чем в других странах».

Руткасте объясняет, что когда произошло российское вторжение в Украину и цены на продовольствие резко поднялись, это было нормальным.

«Наши цены всегда следовали за мировыми, но когда в мире они скорректировались и начали снижаться, у нас они остались на высоком уровне. И это исторически уникальный момент, потому что раньше, когда мировые цены шли вниз, у нас они тоже снижались».

На вопрос, почему этого не произошло сейчас, Руткасте предполагает, что объяснение может быть в том, что рыночная ситуация позволяла удерживать высокие цены, а потребитель уже привык к их повышенному уровню. И это заставляет его думать о том, что конкуренция на рынке не такая сильная, какой должна быть.