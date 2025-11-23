На прошлой неделе в Салацгриве, на шоссе A1, открыли новый мост через реку Салацу. Не такое уж великое событие вроде бы, но весьма поучительное для нашей страны, однако.

Потоки - огромные

Новый мост рождался в муках. Много лет назад тогдашний мэр Салацгривы и глава Салацгривского края Дагнис Страуберс, архитектор по образованию, заподозрил, что с главным городским мостом происходит что-то неладное.

Заказанная проверка, проведенная экспертами, подтвердила подозрения – сооружение находится в очень плохом состоянии, что, конечно, не удивительно. Мост построен в советское время и капитального ремонта не видел. Нагрузка же на него огромная. Шоссе A-1 (Via Baltica) входит в европейскую транспортную сеть TEN-T и является одновременно европейским шоссе E67, которое связывает с остальной частью континента страны Балтии и Финляндию. Потоки грузового транспорта здесь огромные. Легковушек тоже великое множество.

Нужен новый

Если в начале руководство края думало, что будет достаточно ремонта переправы, то повторная проверка показала – мост нужен новый. Старый свой ресурс почти полностью исчерпал.

Уверенный, что государство в беде не оставит (вопрос-то государственного масштаба), мэр отправился обивать пороги министерств и прочих инстанций. Мост находился на балансе самоуправления, но строительство нового обошлось бы в годовые бюджеты края. Таких денег у самоуправления, конечно, не было.

Но увы, в высоких кабинетах Д. Страуберс понимания не обнаружил. Везде ответ был один – мост ваш, ищите деньги, наша хата с краю.

Отчаявшись найти правду и деньги, мэр приказал организовать движение по одной стороне моста, установив светофоры. Другого выхода не было. Снизив нагрузку на сооружение, можно было немного продлить ему жизнь.

Разумеется, при столь интенсивном движении ограничения стали вызывать заторы. Иногда они тянулись на километры, особенно с эстонской стороны. Пробки, крайне интенсивные летом, продолжались годами, но и это не побудило латвийских политиков и чиновников хотя бы немного почесаться. Видимо, они летали в Таллин на самолете и в заторы не попадали. Да и действительно, раз премьер тогда путешествовал на частном реактивном самолете, то бюрократы рангом поменьше, вероятно, тоже особо не экономили на способах передвижения.

Но потом началась война и в кабинетах появилось движение. Манера общения изменилась. Мэру Салацгривы отвечали примерно так: «Да, мы понимаем, что это шоссе государственного значения, надо что-то делать, но денег нет, дружище!»

Помощь, однако, пришла оттуда, откуда не ждали – от северных соседей. Эстонское министерство транспорта прислало латвийским коллегам официальное письмо с претензией – что у вас там происходит, друзья латыши? Мы стоим в пробках, а ведь это не простое шоссе, по нему военная техника если что (тьфу-тьфу-тьфу) должна в больших количествах передвигаться, не говоря уже об обычном грузовом транспорте.

И тогда случилось чудо – деньги вдруг нашлись. Из Фонда военной мобильности, то есть из кубышки, на средства из которой улучшают дорожную инфраструктуру в целях облегчения передвижения военной техники. Почему раньше о существовании такого фонда никто не знал – непонятно. Но на будущее другим руководителям самоуправлений – в Риге, похоже, сильно боятся международных скандалов. Надо давить на эту кнопку.

Такая латвийская история

Далее история развивалась по счастливому сценарию. В 2024 году начались работы по строительству нового моста. В августе того года старый был полностью закрыт и начался его демонтаж, а рядом поставили временный мост, понтонный, который заняли из неких запасников на случай чрезвычайных ситуаций.

Строители трудились не покладая рук и 12 ноября 2025 года в Салацгриве наконец-то был официально открыт новый, железобетонный, четырехпролетный мост на металлических балках. Стоимость сооружения в итоге оказалась не столь уж и великой – 15 млн евро без НДС. Смешная сумма на самом деле для государства, которое вбухало уже сотни миллионов евро в пока никому не нужные сооружения Rail Baltica.

На торжественное открытие моста понаехали важные политические лица, которые к этому проекту отношения не имели, и стали произносить важные речи. Ну а бывшего мэра Салацгривы, без которого сейчас скорее всего транспортные потоки в Эстонию и обратно шли бы в огромный объезд через Лимбажи и Алою, так как мост бы окончательно развалился, на церемонию, естественно, не пригласили. Сейчас Д. Страубергс - депутат от оппозиции Лимбажского края, хотя на последних муниципальных выборах занял первое место. Местные жители, правда, принесли к открытию моста цветы и вручили их не министру сообщений Атису Швинке, приехавшему перерезать ленточку и покрасоваться перед камерами, а своему старому мэру. Впрочем, министр не виноват. Он вступил в должность, когда деньги на мост уже были найдены и начиналось строительство.

Все это очень по-латвийски, не так ли? Впрочем, хеппи-энд все скрасил - и бестолковость чиновников и неблагодарность политиков.

Без ремонтов не обойтись

Как уверяют ответственные лица, других мостов в Латвии в столь плохом состоянии, в каком был салацгривский, сейчас нет. Какое счастье. Но все равно многие переправы требуют срочного ремонта. Например, нуждается в ремонте железнодорожная эстакада в Елгаве. Не в самом хорошем состоянии находится и мост Единства в Даугавпилсе, однако для него самоуправление привлекло финансирование из фондов Европейского союза.

Не в лучшем состоянии находятся и некоторые мосты в Риге. Например, путепровод над железной дорогой на улице Алтоновас в Торнякалнсе. Несмотря на свои скромные размеры, он играл важную роль для транспортных потоков в Пардаугаве, но из-за плохого состояния он закрыт, а когда будет отремонтирован – пока нет даже намеков. Вроде, рижское власти обещали построить новый, но дело явно заглохло – никакой информации давно нет.

Вантовый мост – тоже нуждается в ремонте. В нем уже просто огромные дыры. Власти, правда, уверят, что все в порядке. Да, выглядит ужасно, но на самом деле несущие конструкции в порядке. Хочется верить, что так оно и есть и автомобили не начнут проваливаться в Даугаву. Сейчас идет конкурс на строительные работы по ремонту и есть надежда, что он все же будет проведен.

Как утверждают ответственные лица, в Латвии доля мостов в плохом состоянии сейчас сравнительно невелика – в районе пяти процентов.