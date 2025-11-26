«По словам Ивара Годманиса, эти проекты хороши с «зеленой» точки зрения, быстро выполнимы, и все делается, но вопрос в том, исследовал ли кто-то до этого, сколько людей у нас ездят на велосипедах, какова возрастная структура, в каких погодных условиях можно ездить на велосипеде и уменьшит ли это желание людей сесть в машину и все равно ехать в центр. У экс-премьера есть опасения, что этого сделано не было. Еще деньги были вложены в увеличение мобильности железнодорожных вокзалов. Но когда И.Годманис увидел станции, например, Земитани, куда нужно попасть при переезде нескольких мостов, то, по его мнению, «там нет смысла никакой мобильности делать». То же самое и со станцией Даудери, куда вообще трудно подъехать. По его мнению, «оправданной» была бы только станция Зиемельблазма в Вецмилгрависе.

Еще в Риге не получается с утеплением зданий, по его мнению, только по той причине, если в многоквартирных домах живет много пожилых людей, они быстро подсчитывают, что не доживут до того времени, когда будут платить меньше, поэтому на общих собраниях жильцов домов не могут принимать решений. Вместо этого утепляются здания государственных и муниципальных учреждений, иное даже по несколько раз».

«По словам бывшего премьера, следовало бы, чтобы, например, жители Марупе могли оставить машины на станции Тирайне, а те, кто въезжает с других сторон - в Иманте, Яняварты и т.д. Чтобы не было только «морковки», понемногу следовало бы построить парковки, на которых нужно платить 25 евро за час, чтобы держать машину в центре было дорого. И еще, не давать сотрудникам госучреждений держать машины потому, что они там работают, ведь так же работают и сотрудники частных компаний, чтобы они ехали поездом. В центр едут только те, кто подвозит товар и живет, и, возможно, это разрешит жалобы».