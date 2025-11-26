Сегодня утром гололёд местами в Земгале и Латгале затрудняет движение на государственных магистральных и региональных автодорогах, сообщает агентству LETA предприятие "Latvijas Valsts ceļi".

Скользкие участки обрабатываются противогололёдными материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 28 единиц техники зимней службы.

Затруднены условия движения на Даугавпилсском шоссе (A6) на участке от Ницгале до Вецрачинай, на Елгавском шоссе (A8) от Далбе до Элеи, на Лиепайском шоссе (A9) от Каги до перекрёстка Апшупе, на участке автодороги граница России (Гребнево) – Резекне – Даугавпилс – граница Литвы (Медуми) (A13) от Шпоги до Медуми, а также на объездной дороге Даугавпилса (A14).

На региональных автодорогах затруднено движение в окрестностях Лиепаи, Вентспилса, Талси, Салдуса, Елгавы, Даугавпилса, Краславы, Прейли, Гулбене, Алуксне, Валки, Валмиеры, Цесиса и Лимбажи.

Водителей призывают учитывать погодные условия при планировании поездок, выделять дополнительное время в пути, выбирать скорость в соответствии с состоянием дорожного покрытия, а также соблюдать безопасную дистанцию.