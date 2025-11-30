Большинство, а именно 87% сотрудников, считают, что решения по питанию на рабочем месте значительно повысят их удовлетворенность работой, показывают результаты опроса.

Данные опроса показывают, что 73% работников считают оплачиваемое питание значительным преимуществом, из них 20% — очень важным. В то же время 52% признают, что доступность еды на работе помогает сэкономить время, а 39% отмечают, что это делает рабочий день более эффективным.

Более половины сотрудников, а именно 53%, отмечают, что работодатели предоставляют им закуски, фрукты или напитки, 34% получают бесплатные обеды и столько же получают сезонные подарки или наборы продуктов, а 19% — скидки на еду.

В странах Балтии ситуация аналогична. В то же время в отношении самых популярных льгот в области питания наблюдаются региональные различия. В Латвии чаще всего работники получают бесплатные обеды, что указали 34% работающих, в Литве — сезонные подарки или наборы продуктов — 39%, а в Эстонии — скидки на еду и другие небольшие повседневные льготы — 24%.