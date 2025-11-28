Расходы специального бюджета Латвии на пенсии по возрасту за десять месяцев этого года достигли 2,7 млрд евро и были на 236,7 млн евро, или на 9,5%, больше по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили bb.lv в Госкассе.

Средний размер выплачиваемой пенсионеру пенсии в октябре этого года был на 11,9% больше, чем годом ранее, и составил 658 евро. Число получателей пенсии по возрасту в октябре этого года превысило 426 тысяч и немного увеличилось по сравнению с октябрём прошлого года.

С 1 октября 2025 года индексируются все назначенные пенсии (по возрасту, инвалидности, выслуге лет, потере кормильца), если они не превышают 1488 евро, тогда как в 2024 году пересматривались пенсии, не превышающие 683 евро.

Для пенсионеров с разным страховым стажем были применены разные коэффициенты индексации — например, для стажа от 40 до 44 лет индекс составил 1,0737. То есть пенсии выросли на 7,37%.