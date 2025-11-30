Наши любимые родные и близкие рано или поздно уходят. Внезапно, или после тяжелой болезни. Увы, опыт моей большой семьи доказывает, насколько это тяжело.

Хорошо, что в стране есть профессионалы, готовые помочь. Но всегда ли мы знаем в эти тяжелые минуты, куда бежать, к кому обращаться?

Трудные цифры

51 день – такова средняя продолжительность жизни пациентов паллиативных учреждений в нашей республике.

44,65 евро – средние затраты на одного больного в день.

9 сертифицированных докторов (на всю Ригу) – семейных врачей, интернистов, которые ориентированы на работу с паллиативным контингентом.

5 миллионов – общие затраты на хосписную помощь в стране. Это в 420 раз меньше, чем планируется потратить в 2026 году на оборону Латвии.

Палата длительного ухода центра самаритян на улице Даугавпилс. Фото автора.

Ни лечить, ни поддерживать – некому

Поневоле приходится узнавать ранее неизвестные врачебные специальности. Например, гериатр – в противоположность детскому врачу, педиатру, этот лечит исключительно людей возрастных.

Алголог – специалист по преодолению болей. Хватает ли фентанилового пластыря, или уже необходим морфий внутривенно?

Эрготерапевт – специалист, способный вывести неизлечимо больного человека на уровень минимального самообслуживания (а такой на всю Латгалию у нас один!!!).

Но если онкологический больной может "догореть" буквально за неделю, то для диагнозов, например, болезни Альцгеймера, и полгода и год – не срок. К примеру, по данным 2024 года, дольше 9 месяцев получали терапию 26 человек. Хотя Министерство здоровья и Министерство благосостояния начали процесс "верификации таких больных" (слишком долго они собираются на тот свет, так, что ли?).

Врачи, специализирующиеся на лечебном питании – полврача (то есть 0,5 ставки) на Ригу, полврача – на Латгалию. И что остается делать человеку в состоянии, когда он не может ничего проголотить?..

Драматический бюджет

Для одного визита к паллиативному пациенту необходимо примерно 30 инструментов и материалов стоимостью в 7,61 евро: одноразовый шприц – менее 4 центов, абсорбирующий компресс – 7,5 центов, стерильный перевязочный комплект – 0,63 цента, катетер для мочи – 1 евро. Мазь типа "бетадин", расходуемая для одной стандартной процедуры с паллиативным больным – 12 центов, раствор глюкозы – 67 центов, раствор хлорида натрия – 1,13 евро.

То есть, по сути, себестоимость паллиативных услуг – минимальная. Есть, конечно, высокотехнологичные устройства, к примеру, мобильная установка по насыщению кислородом и влагой, при легочной недостаточности. Чтобы ее использовать, просят расписаться родственников, причем в частный пансионат ее привозят из хосписной службы, само приватное учреждение этой аппаратурой не располагает. И полностью бесплатно.

"Необоснованная медицинская помощь"

Такой термин, на удивление, был озвучен на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам. За 2024 и первую половину 2025 года в четырех медицинских SIA, которые оказывали паллиативную помощь, оформлен 8581 случай оказания помощи, которая, на самом деле, предназначалась для пациентов, находившихся в то же время в стационарах.

Были зафиксированы также оплаты помощи после смерти пациентов – 96 человек за полтора года. Национальная служба здоровья констатирует возможность "недочетов в обороте информации". Хотя, конечно, "проверки продолжаются"…

Так или иначе, вот график: три кривых снижаются, это интенсивность визитов врачей, помощников врачей, и прочих услуг. А одна повышается – и это стоимость!

Когда еще нужна помощь по дому

В 2026 году предполагается увеличить социальную составляющую паллиативной помощи – мобильные команды будут чаще выезжать на дом к одиноким престарелым жителям. Гигиена, готовка, уборка – все это сейчас уже получает 813 человек по Латвии, а в прошлом году было только 356.

Безусловно, спрос рождает предложение. Но и тут есть цена вопроса. Разумеется, специалистам по уходу за сениорам будет проще работать с одним супругом бывшей президентши, чем выезжать на дом к 10 беспокойным старичкам.

И еще нюанс: размещая своего родственника даже в платном, недешевом, центре ухода, вы не получаете гарантии, что вы увидите его там же через несколько дней или недель. Ибо, персонал, который работает с пожилыми людьми, например, в выходной, попросту не обучен кризисной ситуации и потому из пансионата его могут увезти на неотложной помощи сначала в одну больницу, потом, среди ночи, во вторую…

Кому полагается паллиативная помощь в Латвии

при инфекции ВИЧ,

энцефалите,

миелите,

рассеянном склерозе,

сердечной недостаточности,

заболеваниях периферийной нервной системы,

ослабленных мышцах скелета,

повреждениях спинного мозга и пролежнях…

Отделение паллиативной помощи Рижской Восточной клинической университетской больницы ныне располагается в стационаре «Бикерниеки». По статистике учреждения, на странице aslimnica.lv, можно узнать, что в районе 60-70% в этом месте – онкобольные. Обещана мультидисциплинарная команда – хирург, невролог, радиолог, химиотерапевт и даже психотерапевт и капеллан.

Только вот "время нахождения в отделении определено до 7 дней". А ведь если бы хоть сотню миллионов из двух миллиардов на военные расходы выделили бы старикам – то получились бы хоть месяцы…