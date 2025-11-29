С 1 января 2026 года вырастет плата за участие производителей напитков в депозитной системе за многоразовую и одноразовую стеклянную упаковку, свидетельствует решение совета Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

Новый тариф SIA Depozīta iepakojuma operators (DIO), утвержденный SPRK, устанавливает, что плата за участие за одноразовую стеклянную упаковку увеличится на 0,8% – с 0,0487 до 0,0491 евро за единицу.

В свою очередь, за многоразовую стеклянную упаковку универсального дизайна плата увеличится на 16,5% – с 0,062 до 0,0722 евро за единицу, а за индивидуальную многоразовую стеклянную упаковку увеличится на 4,5% – с 0,0132 до 0,0138 евро.

В то же время, плата за одноразовую цветную пластиковую упаковку увеличится на 8,4% – с 0,025 до 0,0271 евро за единицу, а плата за прозрачную пластиковую упаковку уменьшится на 9,1% – с 0,0219 до 0,0199 евро.

За одноразовую алюминиевую упаковку установлена отрицательная плата – минус 0,0095 евро за единицу, в то время как за железную упаковку плата за участие сохранится на уровне ноль.

Планируемые платежи установлены без налога на добавленную стоимость (НДС).

DIO ранее объяснил, что повышение платы за участие планируется для всех групп стеклянной и цветной пластиковой упаковки, что в основном вызвано тем, что в 2025 году были установлены более низкие платы за участие, что позволило использовать накопленную прибыль предыдущих периодов для этих групп упаковки. Рост платы за участие за одноразовую стеклянную упаковку также связан с падением цен на перерабатываемое стекло на рынке.

DIO указал, что, кроме того, увеличиваются расходы на обслуживание системы, и планируется, что общая сумма оплачиваемой платы за управление депозитной системой, которую DIO платит торговцам за прием упаковки, увеличится на 4% по сравнению с 2025 годом. Самая существенная причина этого – рост заработной платы работников торговцев, участвующих в процессе приема депозитной упаковки.

Также DIO отметил, что наибольшее влияние на плату за участие оказывают цены продажи перерабатываемых материалов, которые напрямую связаны с биржевыми и рыночными ценами на перерабатываемые материалы, расходами на управление материалами, долей возврата упаковки, а также результатами деятельности предыдущих периодов в каждой группе материалов.

Хотя речь идет о плате для производителей, из-за роста тарифов депозитной системы могут вырасти и цены на напитки.

Ранее плата за участие производителей напитков в депозитной системе менялась 1 января 2025 года.