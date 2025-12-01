Латвия уже более десяти лет живёт с неприятной реальностью — мы остаёмся среди европейских стран с недопустимо высокой распространённостью ВИЧ, сообщили bb.lv в Латвийской ассоциации гастроинтестинальных заболеваний.

ВИЧ влияет на весь организм, включая пищеварительную систему, и нередко именно симптомы, связанные с пищеварением, становятся первыми, которые заставляют заподозрить наличие вируса.

Поздняя диагностика — это не просто статистическая проблема; это прямая цена человеческих жизней и здоровья:

– каждый год в Латвии регистрируется около 200 новых случаев ВИЧ;

– треть пациентов узнаёт диагноз на поздней стадии;

– Латвия — лидер ЕС по числу новых случаев ВИЧ;

– несмотря на общее снижение распространённости инфекции, показатель Латвии в 2022 году вдвое превышал средний уровень заболеваемости в странах ЕС.

Это означает только одно — в Латвии слишком многие не знают, что инфицированы. Лишь 4,5% населения регулярно проходит тестирование на ВИЧ, и большинство считает, что инфекция их не касается. В прошлом году 45 человек узнали о наличии ВИЧ, когда болезнь уже находилась на поздней стадии — СПИД.

ВИЧ — это не только инфекция, передающаяся половым путём. Это системное заболевание, разрушающее несколько органов и систем. Сегодня ВИЧ поддаётся лечению — при ранней терапии люди живут полноценной жизнью, но это возможно только в том случае, если диагноз поставлен вовремя.

Каждый житель Латвии должен пройти проверку, если есть хотя бы один фактор риска: