Подсчитано, на сколько с начала года вырос средний размер пенсии по возрасту 0 2126

Наша Латвия
Дата публикации: 30.11.2025
LETA
Изображение к статье: Подсчитано, на сколько с начала года вырос средний размер пенсии по возрасту

В сентябре этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии составил 627,71 евро, что на 6,47 евро больше, чем в январе, свидетельствует информация, предоставленная Государственной агентством социального страхования.

В сентябре этого года пенсию по старости получали 436 264 жителя, что на 97 человек больше, чем в январе.

Пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим установленного для назначения пенсии по возрасту возраста и имеющим страховой стаж не менее 20 лет. В 2025 году пенсионный возраст составит 65 лет.

#страхование #Латвия #стаж #пенсии #пенсионный возраст #экономика #статистика #старость
