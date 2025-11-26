Государственный центр донорства крови (ГЦДК) призывает откликнуться всех жителей, которые могут сдать кровь, сообщает агентству LETA центр.

В настоящее время остро необходима кровь 0 резус-отрицательной группы. ГЦДК указывает, что запасы этой группы крови находятся на критически низком уровне.

Кровь с группой 0 резус-отрицательная ((0)(I) (Rh^{-})) называется универсальной для переливания эритроцитов, так как на поверхности ее эритроцитов нет антигенов A, B и резус-фактора D. Это значит, что ее можно переливать пациентам с любой другой группой крови, особенно в экстренных случаях, когда нет времени на определение группы крови реципиента.

Сдав кровь, каждый может помочь медикам оказать жизненно важную помощь пациентам.

Сдать кровь можно в любом постоянном пункте приёма доноров или на выездных акциях ГЦДК.

В центре ждут доноров и других групп крови.