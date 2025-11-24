Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийские библиотеки продолжают приобретать книги, изданные в России 4 1143

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Латвийские библиотеки продолжают приобретать книги, изданные в России

С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло без малого четыре года. Тем не менее латвийские публичные библиотеки продолжают приобретать книги, изданные в России и Беларуси, сообщают общественные СМИ.

Хотя количество современных книг, изданных в России, в библиотеках постепенно сократилось с начала войны, их приобретение продолжается, и не все библиотеки готовы откликнуться на призыв не покупать книги у стран-агрессоров, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Библиотека Адажской средней школы приобрела роман Павла Воли "Петтерсы. Дети гор", изданный в Москве в 2023 году, по рекомендации школьного учителя в качестве учебного пособия для занятий по интересам на русском языке.

"Цель заключается в сохранении культурной идентичности меньшинства, в том числе в сохранении знаний о культуре, истории, языке. И я допускаю мысль, что этот учитель закрепляет эти программные задачи посредством художественной литературы и содержания этой книги", - объясняет решение о покупке книги директор Адажской средней школы Солвита Василевска.

В рецензии на книгу, опубликованной на нескольких российских сайтах, говорится, что книга, ориентированная на подростков, "создаёт положительный образ российских спецслужб", а главный герой награждён орденом Святого Владимира и путешествует по России в сопровождении двух сотрудников спецслужб - отставного и действующего.

Директор Адажской средней школы теперь признаёт: "Для меня это, я бы сказал, своего рода урок, потому что в повседневной жизни мы об этом даже не задумываемся. (..) Мы против этого насилия, которое происходит в соседних с нами странах, и никоим образом не хотим каким-либо образом пропагандировать какие-либо аспекты бизнеса. Нет, в данном случае мы думаем только об образовании детей".

Министр образования и науки Даце Мелбарде считает, что школы ни при каких обстоятельствах не должны покупать и использовать книги, изданные в России после 2022 года. Призыв Министерства культуры прекратить любое сотрудничество с Россией был распространен во внутренней коммуникационной сети библиотек вскоре после начала войны. На полках латвийских библиотек новинки российских издательств постепенно уменьшались, но не исчезали.

Например, Латгальская центральная библиотека провела оценку и сортировку своего фонда. Она больше не закупает новейшую оригинальную литературу, созданную в России, но продолжает приобретать переводы зарубежных авторов, изданные в России. Анна Пакере, заместитель заведующей Латгальской центральной библиотекой: "Мы всё видели, всё слышали, всё поняли, и нам нужно было понять, что делать дальше. Всё происходило постепенно, не быстро. Я бы солгала, если бы сказала, что мы вдруг что-то очень быстро изменили. Нет, но сейчас уже многое изменилось".

Читайте нас также:
#образование #война #Латвия #литература #культура #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
6
1
0
4
0
1

Оставить комментарий

(4)
  • bt
    bory tschist
    24-го ноября

    если руководство этих латвийских библиотек отправить на ПМЖ в рф – можно сэкономить огромные суммы денег, которые могли бы пойти на повышение уровня жизни граждан страны

    2
    23
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Кстати, надо эту статейку отправить Паше Воле - он всласть поприкалывается на очередном стендапе.

    20
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Из какого немытого пальца высосано это враньё?! Гугельв помощь: «Петтерсы. Дети гор» – новая книга Павла Воли о таинственных приключениях семьи Петтерсов.

    В этот раз Эйша и Майкл вместе с родителями отправляются в Россию. Им предстоит побывать на бандитской Хитровке, познакомиться с Александром II, обрести новых друзей и встретить старых врагов. Судьба подготовила немало испытаний потомкам Древних". А спецслужбы и происки зловещих русских - это бредовые фантазии г-жи Мелбарде и других идиотов. Можно ведь и в Библии усмотреть призывы к насилию - надо только быть альтернативно одарённым.

    19
    1
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Ничего, сожгут. Первый раз, что ли.

    26
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя
Изображение к статье: В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году Эксклюзив!
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: Лекарства замедленного действия: ассортимент интернет-аптек в Латвии опасен для жизни Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео