С сегодняшнего дня в Риге вступают в силу изменения в расписаниях движения ряда автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов с целью обеспечить более удобное передвижение и лучшую согласованность между различными видами транспорта, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевич-Фелдмане.