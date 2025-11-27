Baltijas balss logotype
Жители Резекне на протяжении нескольких лет беспокоятся о безопасности виадука

Наша Латвия
Дата публикации: 27.11.2025
LETA
Изображение к статье: Жители Резекне на протяжении нескольких лет беспокоятся о безопасности виадука
ФОТО: Google Maps

Жители Резекне уже несколько лет беспокоятся о безопасности городского виадука, пишут общественные СМИ.

Волнение началось три года назад из-за разрушения тротуаров, а сейчас по обе стороны моста в пешеходной зоне уже образуются дыры разных размеров. Самоуправление готовит проект реконструкции, параллельно оборудован более безопасный пешеходный переход через железную дорогу под виадуком.

Рассыпающиеся тротуары и сетки под мостом стали главными причинами тревоги жителей, особенно за безопасность детей. Проживающая в Резекне Анастасия рассказывает: "Там сейчас большие дыры, тротуар неровный. Маме с коляской там вообще очень опасно - в любой момент колесо может попасть в дыру. Мост нельзя переходить вдвоем, обязательно по одному".

То же говорит и Алина: "Под мостом опасно, потому что там все падает. Сейчас установлена защитная пленка, но я не знаю, насколько это безопасно. Если какой-то крупный кусок упадет, кто-то точно может получить по голове".

Виадук соединяет Северный район с остальной частью города с 1981 года. После жалоб жителей самоуправление в этом месяце заключило договор о разработке плана реконструкции.

"Проблемы связаны с повреждением несущих конструкций, именно в зоне пешеходных тротуаров. Они также визуально выглядят непривлекательно. Тротуары пока не закрыты, но, конечно, нужно быть внимательными", - отметил руководитель Резекненского управления городской среды и развития Георгий Орлов.

На вопрос о безопасности моста сейчас ни одно ответственное должностное лицо не может дать точного ответа - окончательное заключение будет после обследования, которое проводит проектное бюро "Projekts3". Рассматривается вариант, что в будущем виадук будет использоваться только для автотранспорта, а пешеходные тротуары демонтируют. Пешеходы будут перенаправлены на новый переход под мостом через железную дорогу.

"Это еще обсуждается и будет зависеть от технического заключения", - добавил Орлов.

Хотя большинство жителей уже сейчас пользуются переходом под мостом, мнения о новом пешеходном переходе разделились. Анастасия предложила установить в этом месте светофор, предупреждающий о приближении поезда.

Предварительные затраты на ремонт виадука оцениваются не менее чем в 5 млн евро. Самоуправление пока не имеет доступа к специальной программе финансирования, но надеется привлечь поддержку правительства и министерств, в частности Министерства сообщения и Министерства обороны.

