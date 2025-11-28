Baltijas balss logotype
Средняя пенсия в Латвии превысила 650 евро, а число пенсионеров приближается к полумиллиону 6 12984

Наша Латвия
Дата публикации: 28.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Средняя пенсия в Латвии превысила 650 евро, а число пенсионеров приближается к полумиллиону

Расходы специального бюджета Латвии на пенсии по возрасту за десять месяцев этого года достигли 2,7 млрд евро и были на 236,7 млн евро, или на 9,5%, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили bb.lv в Госкассе.

Средний размер выплачиваемой пенсионеру пенсии в октябре этого года был на 11,9% больше, чем годом ранее, и составил 658 евро. Число получателей пенсии по возрасту в октябре этого года превысило 426 тысяч и немного увеличилось по сравнению с октябрём прошлого года.

С 1 октября 2025 года индексируются все назначенные пенсии (по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца), если они не превышают 1488 евро, тогда как в 2024 году пересматривались пенсии, не превышающие 683 евро.

Для пенсионеров с разным страховым стажем были применены разные коэффициенты индексации — например, для стажа от 40 до 44 лет индекс составил 1,0737. То есть пенсии выросли на 7,37%.

#пенсионеры #Латвия #бюджет #пенсии #индексация #госкасса
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    29-го ноября

    Очередной ФЭЙК-ДЛЯ эуропы и мвф!!!!!! Позориться то не утомились ПОЦЫ!!!!!!!!????ОЧЕРЕДНОЙ ПОЗОР СТРАНИШКИ С ДВУМЯ ИСТОРИЯМИ УСПЕХА...ОДНА ДЛЯ ТУПЫХ ДЭБИЛОВ ДРУГАЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ!!!@

    38
    5
  • ПН
    Писец Нелечат
    28-го ноября

    Средняя температура по больнице, очередная брехня,один ел мясо другой капусту вместе голубцы ели

    88
    6
  • SS
    Skad Skad
    28-го ноября

    Это че за пенсии? У меня все знакомые старики плюс минус 400-450 получают....откуда такие цифры?

    95
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го ноября

    Это непрекрытая ложь! Если взять самую большую пенсию в 42 000 евро в месяц и самую маленькую в 100 евро, то средняя пенсия в Латвии составит 21 050 евро, но никак не 650 евро!

    82
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го ноября

    При реальной (а не декларируемой) численности населения в 1,2 миллиона - получается, каждый второй пенсионер. А каждый третий - госчиновник, продавец или охранник. "История успеха", мля...

    115
    2
  • IO
    Iljuha Oblomоv
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Согласен и полностью....Ушлёпки...Для кого они эти фэйки пишут,НЕПОНЯТНО...Видимо для русофобов,чтобы те от радости по поводу процветания странишки с двумя историями успеха-могли напиться....

    20
    2
