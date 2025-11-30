В сентябре этого года средний размер пенсии по возрасту в Латвии составил 627,71 евро, что на 6,47 евро больше, чем в январе, свидетельствует информация, предоставленная Государственной агентством социального страхования.

В сентябре этого года пенсию по старости получали 436 264 жителя, что на 97 человек больше, чем в январе.

Пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим установленного для назначения пенсии по возрасту возраста и имеющим страховой стаж не менее 20 лет. В 2025 году пенсионный возраст составит 65 лет.