Латвия уже более десяти лет живёт с неприятной реальностью — мы остаёмся среди европейских стран с недопустимо высокой распространённостью ВИЧ, сообщили bb.lv в Латвийской ассоциации гастроинтестинальных заболеваний.
ВИЧ влияет на весь организм, включая пищеварительную систему, и нередко именно симптомы, связанные с пищеварением, становятся первыми, которые заставляют заподозрить наличие вируса.
Поздняя диагностика — это не просто статистическая проблема; это прямая цена человеческих жизней и здоровья:
– каждый год в Латвии регистрируется около 200 новых случаев ВИЧ;
– треть пациентов узнаёт диагноз на поздней стадии;
– Латвия — лидер ЕС по числу новых случаев ВИЧ;
– несмотря на общее снижение распространённости инфекции, показатель Латвии в 2022 году вдвое превышал средний уровень заболеваемости в странах ЕС.
Это означает только одно — в Латвии слишком многие не знают, что инфицированы. Лишь 4,5% населения регулярно проходит тестирование на ВИЧ, и большинство считает, что инфекция их не касается. В прошлом году 45 человек узнали о наличии ВИЧ, когда болезнь уже находилась на поздней стадии — СПИД.
ВИЧ — это не только инфекция, передающаяся половым путём. Это системное заболевание, разрушающее несколько органов и систем. Сегодня ВИЧ поддаётся лечению — при ранней терапии люди живут полноценной жизнью, но это возможно только в том случае, если диагноз поставлен вовремя.
Каждый житель Латвии должен пройти проверку, если есть хотя бы один фактор риска:
1. Не защищённый половой акт (без презерватива) со случайным партнёром или партнёром с неизвестным ВИЧ-статусом.
2. Несколько половых партнёров в течение последнего года.
3. Ранее диагностированная другая инфекция, передаваемая половым путём (сифилис, гонорея, хламидиоз, гепатит B/C, HSV, HPV и др.).
4. Инъекционное употребление наркотиков, особенно совместное использование игл или шприцев.
5. Получение крови или её продуктов за пределами строгих систем контроля стран ЕС.
6. Партнёр с ВИЧ-положительным статусом, даже если он проходит антиретровирусную терапию.
7. Мужчины, имеющие половые контакты с мужчинами.
8. Половые контакты ради получения или предоставления денег или других выгод.
9. Не защищённый секс во время путешествий, особенно в странах с высокой распространённостью ВИЧ.
10. Инъекции или другие медицинские манипуляции вне безопасных медучреждений (например, татуировки, пирсинг, эстетические процедуры без контроля стерилизации).
11. Беременность при отсутствии анализа на ВИЧ (как предусмотрено латвийскими рекомендациями).
12. Необъяснимая лихорадка, увеличение лимфоузлов, потеря веса, постоянная диарея или частые инфекции.
13. Подозрение, что у партнёра могли быть другие сексуальные контакты.
