Наши сети притащили... мертвеца: в Сейме Латвии выразили недовольство американской соцсетью 4 2699

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Многие лица из социальных сетей — совсем не те, за кого себя выдают.

Многие лица из социальных сетей — совсем не те, за кого себя выдают.

ФОТО: Freepik

Население ЛР гораздо чаще, чем жители Евросоюза в целом, использует социальные сети для получения социально-политической информации.

Откуда дровишки?

Об этом свидетельствует недавнее исследование Eurobarometer: в сети Facebook за новостями следит 64% латвийцев (58% европейцев), TikTok использует для этой цели 37% наших земляков (31% европейцев), Telegram – 22% (13%). Однако как выяснили эксперты, все не так просто...

Как сообщила на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам ведущая исследовательница центра общественной политики Providus Ивета Кажока, в соцсетях, в особенности на русском языке, встречаются «речь ненависти, насилие, дезинформация». Искусственный интеллект научился делать «глубокие подделки»!

Что верно, то верно — кстати, и в отношении первых лиц государства. Вашему автору, в частности, довелось с удивлением полюбоваться в Facebook якобы Эвикой Силиней, которая обещала по телевидению всем жителям страны выплату скольких-то тысяч евро. Причем впоследствии шла ссылка на вполне респектабельное СМИ. Это ж до чего дошли мошенники, ничего святого.

Providus установил экспериментальным путем, что, после жалоб в соответственные социальные сети, службы поддержки не реагируют. По-прежнему висит, к примеру, в TikTok видео, где фейковый Володимир Зеленский провозглашает «Слава России!». Тем самым «порождая впечатление, что Украина капитулирует», подчеркнула эксперт.

Лайфхак: как убить нелегала

«В Facebook опубликована запись с детализированным описанием «охоты на нелегалов»: мины, ловушки с заостренными кольями, инфекции фекалиями, идея о продаже билетов на пытки людей», – раскрыла темную сторону социальной сети госпожа Кажока.

Несмотря на то, что компании Meta дважды сообщалось, что указанные призывы прямо укладываются в определения статей Уголовного закона 78-3 (разжигание ненависти с насилием) и 79-6 (призывы к терроризму), американская социальная сеть дважды сообщала: «нарушения не констатированы».

Между тем, Акт цифровых услуг Евросоюза «позволяет учреждениям Латвии предотвращать/устранять деяния на платформах социальных сетей». Подобно тому, как закрываются ссылки на незаконные азартные игры и детскую порнографию, необходимо распространять эту практику и на разжигание ненависти, и на незаконную предвыборную агитацию. К последней, в частности, отнесено использование ботов — автоматически действующих фиктивных профилей, а также генерированных искусственным интеллектом видео.

Между прочим, боты в последнее время настолько оборзели, что используют криптовалюту для скупки политической рекламы в соцсетях. Так что, если внезапно увидите в своем телефоне популярного деятеля, который говорит или делает что-то странное, ему несвойственное — смело жалуйтесь в Национальный совет электронных СМИ, Центр защиты прав потребителей, или Государственную инспекцию данных. Всего же Providus насчитал в стране аж 15 структур, которые якобы должны следить за контентом, но отчего-то бездействуют...

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #интернет #социальные сети #дезинформация
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
Оставить комментарий

(4)
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Лабриты всегда чем-то недовольны своего ничего нет 😀😃🙂

    6
    1
  • А
    Андрей
    28-го ноября

    "Всего же Providus насчитал в стране аж 15 структур, которые якобы должны следить за контентом, но отчего-то бездействуют..."

    "Огласите ВЕСЬ список!"

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    Население верит появляющимся идиотизмам из жизни политиков, потому что сами эти политики вытворяют такое, до чего никакой ИИ не додумается. После всего того, что наговорили Байба Браже, Лиепниекс и Кая Каллас, ничуть не удивлюсь ролику, где они пляшут нагишом на трибуне Сейма и плюются в экран...

    41
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го ноября

    Это с какой стороны смотреть на предмет, человек сам для себя решит, где для него правда, а где нет. Мнение какой-то некрасивой женщины, не является эталоном для всех.

    45
    3
