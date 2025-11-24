Две латвийские предпринимательницы недавно получили неожиданные письма от Центра государственного языка (ЦГЯ), в которых им указали на ошибки в употреблении латышского языка на сайтах их интернет-магазинов. Женщины торгуют созданными собственноручно дизайнерскими и художественными товарами. В письмах ЦГЯ отмечено, что, если ошибки не будут срочно исправлены, могут последовать санкции. Эти «щепетильные» требования вызвали у женщин недоумение и обеспокоенность. Почему надзорный орган уделяет внимание именно малым предпринимателям, выяснял портал tv3.lv.

Информацией о письмах ЦГЯ предпринимательницы поделились в группе Sieviešu virtuālā kopstrādes telpa в Facebook. Синтия Микановска-Микаловска обратилась к участницам за советом, как перевести кнопки сайта, основанного на англоязычной платформе. Выяснилось, что и другие предпринимательницы получали аналогичные уведомления.

«Я не понимаю, почему именно я, — призналась Синтия в разговоре с tv3.lv. - Может, кто-то пожаловался? Или выбрали случайным образом?»

Она утверждает, что сделала сайт своего интернет-магазина «по совести» — по её оценке, сайт переведён на латышский минимум на 90%. Остались лишь мелкие элементы на английском, которые можно заменить только с помощью программирования, чем она не занимается. «Было бы ужасно, если бы за это наложили штраф», — говорит Синтия.

Поддерживает латышский язык, но не понимает требований

Ошибки, указанные ЦГЯ в интернет-магазине recepsukolekcionars.lv, Синтия уже исправила.

«Я не против подобных требований, — подчёркивает она. - Я поддерживаю и ценю такую работу — важно, чтобы информация для латышской аудитории была доступна на латышском языке».

Однако она не скрывает, что такие внезапные требования могут стать для малых предпринимателей дополнительной финансовой нагрузкой, особенно если у них нет нужных технических знаний. Кроме того, не все замечания она сочла обоснованными.

Например, её попросили перевести название набора льняных салфеток, которое изначально звучало как Meaningful conversations ("Содержательные беседы"). К счастью, упаковка с этим названием изготовлена не была — иначе это бы привело к убыткам. Новый латышский вариант названия — Siltas sarunas ("Тёплые беседы"). Однако такое замечание вызвало у неё сомнение в разумности требований.

«Почему проверки касаются малых предпринимателей, но не крупных сайтов, где тоже нередко встречаются серьёзные ошибки? Это говорит о нашем культурном уровне», — считает она, добавляя, что её интернет-магазин в среднем посещают 50–100 человек в день.

Синтия предлагает, чтобы информация о языковых требованиях к интернет-магазинам была более доступна. «Нужна информационная кампания, чтобы мы могли сами всё привести в порядок», — считает она.

Требование переводить названия напитков вызвало недоумение

Художница Илзе Элизабете Романченко, открывшая интернет-магазин elisartworks.lv только в августе, призналась tv3.lv, что после получения письма от ЦГЯ почувствовала себя как школьница, провалившая экзамен, или даже как нарушительница закона. «Я добросовестно написала всё по-латышски, старалась. Было бы хорошо, если бы до этого была доступна информация о том, что нужно учитывать — тогда я заранее передала бы эти требования разработчику сайта», — рассказывает Илзе.

Тем не менее, необходимые исправления заняли немного времени. Она также оценила, что в письме чётко указаны проблемные места, что сэкономило силы и время.

Недоумение у неё вызвало требование заменить lattes krūze на lates krūze, а espresso krūze — на espreso krūze. «Почему оригинальные названия напитков нельзя использовать у меня, если в кафе их широко применяют? Я не хочу тратить силы на споры — просто исправила, чтобы не связываться», — призналась она. В то же время Илзе недоумевает, почему ЦГЯ не обращает внимания на крупные сайты, такие как latvija.lv, где, по её словам, систематически встречаются ошибки и англицизмы. Она подчёркивает, что использование международных слов в её случае важно — от этого зависит видимость товара в поисковых системах.

После исправления всех ошибок Илзе отправила уведомление об этом в ЦГЯ, но ответа пока не получила. Синтия предполагает, что, скорее всего, это означает: претензий больше нет.

Если ошибки не исправить — будет штраф

Центр государственного языка опровергает, что сейчас проводится специальная кампания по проверке интернет-магазинов. По словам его руководительницы Инесе Мухки, скорее всего, в случае этих сайтов была получена жалоба. «Мы сами по себе не концентрируемся именно на малых предпринимателях — это не приоритет», — указала она. При этом добавила: предприниматели должны радоваться, что сначала получили письмо с просьбой исправить ошибки, а не сообщение о начале административного процесса и наложении штрафа.

«На мой взгляд, неправильно сразу угрожать штрафом. Мы понимаем, как выживают самозанятые и малые предприниматели. В большинстве случаев это не злой умысел, а просто незнание», — отметила Мухка.

Она призвала изменить стандартную практику ЦГЯ на принцип «сначала консультируем», то есть сначала указать на недочёты и предложить их исправить.

Причина, по которой два малых предприятия попали в поле зрения центра, по её мнению, скорее всего — случайность или схожесть ассортимента.

Если же указанные ошибки не исправлены и поступают повторные жалобы, то начинается административный процесс, в рамках которого может быть наложен штраф: для физических лиц — от 35 до 140 евро, для юридических — от 140 до 1400 евро.

«Это вопрос самоуважения латышей»

«Наша цель — не штрафовать, — подчёркивает глава ЦГЯ. - Но наш долг — обеспечивать распространение латышского языка и защиту его статуса». Мухка также призывает не бояться обращаться в ЦГЯ за разъяснениями, если остаются вопросы, или просить продлить срок на исправление, если есть объективные причины.

На вопрос, почему, например, название Meaningful conversations нужно обязательно перевести, и не ущемляет ли это свободу самовыражения, Мухка пояснила: нужно отличать авторскую надпись как элемент дизайна (например, на упаковке), от информации, важной для потребителя. Любой человек в Латвии, покупая местный товар, имеет право понимать информацию на латышском языке.

«Это проблема латышей. Мы думаем, что все обязаны знать русский или английский. Но почему? У нас есть свой — латышский язык. Мы можем быть гражданами мира, но если не можем выразиться на своём языке — где же тогда наша идентичность и гражданская принадлежность? Это вопрос уважения к своему языку, к себе и своей стране. Мы должны сохранять и использовать латышский язык и в интернете — так мы сможем нести его в мир», - указала Мухка.

Что касается названия lattes krūze, Мухка пояснила: в латышском языке нет слова latte, есть слово late (с одним t), обозначающее напиток из эспрессо и вспененного молока. В слове lattes — к английскому слову latte добавлен латышский окончание, и получается слово, которого нет ни в одной из языковых систем. Тем не менее, интернет-магазины могут использовать такие международные слова, если пишут их курсивом — latte.

По поводу предложений предпринимателей создать доступные инструкции и провести информационную кампанию, Мухка признала — информация уже размещена на сайте ЦГЯ, но центр также рассматривает возможность подать её проще и шире, возможно, в сотрудничестве с другими госучреждениями — Центром защиты прав потребителей, СГД и Регистром предприятий.

tv3.lv