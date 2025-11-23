Этой зимой жители и гости Риги снова смогут кататься на коньках на Эспланаде: публичный каток начнёт работу 1 декабря и будет открыт до 1 марта.

Этой зимой на Эспланаде вновь будет доступен публичный каток, который будет работать с 1 декабря по 1 марта. На работу катка могут повлиять погодные условия.

Как и в прошлом году, будет доступен прокат коньков, причём количество пар увеличится.

Предполагаемое рабочее время катка в будние дни — с 11:00 до 22:00 с техническими перерывами для восстановления льда. В выходные каток может работать с 9:00 до 22:00.

В новогоднюю ночь каток может работать до 2:00.

В закупочном конкурсе на создание катка в прошлом году выиграла объединённая группа компаний ABMxAVIAN. Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.