Жёлтое предупреждение: на юго-востоке в среду начнётся снегопад 0 358

Наша Латвия
Дата публикации: 26.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Жёлтое предупреждение: на юго-востоке в среду начнётся снегопад
ФОТО: LETA

В среду в Латгале и Селии с юга придёт обширная зона осадков — начнётся снегопад, прогнозируют синоптики, пишет ЛЕТА.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦОСГМ) объявил в юго-восточной части страны жёлтое предупреждение о сильном снегопаде — в ночь на четверг снежный покров увеличится на 5–9 сантиметров.

В остальной части страны среда пройдёт без осадков, наиболее солнечная погода ожидается в северо-западных регионах.

При слабом до умеренного восточном и северо-восточном ветре максимальная температура воздуха составит от -2 до +3 градусов.

В Риге сквозь облака проглянет солнце, осадки не ожидаются, будет дуть слабый восточный и северо-восточный ветер. Температура воздуха составит около нуля градусов.

На погоду влияет область высокого давления, а к югу от Латвии находится циклон.

#погода #ветер #Латвия #прогноз #температура
