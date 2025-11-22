Прошло 12 лет со дня трагедии в Золитуде, унесшей жизни 54 человек и оставившей десятки тяжело раненых. Это крупнейшая трагедия в истории независимой Латвии. У временного мемориала, установленного в память о ней, в 17:43 — во время обрушения крыши супермаркета «Maxima» — как и каждый год, в пятничный вечер прошла памятная церемония, сообщают Новости ТВ3.

У мемориала собрались несколько десятков человек — родственники погибших, пострадавшие и неравнодушные. Многие из них признают, что это самый тяжёлый день в году.

«Мы с ребёнком закупались в "Maxima". Нам повезло выйти на семь минут раньше. По сути, "Maxima" обрушилась у нас за спиной. (…) Сейчас мы приходим сюда каждый год, вспоминаем и зажигаем свечи. Я сочувствую всем семьям. Тем, кого коснулась эта трагедия, нужна большая поддержка. Чувства не проходят», — рассказала Кетия о роковом дне и его последствиях.

«Сегодня читаю — "ну вот случилось несчастье". Прошло 12 лет, и никто не несёт ответственности. Я не знаю, во что верить. Государство ни за что не отвечает. Здесь погиб мой сын, который когда-то служил в спецназе. Это та самая страна, за которую он боролся, вот что он получил взамен», — говорит отец погибшего Андрея, Имант Бурвис.

«Здесь погиб мой друг с девушкой и ещё трое знакомых. Это очень, очень тяжело. Хочется плакать», — признался Константин.

«Очень хорошо всё помню. Особенно последующие часы и дни, когда ещё теплилась надежда. (…) Это было самое тяжёлое — особенно для родных и близких. Есть ощущение, что многие, возможно, забыли или не знают. Мы также задаёмся вопросом — извлекли ли мы уроки из тех ошибок», — говорит родственница погибшей семьи, депутат Сейма Антонина Ненашева.

«Это напоминание всему обществу о том, насколько важна безопасность и насколько тонка грань между жизнью и смертью. Безусловно, это и наш долг — приходить и вспоминать погибших. Тем более, что трое из них были нашими коллегами», — отметил руководитель Государственной пожарно-спасательной службы Мартиньш Балтманис.

В течение дня цветы к мемориалу возлагали также высшие должностные лица государства. Утром — президент Эдгар Ринкевич, позже днём — премьер-министр Эвика Силиня.

«Я очень надеюсь, что суд сможет, насколько это возможно, восстановить справедливость, потому что понятно, что жизни это не вернёт. Но, думаю, для людей, потерявших близких, очень важно ощущение справедливости», — заявила Силиня.

В декабре исполнится 10 лет с того момента, как уголовное дело по трагедии в Золитуде поступило в суд. Поэтому многие пострадавшие говорят, что за эти годы они утратили веру в судебную систему Латвии.

Первые две судебные инстанции признали виновным в трагедии только инженера-строителя Ивара Сергетса. Позже Сенат Верховного суда всё же постановил, что ответственность Сергетса и ещё четырёх ранее оправданных лиц должна быть рассмотрена заново. Сейчас дело вновь рассматривается в Рижском окружном суде, очередное заседание назначено на 26 ноября.

ТВ3