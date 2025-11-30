Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Большинство работников хотят, чтобы работодатель кормил их на рабочем месте 0 512

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
Изображение к статье: Большинство работников хотят, чтобы работодатель кормил их на рабочем месте

Большинство, а именно 87% сотрудников, считают, что решения по питанию на рабочем месте значительно повысят их удовлетворенность работой, показывают результаты опроса.

Данные опроса показывают, что 73% работников считают оплачиваемое питание значительным преимуществом, из них 20% — очень важным. В то же время 52% признают, что доступность еды на работе помогает сэкономить время, а 39% отмечают, что это делает рабочий день более эффективным.

Более половины сотрудников, а именно 53%, отмечают, что работодатели предоставляют им закуски, фрукты или напитки, 34% получают бесплатные обеды и столько же получают сезонные подарки или наборы продуктов, а 19% — скидки на еду.

В странах Балтии ситуация аналогична. В то же время в отношении самых популярных льгот в области питания наблюдаются региональные различия. В Латвии чаще всего работники получают бесплатные обеды, что указали 34% работающих, в Литве — сезонные подарки или наборы продуктов — 39%, а в Эстонии — скидки на еду и другие небольшие повседневные льготы — 24%.

Читайте нас также:
#льготы #скидки #закуски #фрукты #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Автомобили должны быть оснащены зимними шинами. Какие еще условия зимней езды?
Изображение к статье: На побережье ожидается тёплый день
Изображение к статье: Реформа пенсий по-латвийски: на что поменяют «выслугу лет» Эксклюзив!
Изображение к статье: Латвия продлит особый режим вблизи территории Беларуси еще на полгода

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео