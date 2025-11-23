Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать? 0 265

Наша Латвия
Дата публикации: 23.11.2025
LETA
Изображение к статье: Каток у Райниса возвращается! Когда откроют и как будет работать?
ФОТО: LETA

Этой зимой жители и гости Риги снова смогут кататься на коньках на Эспланаде: публичный каток начнёт работу 1 декабря и будет открыт до 1 марта.

Этой зимой на Эспланаде вновь будет доступен публичный каток, который будет работать с 1 декабря по 1 марта. На работу катка могут повлиять погодные условия.

Как и в прошлом году, будет доступен прокат коньков, причём количество пар увеличится.

Предполагаемое рабочее время катка в будние дни — с 11:00 до 22:00 с техническими перерывами для восстановления льда. В выходные каток может работать с 9:00 до 22:00.

В новогоднюю ночь каток может работать до 2:00.

В закупочном конкурсе на создание катка в прошлом году выиграла объединённая группа компаний ABMxAVIAN. Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.

Читайте нас также:
#Рига #зима #город #новости #события #развлечения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сообщили, кто в Латвии первый заметил зонды с контрабандными сигаретам из Беларуси
Изображение к статье: Трукснис будет отвечать за стратегию развития Юрмалы
Изображение к статье: Зарядить электромобиль скоро можно будет на специальных станциях по всей Риге!
Изображение к статье: В субботу в Риге зажгут главную рождественскую ёлку

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1
Изображение к статье: Что и требовалось доказать: Manabalss.lv станет «карманным»?
Наша Латвия
4
Изображение к статье: Котоцид какой-то. Новая Зеландия истребит 2,5 млн одичавших бездомных кошек
В мире
1
Изображение к статье: Президент Литвы подозревает связь между мирным планом Трампа и воздушными шарами из Беларуси
В мире
1
Изображение к статье: В Дубае открылся самый высокий отель в мире: сколько в нем этажей
Техно
Изображение к статье: Зеленский не поедет к Трампу на этой неделе
В мире
Изображение к статье: Первые горнолыжные трассы в Латвии могут открыться уже в выходные
Lifenews
1

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео