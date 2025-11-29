Когда я только пришел в журналистику меня ужасно расстроил тот факт, что там все строго и информацию нужно перепроверять. Сложно сейчас сказать: повезло мне тогда, или не повезло, но я попал в эдакий олдскульный аквариум журналистов старой закалки.

Как это было

У нас в принципе не было "менее значительных" вещей: в сюжете, как в женщине, должно было быть идеально все: от его содержания, до его построения и аудиовизуального оформления. По факту, каждая сдача материала – мини-путешествие сквозь маленький адок. Каждая цифра, каждая фамилия, каждая реплика сопровождались неминуемым "точно? ты проверил? где ты видел? покажи мне". Потом еще отдельно могло прилететь за грамматику и ударения. И за дикцию.

Сначала это пугало до дрожи: каждый сюжет как мини-экзамен. Потом вошло в привычку, стало нормой, держало в тонусе. По сути, это то самое "тяжело в учении – легко в бою": привычка проверять и перепроверять – со словарем, гуглом и другими источниками – стала рефлексом. Она не тяготит, не отнимает много времени.

Нет, я совершенно точно не хочу ходить на скамеечку у подъезда и становиться солистом хора "вот в наше время..." Я понимаю: время изменилось. Изменился ритм и, главное, темп жизни. Новости ушли в интернет, в "здесь и сейчас". Темп неизбежно диктует свои правила.

Но тут я еще немножечко успел захватить музыкальную школу. И именно оттуда я принес в свою жизнь еще один сакральный оплот: "Не уверен – не играй". Пропущенная нота всегда лучше, чем нота, сыгранная фальшиво. Отсутствие новости лучше, чем лженовость. Это ведь так очевидно, так просто, правда?

Это другое?

Я очень хорошо запомнил один момент в московской редакции, где на монтаже мой закадровый текст про Ригу хотели иллюстрировать Вильнюсом. Сюжет был абсолютно проходной, эфир горел. Выпускающий редактор уже кивнул, мол, "отправляйте". Я дернулся:

– Стоп. Это же не Рига. – А? – Это Вильнюс. А текст про Ригу. – Ой, Леш. Да какая разница? Кто их отличает вообще? У нас эфир. – Я отличаю. – … Ну, поменяй, если тебе так вср..лось.

Там не было злого умысла и империализма. Там был цейтнот и текучка. Мне было важно, я поменял. Я готов допустить, что все происходящее в инфополе сегодня началось с обыкновенного разгильдяйства. Что в какой-то момент, в какой-то редакции кто-то сказал то самое сакральное: "Ай, да какая разница?" и открыл врата ада. Это очень манящая бездна: "Схавают".

Именно тогда мы перестаем искать удачные кадры, подбирать правильные слова и выбирать подходящий момент, выставляя вперед сияющий меч: "Ну, ты же понял, что я хотел сказать?". Просто в какой-то момент СМИ сами перестали понимать, что они хотят сказать. Или наоборот – начали понимать. И это перестало совпадать с реальным положением вещей.

Новая реальность

Искусственный интеллект (ИИ) – сумасшедшая игрушка, способная по запросу за считанные секунды с дичайшим реализмом воплощать в жизнь любую фантазию человека, который ей управляет. За три года, с момента, когда ИИ попал в шаловливые ручонки рядовых пользователей, интернет буквально распух от фото и видео, созданных искусственным интеллектом. Говорящие коты, танцующие рыбы – это все, конечно, весело. Кому-то даже интересно. Игра, в которую втянулись все или почти все: кто-то создавал, кто-то ходил следом и нудно повторял: "Да ну перестаньте. Это же ИИ". И все радостно смеялись: "Ну конечно ИИ! Мы же понимаем, что кот не мог это сделать".

Кот не мог, конечно. А собака? А медведь? А Человек? А Трамп, Путин, Зеленский, Макрон – мог?.. Ведь мог?.. Или "мог бы". Очень незаметно, хотя и максимально предсказуемо искусственный интеллект стер границу между "точно нет" и "а вдруг?". Мы смотрим на потрясающее видео урагана и говорим: "Да ну нет. Это графика". А через минуту открываем новостные порталы и видим новость об урагане Милтон. То есть было? Было. Страшно? Страшно. Делает ли это настоящим то видео, которое мы посмотрели до этого? Нет, разумеется. Но суть-то не меняется.

Нас за ручку привели в условия, в которых необходимо смириться с фактом, что "даже если конкретно этого не было – это не отменяет". Новости стали создавать инфоповоды, бежать впереди паровоза. Мир уже заранее готов осудить террористов за то, что они еще не сделали. Людей за то, что они не говорили. Схема максимальна проста: ИИ ртом условного "Андрея" озвучивает некий скандальный тезис, например, что тот ненавидит геев. Андрей возмущенно заявляет: "Я этого не говорил!". Общественность задает вопрос: "То есть, вы любите геев?". Андрей говорит: "Нет, но я..."

"...Андрей официально подтвердил, что не любит геев".

Сенсации впитывают миллионы, опровержения читают единицы. Ложь, повторенная тысячекратно, становится правдой. Эти тезисы, известные со времен Джонатана Свифта и Йозефа Геббельса, сегодня обрели второе дыхание. И тут невозможно высветить одну из сторон. У определения "информационная война" сменился вектор: победу одерживает не Рассказавший, а Сочинивший больше правды. Зрителю остается только наблюдать и ждать: какая из правд по итогам получит право называться Истиной.

Кто крайний?

Нечестно сваливать всю ответственность за переписывание истории на эфемерное мировое правительство, оплаченных журналистов и лидеров мнений. Каждый раз, нажимая кнопочку "поделиться" под непроверенной новостью, мы кладем свой камешек в фундамент легализации новой реальности. Уже сегодня все чаще, при поисках информации про Саласпилс мы натыкаемся на определение "трудовой лагерь". Все меньше живых свидетелей. Все проще называть их "отравленными советской пропагандой". Ну, действительно: что мог запомнить ребенок, которому было пять лет? Ну какое выкачивание крови? Я вас умоляю...

Мы бездумно жмем на кнопку "поделиться" под фото кита с ногами, кота с гитарой, Путина с ракетой, Зеленского в кокаине и думаем, что это все просто такая шутка. Лихо сделанный шарж. А потом удивляемся соседу, который уверен, что в Москве люди дерутся за хлеб в ЦУМе, и сомневаемся в достоверности видео, в котором террористы запекают заживо младенцев в израильском Кибуце.

Через десять лет наши дети будут находить подтверждения/пруфы самых идиотских утверждений через поисковик, который будет ссылаться на наши перепосты. Мы еще помним, что у китов нет ног, а коты не играют на гитаре. Для нас это еще шутка. А наши правнуки могут поверить в то, что в наше время было так.

И ладно бы эта была история про мифологических животных нашего разума: сегодня мы пишем свои дневники Анны Франк. С невидимой пометкой "ну ты же понял, что я хотел сказать?..."

Искусственный интеллект снял с общества последнее обязательство следить за достоверностью потребляемой информации. Сегодня просто нужно занять чью-то сторону, сделать ставку и надеяться, что "твои" победят. Более умные, на случай, если что-то пойдет не так, готовят обувь – переобуться. Более благородные – револьвер, на застрелиться. И чем дальше, тем тверже ощущение, что и догнать не успеешь, и патронов не хватит.

Алексей Стетюха, журналист и блогер.