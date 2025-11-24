Baltijas balss logotype
В Латвии началась метеорологическая зима 0 321

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Латвии началась метеорологическая зима
ФОТО: LETA

В воскресенье в Латвии наступила метеорологическая зима, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) и прогнозы погоды, пишет ЛЕТА.

Средняя суточная температура воздуха по стране 23 ноября опустилась немного ниже нуля, и прогнозы показывают, что в ближайшие дни она также останется отрицательной.

Метеорологическая зима начинается, когда средняя суточная температура воздуха держится ниже нуля хотя бы пять дней подряд, а началом зимы считается первый из этих дней.

В прошлом году метеорологическая зима в Латвии началась 4 декабря, а в 2022 и 2023 годах — уже 17 ноября.

На метеостанции в Алуксне метеорологическая зима в этом году наступила 15 ноября. Также и в другие годы зима обычно раньше всего приходит в Алуксненскую и Видземскую возвышенности, а позже — на побережье Курземе.

Ежегодно 6 ноября начинается солнечная зима — четверть года, в течение которой северное полушарие Земли получает наименьшее количество солнечного света. Астрономическая зима начнётся 21 декабря, в день солнцестояния, и завершится весенним равноденствием 20 марта.

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Латвии будет немного осадков, больше всего снега ожидается в Латгале и Селии.

Согласно данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, на этой неделе температура будет на два градуса ниже нормы, а на следующей неделе — в начале декабря — может превысить норму на три градуса. Также последующие недели и зима в целом прогнозируются теплее обычного.

#погода #Латвия #зима #снег #прогноз #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
