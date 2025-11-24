С момента полномасштабного вторжения России в Украину прошло без малого четыре года. Тем не менее латвийские публичные библиотеки продолжают приобретать книги, изданные в России и Беларуси, сообщают общественные СМИ.

Хотя количество современных книг, изданных в России, в библиотеках постепенно сократилось с начала войны, их приобретение продолжается, и не все библиотеки готовы откликнуться на призыв не покупать книги у стран-агрессоров, сообщает программа Латвийского телевидения "De facto".

Библиотека Адажской средней школы приобрела роман Павла Воли "Петтерсы. Дети гор", изданный в Москве в 2023 году, по рекомендации школьного учителя в качестве учебного пособия для занятий по интересам на русском языке.

"Цель заключается в сохранении культурной идентичности меньшинства, в том числе в сохранении знаний о культуре, истории, языке. И я допускаю мысль, что этот учитель закрепляет эти программные задачи посредством художественной литературы и содержания этой книги", - объясняет решение о покупке книги директор Адажской средней школы Солвита Василевска.

В рецензии на книгу, опубликованной на нескольких российских сайтах, говорится, что книга, ориентированная на подростков, "создаёт положительный образ российских спецслужб", а главный герой награждён орденом Святого Владимира и путешествует по России в сопровождении двух сотрудников спецслужб - отставного и действующего.

Директор Адажской средней школы теперь признаёт: "Для меня это, я бы сказал, своего рода урок, потому что в повседневной жизни мы об этом даже не задумываемся. (..) Мы против этого насилия, которое происходит в соседних с нами странах, и никоим образом не хотим каким-либо образом пропагандировать какие-либо аспекты бизнеса. Нет, в данном случае мы думаем только об образовании детей".

Министр образования и науки Даце Мелбарде считает, что школы ни при каких обстоятельствах не должны покупать и использовать книги, изданные в России после 2022 года. Призыв Министерства культуры прекратить любое сотрудничество с Россией был распространен во внутренней коммуникационной сети библиотек вскоре после начала войны. На полках латвийских библиотек новинки российских издательств постепенно уменьшались, но не исчезали.

Например, Латгальская центральная библиотека провела оценку и сортировку своего фонда. Она больше не закупает новейшую оригинальную литературу, созданную в России, но продолжает приобретать переводы зарубежных авторов, изданные в России. Анна Пакере, заместитель заведующей Латгальской центральной библиотекой: "Мы всё видели, всё слышали, всё поняли, и нам нужно было понять, что делать дальше. Всё происходило постепенно, не быстро. Я бы солгала, если бы сказала, что мы вдруг что-то очень быстро изменили. Нет, но сейчас уже многое изменилось".