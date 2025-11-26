Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

За парковку в Центре с чиновников надо брать 25 евро в час - экс-премьер 0 1819

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
Neatkarīgā
Изображение к статье: За парковку в Центре с чиновников надо брать 25 евро в час - экс-премьер

Первый премьер независимой Латвии, которого цитирует Neatkarīgā, весьма критичен к приоритетам Рижской Думы — велодорожкам, пунктам мобильности и т.п.

«По словам Ивара Годманиса, эти проекты хороши с «зеленой» точки зрения, быстро выполнимы, и все делается, но вопрос в том, исследовал ли кто-то до этого, сколько людей у нас ездят на велосипедах, какова возрастная структура, в каких погодных условиях можно ездить на велосипеде и уменьшит ли это желание людей сесть в машину и все равно ехать в центр. У экс-премьера есть опасения, что этого сделано не было. Еще деньги были вложены в увеличение мобильности железнодорожных вокзалов. Но когда И.Годманис увидел станции, например, Земитани, куда нужно попасть при переезде нескольких мостов, то, по его мнению, «там нет смысла никакой мобильности делать». То же самое и со станцией Даудери, куда вообще трудно подъехать. По его мнению, «оправданной» была бы только станция Зиемельблазма в Вецмилгрависе.

Еще в Риге не получается с утеплением зданий, по его мнению, только по той причине, если в многоквартирных домах живет много пожилых людей, они быстро подсчитывают, что не доживут до того времени, когда будут платить меньше, поэтому на общих собраниях жильцов домов не могут принимать решений. Вместо этого утепляются здания государственных и муниципальных учреждений, иное даже по несколько раз».

«По словам бывшего премьера, следовало бы, чтобы, например, жители Марупе могли оставить машины на станции Тирайне, а те, кто въезжает с других сторон - в Иманте, Яняварты и т.д. Чтобы не было только «морковки», понемногу следовало бы построить парковки, на которых нужно платить 25 евро за час, чтобы держать машину в центре было дорого. И еще, не давать сотрудникам госучреждений держать машины потому, что они там работают, ведь так же работают и сотрудники частных компаний, чтобы они ехали поездом. В центр едут только те, кто подвозит товар и живет, и, возможно, это разрешит жалобы».

Читайте нас также:
#Латвия #транспорт #экология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Введение корзин услуг здравоохранения отложено еще на полгода
Изображение к статье: В Адажи, возможно, заметили волка
Изображение к статье: Жители Резекне на протяжении нескольких лет беспокоятся о безопасности виадука
Изображение к статье: «Куда пропали данные?!» У двух жителей Лиепаи на госпортале неполная информация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика
Изображение к статье: Сокращение украинской армии вымостит дорогу в ад - Кулеба
В мире
1
Изображение к статье: В таких районах живут преимущественно иммигранты из Азии и Африки. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: С Богом! - Капелланы в Латвии заменят полицейских психологов?
Наша Латвия
2
Изображение к статье: НАТО в случае войны перебросит 800 000 солдат на восток - WSJ
В мире
Иконка видео
Политика
2
Изображение к статье: «Закрыли все русские школы и повысили налоги на русскую прессу...» Депутат Сейма добралась до Женевы
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео