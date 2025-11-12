Baltijas balss logotype
Теперь до Таллина недалеко: в Салацгриве открыт мост на шоссе Виа Балтика 1 1723

Наша Латвия
Дата публикации: 12.11.2025
BB.LV
ФОТО: LETA

В Салацгриве на шоссе, ведущем из Риги в Таллин, наконец открылся мост через реку Салаца. Стоимость строительства нового моста составила 15 млн евро. Половину дала Европа.

Мост долгое время стоял в полуразрушенном состоянии, поскольку центральные власти Латвии считали, что ремонт должно оплатить местное самоуправления. Мэрия небогатой Салацгривы парировала тем, что таких денег у нее нет. Кроме того, трасса Виа Балтика является межгосударственной, а посему пусть и ремонтируется за государственный деньги.

Рига и Салцгрива препирались несколько лет, пока эстонцы, которым надоело стоять в очередях, чтобы проехать через полузакрытый мост, не подали официальную претензию на уровне правительств двух стран.

После этого мост забрали у самоуправления, назначили собственником государство, объявили важным элементом военной мобильности и работа закипела.

Перестройка началась в июне 2024 года со строительства временного моста. А уже в среду, 12 ноября мост был торжественно открыт для движения.

На данный момент строители продолжают благоустраивать территорию, укреплять откосы, строить тротуары под мостом и выполнять другие завершающие работы. Полностью их планируется завершить до конца года.

Не забыли и о рыбе. Во время нерестового периода рыб в реке Салаца проведение строительных работ в ночное время было запрещено, так как освещение реки отпугивало лосося.

Новый четырёхпролётный стальной железобетонный мост имеет общую ширину 14,5 метра, из которых 8 метров — проезжая часть. С обеих сторон построены тротуары шириной 2,5 метра, а над третьей опорой расположен расширенный участок шириной 4,5 метра, образующий смотровую площадку.

Старый мост через Салацу в Салацгриве был построен в 1960 году и до 2024 года находился под управлением самоуправления. За всё время эксплуатации капитальный ремонт не проводился, поэтому конструкция значительно износилась.

#мосты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • Д
    Добрый
    12-го ноября

    Спасибо эстонцам

    2

