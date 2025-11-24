Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Взялись за латышей и малый бизнес? Центр госязыка проверяет языковые ошибки в интернет-магазинах 9 2976

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Инесе Мухка.

Инесе Мухка.

ФОТО: LETA

Две латвийские предпринимательницы недавно получили неожиданные письма от Центра государственного языка (ЦГЯ), в которых им указали на ошибки в употреблении латышского языка на сайтах их интернет-магазинов. Женщины торгуют созданными собственноручно дизайнерскими и художественными товарами. В письмах ЦГЯ отмечено, что, если ошибки не будут срочно исправлены, могут последовать санкции. Эти «щепетильные» требования вызвали у женщин недоумение и обеспокоенность. Почему надзорный орган уделяет внимание именно малым предпринимателям, выяснял портал tv3.lv.

Информацией о письмах ЦГЯ предпринимательницы поделились в группе Sieviešu virtuālā kopstrādes telpa в Facebook. Синтия Микановска-Микаловска обратилась к участницам за советом, как перевести кнопки сайта, основанного на англоязычной платформе. Выяснилось, что и другие предпринимательницы получали аналогичные уведомления.

«Я не понимаю, почему именно я, — призналась Синтия в разговоре с tv3.lv. - Может, кто-то пожаловался? Или выбрали случайным образом?»

Она утверждает, что сделала сайт своего интернет-магазина «по совести» — по её оценке, сайт переведён на латышский минимум на 90%. Остались лишь мелкие элементы на английском, которые можно заменить только с помощью программирования, чем она не занимается. «Было бы ужасно, если бы за это наложили штраф», — говорит Синтия.

Поддерживает латышский язык, но не понимает требований

Ошибки, указанные ЦГЯ в интернет-магазине recepsukolekcionars.lv, Синтия уже исправила.

«Я не против подобных требований, — подчёркивает она. - Я поддерживаю и ценю такую работу — важно, чтобы информация для латышской аудитории была доступна на латышском языке».

Однако она не скрывает, что такие внезапные требования могут стать для малых предпринимателей дополнительной финансовой нагрузкой, особенно если у них нет нужных технических знаний. Кроме того, не все замечания она сочла обоснованными.

Например, её попросили перевести название набора льняных салфеток, которое изначально звучало как Meaningful conversations ("Содержательные беседы"). К счастью, упаковка с этим названием изготовлена не была — иначе это бы привело к убыткам. Новый латышский вариант названия — Siltas sarunas ("Тёплые беседы"). Однако такое замечание вызвало у неё сомнение в разумности требований.

«Почему проверки касаются малых предпринимателей, но не крупных сайтов, где тоже нередко встречаются серьёзные ошибки? Это говорит о нашем культурном уровне», — считает она, добавляя, что её интернет-магазин в среднем посещают 50–100 человек в день.

Синтия предлагает, чтобы информация о языковых требованиях к интернет-магазинам была более доступна. «Нужна информационная кампания, чтобы мы могли сами всё привести в порядок», — считает она.

Требование переводить названия напитков вызвало недоумение

Художница Илзе Элизабете Романченко, открывшая интернет-магазин elisartworks.lv только в августе, призналась tv3.lv, что после получения письма от ЦГЯ почувствовала себя как школьница, провалившая экзамен, или даже как нарушительница закона. «Я добросовестно написала всё по-латышски, старалась. Было бы хорошо, если бы до этого была доступна информация о том, что нужно учитывать — тогда я заранее передала бы эти требования разработчику сайта», — рассказывает Илзе.

Тем не менее, необходимые исправления заняли немного времени. Она также оценила, что в письме чётко указаны проблемные места, что сэкономило силы и время.

Недоумение у неё вызвало требование заменить lattes krūze на lates krūze, а espresso krūze — на espreso krūze. «Почему оригинальные названия напитков нельзя использовать у меня, если в кафе их широко применяют? Я не хочу тратить силы на споры — просто исправила, чтобы не связываться», — призналась она. В то же время Илзе недоумевает, почему ЦГЯ не обращает внимания на крупные сайты, такие как latvija.lv, где, по её словам, систематически встречаются ошибки и англицизмы. Она подчёркивает, что использование международных слов в её случае важно — от этого зависит видимость товара в поисковых системах.

