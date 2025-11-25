Девять из десяти опрошенных родителей в процессе воспитания использовали методы эмоционального насилия, и чаще всего — в 60% случаев — это было крик, выяснилось в исследовании общественного мнения о ненасильственном воспитании детей, представленном сегодня на конференции Министерства благосостояния «Как воспитывать ребёнка без насилия», пишет ЛЕТА.

Руководитель проекта Европейского социального фонда Plus «Инструменты поддержки для снижения насилия в семье» Лелде Вайводе рассказала, что наибольшее распространение всё же получили ненасильственные методы воспитания — их применяют около 90% респондентов. Среди таких методов — обсуждение поведения, наставления о правильных действиях, а также отвлечение внимания.

По сравнению с аналогичным исследованием, проведённым в 2020 году, почти вдвое увеличилось использование оскорблений и ругани в процессе воспитания — их применение подтвердили 37% опрошенных.

Комментируя данные исследования, Вайводе отметила, что в целом насильственные методы воспитания по-прежнему распространены. Однако по собственным оценкам респондентов, использование таких методов сокращается.

Также по сравнению с исследованием 2020 года в два раза снизилось применение физического насилия как воспитательной меры — в этом году его признали 26% респондентов.

Результаты исследования показывают, что чаще всего — в 37% случаев — физически наказывают мальчиков до шести лет.

Данные также свидетельствуют, что родители с лучшим состоянием здоровья и удовлетворённостью жизнью реже применяют физическое наказание.

Наиболее часто — в 53% случаев — причиной применения насильственных методов воспитания родители указывали потерю самоконтроля. В 38% случаев назывался темперамент ребёнка, а в 35% — стресс и усталость. В 2020 году стресс и усталость как причина насилия указывались чаще — в 54% случаев.

Среди тех родителей, которые применяют физическое насилие к детям, стресс и усталость по-прежнему считаются главными факторами такого поведения.

Также сократилось число родителей, испытывающих угрызения совести после наказания детей — в этом году об этом заявили 73% родителей, тогда как в 2020 году — 83%.

Кроме того, исследование показало, что большинство родителей распознают все формы насилия, однако не все из них считают, что за это нужно нести ответственность. Было сделано заключение, что негативные последствия наказаний по-прежнему недостаточно признаются, поскольку почти половина респондентов отрицает наследуемость насилия.

Незначительно снизилось и доверие к учреждениям в вопросе оказания помощи детям, пострадавшим от насилия. Так, 75% опрошенных уверены, что помощь можно получить в Центре защиты прав детей, 71% — в кризисных центрах. По 65% респондентов доверяют социальным службам и полиции.

Наблюдается и положительная тенденция — более активная реакция в ситуациях, когда возникают подозрения, что ребёнок страдает от насилия в семье. Почти половина опрошенных в таком случае вмешалась, три четверти обсуждали ситуацию с родителями ребёнка, а половина — проинформировала соответствующие учреждения. Наиболее частыми причинами неучастия были названы нарушение приватности, незнание, что делать, и страх мести.

В онлайн-опросе приняли участие 2000 респондентов. Он проходил с сентября по октябрь этого года.

Вайводе указала, что для предотвращения насилия особенно важна профилактическая и просветительская работа. Необходимо акцентировать внимание на понимании эмоционального насилия, его последствий и наследуемости. Также важно обеспечивать доступ к ресурсам и укреплять доверие к учреждениям.

Заместитель госсекретаря Министерства благосостояния Диана Якайте на открытии конференции также отметила, что насилие может передаваться по наследству, и никто не рождается с идеальными знаниями о том, как обращаться с ребёнком.

По словам Якайте, важно учиться управлять эмоциями, а уважение и ненасильственное общение — это навыки, которые можно развивать всю жизнь, и они не ограничиваются только временем после рождения ребёнка.

Она подчеркнула, что в обществе и среди родителей растёт понимание негативного воздействия физического «перевоспитания». Поэтому специалистам важно поддерживать семьи, чтобы родители могли претворить это осознание в жизнь.