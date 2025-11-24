Baltijas balss logotype
Жители против: отложено строительство зимней автотрассы в Упесциемсе 0 935

Наша Латвия
Дата публикации: 24.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жители против: отложено строительство зимней автотрассы в Упесциемсе
ФОТО: Unsplash

Из-за возражений местных жителей самоуправление Ропажского края отложило собрание по публичному обсуждению строительства зимней автотрассы в Упесциемсе, выяснило агентство LETA.

Как указано на сайте самоуправления, Ропажское краевое самоуправление отложило публичное обсуждение проекта строительства зимней автотрассы, чтобы пересмотреть соответствие процессуальных действий нормативным актам.

О дальнейших этапах обсуждения проекта строительства самоуправление обещает сообщить дополнительно.

В самоуправление Ропажского края было подано около 100 анкет от жителей с просьбой отклонить строительный проект.

Среди основных причин отказа называются воздействие шума и трафика на жилую застройку, конфликт с пространственной ценностью прудов Упесциемса и интересами охраны природы, риски ухудшения качества воздуха и загрязнения окружающей среды, а также снижение качества жизни и стоимости недвижимости.

Жители прилегающих к трассе территорий в целом не возражают против самой идеи трассы, но выступают против её расположения и предпочли бы видеть её подальше от жилых районов.

Как признал в разговоре с агентством LETA один из соседей планируемой трассы Андис Круминьш, основные возражения связаны с риском попадания масел и других нефтепродуктов в почву, грунтовые воды и далее — в реку Кривупе, из которой питаются местные пруды.

Ссылаясь на ихтиологов, Круминьш отметил, что зимой покой рыб нарушается, они могут пострадать от вибрации и в результате серьёзных помех погибнуть.

По его словам, шум от трассы также существенно повлияет как на жителей ближайших окрестностей, так и на его предпринимательскую деятельность. Круминьш управляет прудами Альберта, расположенными рядом с запланированной трассой.

Стоянка трассы будет находиться в 10 метрах от его базы отдыха, а до воды — 50 метров. Он убеждён, что людям, желающим насладиться спокойным зимним отдыхом, не понравится шум от гоняющих рядом автомобилей.

Круминьш решительно настроен отстаивать свои права.

Как сообщалось, в Ропажском краевом самоуправлении подан проект строительства зимней автотрассы на земельных участках Рендас и Лауцес.

Проект предполагает строительство сезонной зимней трассы, снятие верхнего слоя почвы толщиной около 20 сантиметров в месте предполагаемой трассы, а также выравнивание избыточного грунта по территории. Покрытием трассы будет существующий грунт.

Автотрассу планируется использовать только в зимнее время, исключительно при наличии промерзшего или заснеженного покрытия. Основная цель — использовать трассу для тренировок, обучения детей и молодежи, а также дать жителям возможность освоить навыки вождения в скользких условиях, объясняют авторы идеи.

Как отмечает самоуправление, на указанной территории разрешено размещение и устройство объектов, связанных со спортом и отдыхом. Поскольку территория строительного проекта граничит с рекреационным объектом — прудами Упесциемса, проект подлежит обязательному публичному обсуждению.

Ответственным за строительный проект указан Янис Лепсис. Он является депутатом Ропажского края от "Объединённого списка", а также заместителем председателя Комитета по вопросам образования, культуры, спорта и молодёжи Ропажской думы.

Согласно его декларации должностного лица, Лепсис является членом правления общества "SK Garkalne racing".

