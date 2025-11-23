Во второй половине недели облака, снежинки и дождевые капли принесут осадки почти на всю территорию страны, а в конце недели возможно усиление ветра.

Также ожидается, что в последнюю неделю ноября метеорологическая зима может начаться и в других местах Латвии. В настоящее время метеорологическая зима наступила только на метеостанции в Алуксне.

В понедельник небо будет облачным, но в западных и центральных районах временами будет светить солнце. Ночью Латвию с юго-востока достигнет зона осадков — в восточных, а местами и в центральных районах ожидается снег. В некоторых местах восточных районов слой снега составит от двух до четырех сантиметров. Днем снег ожидается только в отдельных местах, на побережье также возможен дождь. На отдельных участках на востоке страны дороги будут скользкими, а в некоторых местах во время снегопада видимость будет ухудшена. Будет дуть слабый ветер, ночью температура воздуха опустится до 0…-4 градусов, а днем потеплеет до -2…+2 градусов.

Во вторник небо будет временами проясняться. Если ночью во вторник местами будет немного снега, то днем осадков уже не ожидается. На отдельных участках дороги будут скользкими. Ночью столбик термометра опустится до 0...-5 градусов, а днем в большей части страны будет небольшой минус.

В среду ожидается преимущественно облачная погода, но в некоторых местах на северо-западе небо прояснится. В юго-восточных районах будет снег, высота снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра. Будет дуть слабый до умеренного северо-восточный, северный ветер. Температура воздуха как ночью, так и днем будет аналогична температуре в первые дни недели.

Во второй половине недели осадки ожидаются на более обширной территории. В ночное время в многих местах будет небольшой мороз, а днем холоднее будет в основном в восточной части страны. На западе страны и в прибрежных районах столбик термометра чаще будет подниматься выше отметки 0 градусов. В отдельные дни, с усилением влияния циклона, усилится ветер — в западных и центральных районах он станет более порывистым, с самыми сильными порывами непосредственно в прибрежных районах, где они могут достигать 18 метров в секунду.