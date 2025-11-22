С сегодняшнего дня в Риге вступают в силу изменения в расписаниях движения ряда автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов с целью обеспечить более удобное передвижение и лучшую согласованность между различными видами транспорта, сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений предприятия «Rīgas satiksme» Байба Барташевич-Фелдмане.
Изменения предусматривают улучшенные возможности пересадки и уточнённые времена отправления транспорта, а на отдельных маршрутах количество рейсов будет немного увеличено.
Изменения затронут трамваи маршрута №1, троллейбусы маршрутов №4 и №9, а также автобусы маршрутов №2, 12, 24, 30, 36 и 58.