После исправления всех ошибок Илзе отправила уведомление об этом в ЦГЯ, но ответа пока не получила. Синтия предполагает, что, скорее всего, это означает: претензий больше нет.

Если ошибки не исправить — будет штраф

Центр государственного языка опровергает, что сейчас проводится специальная кампания по проверке интернет-магазинов. По словам его руководительницы Инесе Мухки, скорее всего, в случае этих сайтов была получена жалоба. «Мы сами по себе не концентрируемся именно на малых предпринимателях — это не приоритет», — указала она. При этом добавила: предприниматели должны радоваться, что сначала получили письмо с просьбой исправить ошибки, а не сообщение о начале административного процесса и наложении штрафа.

«На мой взгляд, неправильно сразу угрожать штрафом. Мы понимаем, как выживают самозанятые и малые предприниматели. В большинстве случаев это не злой умысел, а просто незнание», — отметила Мухка.

Она призвала изменить стандартную практику ЦГЯ на принцип «сначала консультируем», то есть сначала указать на недочёты и предложить их исправить.

Причина, по которой два малых предприятия попали в поле зрения центра, по её мнению, скорее всего — случайность или схожесть ассортимента.

Если же указанные ошибки не исправлены и поступают повторные жалобы, то начинается административный процесс, в рамках которого может быть наложен штраф: для физических лиц — от 35 до 140 евро, для юридических — от 140 до 1400 евро.

«Это вопрос самоуважения латышей»

«Наша цель — не штрафовать, — подчёркивает глава ЦГЯ. - Но наш долг — обеспечивать распространение латышского языка и защиту его статуса». Мухка также призывает не бояться обращаться в ЦГЯ за разъяснениями, если остаются вопросы, или просить продлить срок на исправление, если есть объективные причины.

На вопрос, почему, например, название Meaningful conversations нужно обязательно перевести, и не ущемляет ли это свободу самовыражения, Мухка пояснила: нужно отличать авторскую надпись как элемент дизайна (например, на упаковке), от информации, важной для потребителя. Любой человек в Латвии, покупая местный товар, имеет право понимать информацию на латышском языке.

«Это проблема латышей. Мы думаем, что все обязаны знать русский или английский. Но почему? У нас есть свой — латышский язык. Мы можем быть гражданами мира, но если не можем выразиться на своём языке — где же тогда наша идентичность и гражданская принадлежность? Это вопрос уважения к своему языку, к себе и своей стране. Мы должны сохранять и использовать латышский язык и в интернете — так мы сможем нести его в мир», - указала Мухка.

Что касается названия lattes krūze, Мухка пояснила: в латышском языке нет слова latte, есть слово late (с одним t), обозначающее напиток из эспрессо и вспененного молока. В слове lattes — к английскому слову latte добавлен латышский окончание, и получается слово, которого нет ни в одной из языковых систем. Тем не менее, интернет-магазины могут использовать такие международные слова, если пишут их курсивом — latte.

По поводу предложений предпринимателей создать доступные инструкции и провести информационную кампанию, Мухка признала — информация уже размещена на сайте ЦГЯ, но центр также рассматривает возможность подать её проще и шире, возможно, в сотрудничестве с другими госучреждениями — Центром защиты прав потребителей, СГД и Регистром предприятий.

tv3.lv

Читайте нас также:
#язык #ошибки #малый бизнес #латышский язык
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
13
0
3
7
0
1

Оставить комментарий

(9)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    24-го ноября

    Фашизм он и в Латвии фашизм и не важно каким "фиговым листком"(...национальность, язык, цвет кожи и т.д.) прикрывается.

    60
    1
  • А
    Андрей
    24-го ноября

    Про latvija.lv - это правда. Там для авторизации сначала открывалась страница на АНГЛИЙСКОМ языке. Сегодня уже исправлено. Видно ЦГЯ снаала слили жалобу от пострадавших и дождались пока исправят и статья вышла только сейчас. А почему их сразу не нахлобучили? За тот дилетантизм, что несколько раз в год получаем от VDAA их там давно пора разогнать и нанять новую команду. Да, видать не так просто - люди поуехали или не хотя работать на гос.чиновников, которые кроме как работы языком и по части языка ничего не мыслят. Цитата: "📢 VDAA informē - No 19.11.2025 tika veikti uzlabojumi Vienotās pieteikšanās modulī, lai nodrošinātu ērtāku autentifikāciju."

