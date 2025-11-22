Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Повезло выйти на 7 минут раньше: после трагедии в Золитуде многие больше не верят в судебную систему Латвии 1 1443

Наша Латвия
Дата публикации: 22.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Повезло выйти на 7 минут раньше: после трагедии в Золитуде многие больше не верят в судебную систему Латвии
ФОТО: LETA

Прошло 12 лет со дня трагедии в Золитуде, унесшей жизни 54 человек и оставившей десятки тяжело раненых. Это крупнейшая трагедия в истории независимой Латвии. У временного мемориала, установленного в память о ней, в 17:43 — во время обрушения крыши супермаркета «Maxima» — как и каждый год, в пятничный вечер прошла памятная церемония, сообщают Новости ТВ3.

У мемориала собрались несколько десятков человек — родственники погибших, пострадавшие и неравнодушные. Многие из них признают, что это самый тяжёлый день в году.

«Мы с ребёнком закупались в "Maxima". Нам повезло выйти на семь минут раньше. По сути, "Maxima" обрушилась у нас за спиной. (…) Сейчас мы приходим сюда каждый год, вспоминаем и зажигаем свечи. Я сочувствую всем семьям. Тем, кого коснулась эта трагедия, нужна большая поддержка. Чувства не проходят», — рассказала Кетия о роковом дне и его последствиях.

«Сегодня читаю — "ну вот случилось несчастье". Прошло 12 лет, и никто не несёт ответственности. Я не знаю, во что верить. Государство ни за что не отвечает. Здесь погиб мой сын, который когда-то служил в спецназе. Это та самая страна, за которую он боролся, вот что он получил взамен», — говорит отец погибшего Андрея, Имант Бурвис.

«Здесь погиб мой друг с девушкой и ещё трое знакомых. Это очень, очень тяжело. Хочется плакать», — признался Константин.

«Очень хорошо всё помню. Особенно последующие часы и дни, когда ещё теплилась надежда. (…) Это было самое тяжёлое — особенно для родных и близких. Есть ощущение, что многие, возможно, забыли или не знают. Мы также задаёмся вопросом — извлекли ли мы уроки из тех ошибок», — говорит родственница погибшей семьи, депутат Сейма Антонина Ненашева.

«Это напоминание всему обществу о том, насколько важна безопасность и насколько тонка грань между жизнью и смертью. Безусловно, это и наш долг — приходить и вспоминать погибших. Тем более, что трое из них были нашими коллегами», — отметил руководитель Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис.

В течение дня цветы к мемориалу возлагали также высшие должностные лица государства. Утром — президент Эдгар Ринкевич, позже днём — премьер-министр Эвика Силиня.

«Я очень надеюсь, что суд сможет, насколько это возможно, восстановить справедливость, потому что понятно, что жизни это не вернёт. Но, думаю, для людей, потерявших близких, очень важно ощущение справедливости», — заявила Силиня.

В декабре исполнится 10 лет с того момента, как уголовное дело по трагедии в Золитуде поступило в суд. Поэтому многие пострадавшие говорят, что за эти годы они утратили веру в судебную систему Латвии.

Первые две судебные инстанции признали виновным в трагедии только инженера-строителя Ивара Сергетса. Позже Сенат Верховного суда всё же постановил, что ответственность Сергетса и ещё четырёх ранее оправданных лиц должна быть рассмотрена заново. Сейчас дело вновь рассматривается в Рижском окружном суде, очередное заседание назначено на 26 ноября.

ТВ3

Читайте нас также:
#вера #Латвия #трагедия #безопасность #память #судебная система
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
2
1
1
1
13

Оставить комментарий

(1)
  • ЛЛ
    Лунатик Латуха
    22-го ноября

    Так никого не посадили все свалили на одного инженеришку, а те кто разместил строительные материалы на крыше почили в бозе

    7
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Езжайтe в Украину и записывайтeсь в их армию»: ответ Херманиса на «мирный план» Трампа
Изображение к статье: В среднем за месяц в Латвии регистрируется 500-600 новых украинских беженцев
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
Изображение к статье: Рижские пенсионеры жалуются на шумных детей: что с ними делать – связать? Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Федор Мороз: как сварить щи и помолчать – что нужно сделать 24 ноября для счастья
Дом и сад
Изображение к статье: Какие птицы имеют самые крепкие дружеские связи?
В мире животных
Изображение к статье: Численность морской пехоты Поднебесной достигает 100 000 человек. Иконка видео
В мире

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео