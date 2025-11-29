"Я гражданка Латвии, пенсионерка, жительница Риги. И я с большой тревогой смотрю в завтрашний день: говорят, все договоры найма квартир быть только на определенный срок. А вдруг это на год? Я призываю предусмотреть возможность заключения договоров аренды минимум на 10 лет с правом их продления!", – этот крик души, увы, не был принят во внимание Рижской Думой. В ближайшее время в столице грядут реформы, и жесткие!

Cамоуправление – это вам не домоуправ

Несмотря на то, что многоквартирные дома, в коих мы, преимущественно, проживаем, носят гордую табличку "собственность самоуправления" – в реальности они теперь не принадлежат, а только обслуживаются предприятием Rīgas namu pārvaldnieks. Собственниками подавляющего большинства домов и квартир являются их частные владельцы, а вот непосредственно муниципальное жилье – весьма раздроблено и хаотично.

Документ под названием "Основные направления жилищной политики самоуправления города Рига", принятый Рижской Думой в прошлом году, рассчитан до 2030 года. В нем есть интересные факты:

в столице имеется 29 252 жилых здания с 341 882 квартирами: это 32% от всего латвийского жилья;

городскому самоуправлению принадлежит 11 610 квартир, из них 11 257 квартир – на административной территории Риги и 353 квартиры – за пределами;

в число указанных квартир входят 1773 социальных квартиры, из них 235 социальных квартир – вне социальных домов;

Рижский муниципальный жилой фонд – один из самых маленьких в Европе (3,4%), но больше, чем в Таллине (1%) и Вильнюсе (1%).

Новая метла

Председателем Комитета Рижской Думы по жилью и среде в нынешнем созыве была избрана Элина Трейя (Национальное объединение). Весьма примечательная персона: бывшая артистка Валмиерского драмтеатра, хозяйка фирмы финансового консалтинга, экс-депутат Сейма от партии Затлерса. Проводит заседания своего нынешнего института чаще прочих.

Таким образом и появилась на свет новая редакция обязательных правил Рижской Думы N 141 "О порядке регистрации и оказания помощи в решении жилищных вопросов". Несколько примеров измененных статей:

Комиссия по сдаче внаем сдает внаем жилые помещения самоуправления на срок до двух лет, предусмотрев в договоре найма право нанимателя и прочих лиц с самостоятельным правом пользования жилым помещением на продление договора, если:

18.1. они выполняют условия договора найма;

18.2. их место жительства декларировано по адресу сданного внаем жилого помещения;

18.3. им не принадлежит пригодная для проживания отдельная квартирная собственность или жилой дом».

Комиссия по найму может принять решение о перезаключении заключенного договора найма жилого помещения самоуправления с кем-либо из лиц с самостоятельным правом пользования жилым помещением, если получено заявление нанимателя и этого лица и согласие других лиц с самостоятельным правом пользования жилым помещением».

Изложить пункт 35 в следующей редакции:

Комиссия по найму принимает решение о включении супруга нанимателя, которому сдана в аренду социальная квартира в социальном жилом доме, в договор найма в качестве лица с самостоятельным правом пользования жилым помещением, если супруг является достигшим пенсионного возраста лицом или лицом с инвалидностью 1-й или 2-й группы и для домашнего хозяйства установлен статус малообеспеченного домашнего хозяйства, или является политически репрессированным лицом, достигшим пенсионного возраста, или является лицом с инвалидностью 1-й или 2-й группы и в собственности не имеется пригодная для проживания квартирная собственность или жилой дом».

Ввели новое понятие, касающееся финансового статуса:

«Лицо с определенными доходами – наниматель денационализированного дома, доходы которого за последние три месяца после уплаты налогов первому или единственному лицу в домашнем хозяйстве в месяц не превышают порог доходов малообеспеченного домашнего хозяйства, к которому применен коэффициент 1,1, а если жилое помещение арендуют два или более лица, к остальным лицам применяется коэффициент 0,85 от установленного для первого лица порога доходов (округлен до целых евро), и накопления денежных средств не превышают пятимесячный размер минимальной заработной платы для каждого лица в домашнем хозяйстве».

Почему больше не бессрочный договор?

Люди обеспокоены новыми решениями!

"Мы категорически против этих поправок, которые ухудшат право аренды как для нынешних, так и для новых жильцов. Дума должна тщательно оценить жильцов, большинство – потенциальные неплательщики, надо сотрудничать и с домоуправлением: оно не дает истинной информации о пустующих квартирах, которые давно можно вернуть людям, ожидающим очереди, есть квартиры, которые стоят пустыми годами, но везде рассказывают, что у нас большие очереди".

"Почему теперь договор аренды заключают только на 2 года? Почему больше не бессрочный договор? Все время придется жить в стрессе: 2 года проходят быстро, и ты не можешь быть уверен – тебя выкинут из квартиры или продлят договор на 2 года? Почему те, кто вовремя платит и соблюдают условия договора, не могут спокойно жить и не беспокоиться о сроке и быть уверенными, что их не выбрасывают из квартиры?"

"Не поддержать" – такую запись оставили депутаты, участники жилищного комитета, рядом с протестами жителей.

Ну, а когда было достигнуто это социальное дно, то снизу постучали: партайгеноссе председателя комитета Силини, знаменитая Лиана Ланга, заявила, что мол, в жилфонде самоуправления остались только те, кто не знает латышского. Нечего, мол, с такими цацкаться.