    Статья любопытная. Как видно - в тренде англоязычные движки для интернет-магазинов. А что с местным предложением с латышским out of the box?

    27
    1
  • mk
    mihails kozlovskis
    24-го ноября

    Насоздовали разных ненужных министерсв с нахлебниками и дурью маятся а народ должен их содержать и молчать только людям работать мешают вот их не кто не закроет.

    61
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    mihails kozlovskis
    24-го ноября

    Ну почему же ненужных ? Очень даже... ! Где вы ещё заработаете такую кучу бабла, просто сидя на заднице ?

    15
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го ноября

    Срочно переставайте заниматься своим "пизнесом" и начинайте продавать учебники латышского языка. Хоть друг другу - зато языковая полиция не придерется, только налоги платите и будет вам счастье.

    46
    2
  • Д
    Дед
    24-го ноября

    Каждая бесполезная чиновничья организация должна доказывать свою значимость, иначе в период сокращения и экономии средств бюджета, для последующего разворовывания, могут и сократить. Поэтому грядет бегание всевозможных чинуш и собирание штрафов, причем, абсолютно юридически безграмотных, надуманных за высосанные из пальца нарушения, по причине бегзрамотности и тупости чиновников.

    56
    2
  • П
    Процион
    24-го ноября

    «Я не понимаю, почему именно я, — призналась Синтия в разговоре с tv3.lv. - Может, кто-то пожаловался? Или выбрали случайным образом?» Синтия, это результат того, что в Рижскую думу была недавно избрана некая Ланга — радикально настроенная националистка, если говорить мягко. Она борется со всем русским, до чего только может дотянуться, обосновывая это защитой государственного языка. Вот осколки её деятельности и до вас долетели. Будет ещё хуже: слишком давно не было в Латвии языковых скандалов, а Ланге это не нравится.

    52
    1
  • А
    Андрей
    Процион
    24-го ноября

    Именно! Пока латыши не ощутят на своей "шкуре" полноту давления псевдонационалов - не будет покоя в этой стране. Казалось бы "рыночек порешает" должно работать. Если страна в едином порыве хочет исключительной латышскости - все должны уходить с недоделанных сайтов. Но что-то пошло не так. Кстати о птичках - русский язык (или любой другой) на сайте пока ещё НЕ ЗАПРЕЩЕНЫ. Поэтому, граждане предприниматели - ловите момент, сделать прияное покупателю - делайте полноценные интерфейсы и на русском и на шведском и на других! Это может повысить конверсию, вплоть до покупок и повторных покупок! В условиях конкуренции - каждый плюс может стать последний в решении покупателя заказть именно у вас! А нац.озабоченные компании (или не озабоченные, но которым нажали на фаберже), типа LMT, Elektrum, RNP, etc. которые убрали русский интерфейс с сайтов - пусть сосут лапу как медведь зимой! Пора переходить на дружественные сайты. Понятно, что им уже откатили откуда надо (например ЛМТ неплохо так на дроноводчестве зарабатывают из гос.заказав). Но добавлять им плюшек - не рационально. Но при

    30
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го ноября

    Изыскивание возможностей наложений штрафов, говорит о том, что денег становится всё меньше и меньше! Воровать бесконечно нельзя, поэтому и приходится переходить к штрафным санкциям.

    73
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «Вода, а не дизель!» – фермеру доставили топливо, техника теперь выходит из строя
Изображение к статье: В зоне риска: с населения Латвии смогут спросить за латы, полученные в 2011 году Эксклюзив!
Изображение к статье: Во вторник существенных осадков не ожидается
Изображение к статье: Лекарства замедленного действия: ассортимент интернет-аптек в Латвии опасен для жизни Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных
Изображение к статье: Она всегда отличалась какой-то необычной притягательностью. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Премьер Латвии не решается в одиночку разобрать рельсы в Россию
Политика
Изображение к статье: Врачи утверждают, что соль вредна. Но есть ли в ней польза?
Еда и рецепты
Изображение к статье: Открытый способ добычи наиболее вреден для экологии. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Куриные чупа-чупсы: рецепт для большой семьи или компании
Люблю!
Изображение к статье: Попугаи и вороны опередили обезьян по количеству нейронов - исследование
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео