На Эспланаде откроется общественный каток 0 405

Наша Латвия
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: На Эспланаде откроется общественный каток
ФОТО: LETA

Сегодня в Риге, на Эспланаде у памятника Райнису, начнёт работу общественный каток, который будет открыт до 1 марта следующего года, сообщили агентству LETA в Отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Пользование катком для посетителей со своим инвентарём будет бесплатным, но за отдельную плату будет доступна аренда коньков и вспомогательного инвентаря.

Стоимость аренды одной пары коньков для взрослых составит 2,49 евро в час, для детей – 2 евро. В прокат будут предоставлены коньки, предназначенные для массового катания.

На общественном катке будут доступны отапливаемые гардеробы и санитарные помещения.

Как свидетельствует информация из архива агентства LETA, в объявленном ранее Рижским департаментом образования, культуры и спорта тендере на создание катка победило объединение лиц "ABMxAVIAN". Общая стоимость катка на три сезона составляет 649 731 евро.

#Рига #спорт #Райнис #развлечения
